AI is nu al overal

Artificiële intelligentie klopt binnen sommige sectoren al op de voordeur. Of hebben we ze al binnengelaten?

Financiële sector

Binnen een domein waar cijfers allesbepalend zijn, wacht een AI-revolutie. Adviesverlening voor een hypotheek, een kostenraming op basis van enkele foto’s na een ongeluk of een gezonde en veilige levensstijl koppelen aan een lagere verzekeringspremie, alles is mogelijk. KBC introduceerde deze zomer een chatbot in mobilebankingapp K’Ching en ook Belfius test momenteel een virtuele assistent binnen het domein van kredietkaarten.

E-commerce

Tegen 2020 gaat volgens de bedrijfssite Business Insider 85 procent van alle interactie met de klant plaatsnemen zonder dat er een mens in tussenkomst. Welke laptop zou je voor mij aanraden? Een fractie van een seconde later staat een kleine selectie aan modellen klaar. Liefst zo modieus mogelijk. Amazon investeert momenteel in AI die getraind is in het spotten van de nieuwste trends.

Medische diagnoses

De ervaring en intuïtie van een specialist in combinatie met de precisie van een AI-systeem? Door te leren uit gelabelde beelden kunnen slimme computers tumoren in een vroeg stadium opsporen, bijvoorbeeld bij borst- of longkanker. De Belgische start-up ML6 implementeert die technologie nu al in ziekenhuizen als extra tool voor radiologen.

Juridisch advies

Wetboeken lijken wel met opzet geschreven in onbegrijpelijke taal en juridisch advies is vaak duur. Met AI verrijkte chatbots kunnen leren uit eerder gestelde vragen en zo leren om een verstaanbaar en democratisch geprijsd antwoord te geven. Bij het Gentse deJuristen zitten ze met adviesbot Lee & Ally momenteel in de leerfase met een testversie, in de hoop tegen het begin van 2018 een finale versie te starten.

Toerisme

Zijn we niet allemaal op zoek naar een persoonlijke reiservaring? Binnenkort heb je misschien geen gedoe meer met bladeren door brochures en inspirerende sites, AI kan bestemmingen, activiteiten of zelfs hotellocaties voorstellen die bij je interesses aansluiten. En ze meteen ook boeken. Of de toerisme-app WeSwap, die mensen helpt om geld te wisselen wanneer de koers het gunstigst is.

Streaming

Het is bijna griezelig hoe goed de wekelijkse ontdekkingslijst van Spotify aansluit op je persoonlijke muzieksmaak, terwijl er veel artiesten instaan waar je nog nooit van gehoord of op geklikt hebt. AI en meer bepaald deep learning laten zo’n mixtape op maat toe. Ook bij Netflix is het voorgestelde film- en serieaanbod samengesteld door een slim systeem.