80 gewonden bij tyfoon in Taiwan

Minstens 81 mensen raakten gewond en meer dan 12.700 inwoners van de kuststreken en bergachtige gebieden moesten worden geëvacueerd. In het noorden en het noordoosten zorgde hevige regen tegelijk voor modderstromen en aardverschuivingen in de bergen.



Honderdduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten. In hoofdstad Taipei werden scholen en bedrijven gesloten en vuilnisophaaldiensten en andere voorzieningen stilgelegd. De Taiwanese luchtvaartmaatschappij Eva Airways Corp heeft 42 vluchten geannuleerd. Het treinverkeer werd onderbroken, maar zou vandaag opnieuw kunnen hernemen



Intussen heeft Nesat China bereikt en is een andere tyfoon, Haitaing, op weg naar Taiwan. De bevolking wordt opgeroepen waakzaam te blijven.