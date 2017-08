Aantal doden na grondverschuiving in China loopt op tot 24

De aardverschuiving gebeurde deze ochtend in het dorp Gengdi in de provincie Sichuan, in het zuidwesten van het land, en werd veroorzaakt door zware regenval, die de avond tevoren was begonnen. In het getroffen gebied wonen veel leden van de etnische minderheid van het Yi-volk.



Volgens nog niet bevestigde berichten van de krant Hongxin Xinwen zijn 71 woningen verwoest of beschadigd. Meer dan 500 mensen zijn door het ongeluk getroffen. De zomerse regenbuien teisteren al enkele weken vele regio's in China en zorgen voor zware overstromingen en grondverschuivingen.