Slimme robots kunnen in 45 seconden alzheimer ontdekken

De Britse krant trok naar het Canadese Toronto voor een artikelenreeks over artificiële intelligentie, een technologische sector die zich razendsnel ontwikkelt. Dat is helaas niet zonder potentiële gevaren. Vorige week nog waarschuwde een hondertal bedrijfsleiders, onder wie Elon 'Tesla' Musk, in een open brief aan de VN voor zogenaamde killer robots. Dat zijn dodelijke wapens die zonder menselijke tussenkomst geheel uit eigen initiatief zouden kunnen toeslaan.



Gelukkig is het wel niet allemaal zo beangstigend, integendeel. In de zorgsector zijn er tal van gunstige toepassingen te vinden en te verzinnen. The Telegraph ging onder meer op bezoek bij de 37-jarige wetenschapper Frank Rudzicz. Hij ontwikkelde een robot die in 45 seconden aan de hand van het taalgebruik en van hoe iemand technisch spreekt kan inschatten of die al dan niet aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De ernst ervan kan de robot aangeven met een nauwkeurigheid van 82 procent - nu al, en dat percentage verbetert nog constant.



Wat het taalgebruik betreft, hebben alzheimerpatiënten bijvoorbeeld de neiging wat langere pauzes tussen hun woorden in te lassen. Ze gebruiken ook liever een voornaamwoord (zij) dan een naamwoord (Marie) en verkiezen eenvoudigere omschrijvingen boven specifiekere (ze zeggen 'auto' in plaats van het model of het merk). Ook de wisselingen in hoogte en sterkte van de stemtrillingen kan een AI-robot veel beter analyseren dan het menselijke oor.



Rudzicz bouwde ook robot Ludwig, die volgens The Telegraph wat op een buiksprekerspop lijkt. Via allerhande algoritmes kan Ludwig de gezondheidstoestand van iemand bepalen, bijvoorbeeld op het vlak van werking van geheugen en spraak. Ludwig kan gevoelens voorspellen en of een patiënt al dan niet het risico loopt op dreigende angststoornissen of depressies.