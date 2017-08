Aantal terreuraanslagen vorig jaar met 9 procent gedaald

Vorig jaar kregen 108 landen te maken met terrorisme. Ook ons land, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland staan op die lijst, maar bijna 9 op de 10 aanslagen speelden zich wel af in het Midden-Oosten, Noord- en subhara-Afrika en Zuid-Azië. Daar vielen ook bijna alle slachtoffers (97 procent).



Van de 11 meest dodelijke aanslagen waren er 10 in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waarvan maar liefst negen in Irak. De zwaarste balans was er in hoofdstad Bagdad: bij een aanslag in juli 2016 vielen daar zeker 382 doden toen een zelfmoordterrorist zich opblies in een winkelcentrum.



West-Europa was het toneel van 2 procent van de aanslagen en 1 procent van het totale dodental, een daling met 20 procent in vergelijking met 2015.



De studie stipt ook aan dat de methodes van terroristen vorig jaar ietwat veranderd zijn. Zo is er een "opmerkelijke stijging" van het aantal aanslagen met voertuigen die worden gebruikt om voetgangers omver te rijden. Dat was onder meer het geval in Nice en Berlijn, en ook bij de aanslagen van vorige week in Barcelona gebruikten de daders een wagen. De tactiek is volgens de onderzoekers niet helemaal nieuw, "maar er is wel een stijging in frequentie en in het aantal dodelijke slachtoffers".



Onder de dodelijke slachtoffers waren vorig jaar overigens ook heel wat daders van aanslagen. In totaal kwamen er zowat 11.600 terroristen om, op een totaal van om en bij de 34.000.