"Waterbeer wordt laatste overlever op aarde"

Een minuscuul diertje met acht poten zal hier als laatste op deze planeet overleven, zo stellen wetenschappers vast. De waterbeer kan namelijk alle mogelijke catastrofes overleven.

Lang nadat de mens uitgestorven zal zijn, zal de waterbeer hier nog rondlopen, zo stellen onderzoekers van de Universiteit van Oxford. Het diertje van maximaal anderhalve millimeter kan dertig jaar zonder voedsel of water, kan temperaturen tot -270 en 150 graden aan, en kan zich voortplanten in een bevroren of vacuüm omgeving zoals de ruimte.

Share 'Tot onze verrassing ontdekten we dat rampen die de mens zouden vernietigen de waterbeer niet zou raken' Het onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports, gaat uit van drie mogelijke catastrofes: een asteroïde die op aarde inslaat, een nabije exploderende ster en een uitbarsting van vernietigende gammastralen.

Die risico's zijn niet waarschijnlijk, maar de waterbeer doorstaat ze telkens ongeschonden. "Dit is de ultieme overlever", zegt natuurkundige David Sloan, een van de onderzoekers, in The Independent.