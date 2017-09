"Vreselijke eerste beelden" van ravage na Irma op Sint-Maarten

Op de Franse eilanden Saint-Martin en Saint-Barthélemy zijn volgens de Franse minister van overzeese gebieden minstens twee doden gevallen na de doortocht van orkaan Irma. President Emmanuel Macron zei eerder al dat er doden te betreuren zouden zijn.

©twitter Macron hield vanavond in Parijs een crisisbijeenkomst over orkaan Irma. ©AFP ©AFP ©afp Orkaan Irma heeft op het Nederlands-Franse Antilleneiland Sint-Maarten/Saint Martin zware schade aangericht, zo tonen de eerste beelden en is door de Nederlandse regering bevestigd. Premier Mark Rutte spreekt van "vreselijke eerste berichten en beelden". Irma geldt, met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur, als de krachtigste orkaan die ooit boven de Atlantische Oceaan werd geregistreerd.



"Op dit moment is het nog te vroeg om een totaal cijfer te geven maar ik kan nu al wel zeggen dat de impact hard en wreed zal zijn", sprak dan weer de Franse president Macron. "Er zullen slachtoffers zijn en de materiële schade op beide eilanden zal behoorlijk zijn."



Er zijn op het Nederlandse deel nog geen meldingen over slachtoffers. Dat laatste kan nog veranderen, omdat de verbinding met het eiland moeizaam verloopt, aldus de Nederlandse regering. Het land heeft honderd mariniers en specialisten van de genie ter plaatse gestuurd.



Volgens VN-woordvoerder Stéphane Gujarric denkt de volkerenorganisatie dat Irma tot 37 miljoen mensen kan treffen.



Radiostations op Sint-Maarten zijn één voor één uitgevallen. Tropixx 105.5 FM bleef nog wel lang in de lucht. Berichten die bewoners van het getroffen eiland daar achterlaten, spreken van verwoesting als gevolg van de harde windstoten.



Het gaat om weggewaaide daken en elektriciteitspalen, omgevallen bomen en zelfs brandjes in huizen. Op beelden van veiligheidscamera's die op Facebook opduiken, zijn verwoeste boten te zien en heel veel ondefinieerbare troep op straat. Hoewel nog steeds een uitgaansverbod geldt, worden de gevolgen van de orkaan meer en meer zichtbaar. Zo zou de luchthaven verwoest zijn, blijkt uit beelden op Twitter.





Avondklok Vliegveld 'Princess Juliana International Airport' op #SintMaarten is ook platgewaaid door #orkaan #Irma... #SXM pic.twitter.com/cVWwBeiX0b — Bondtehond(@ Bondtehond) 06/09/17 02:00 ©AFP De sterkste huizen bleken niet bestand tegen de kracht van de natuur. De hoofdstad Philipsburg werd ook nog eens getroffen door overstromingen. Gedurende de tijd dat de storm over het eiland raasde, was er een uitgaansverbod van kracht. De autoriteiten hadden gisterenavond al een avondklok ingesteld.



Volgens de Franse autoriteiten is de stroom uitgevallen op Sint-Maarten en Saint-Barthélémy. De elektriciteitscentrales van de eilanden werken niet meer. De Franse autoriteiten melden ook dat hun 'meest solide' gebouwen op Sint Maarten zijn vernietigd door orkaan Irma en vrezen dat oudere constructies het waarschijnlijk helemaal gaan begeven.



Sint-Maarten, dat verdeeld is in een Frans (Saint Martin) en een Nederlands deel, lag kort tijd in het oog van de orkaan. Rond zeven uur 's ochtends (lokale tijd) werd het bijna windstil en konden bewoners de schade even opnemen. De 35-jarige Facebooker Mole in Simpson Bay trok de volgende conclusie: "Als ik uit het raam kijk, zie ik boten die half zijn gezonken, heuvels die veel kaler lijken en huizen zonder dak. En nu komt de wind er al weer aan." De laatste webcambeelden voordat de webcam kapot werd geblazen: https://t.co/6KHBL42vdT Alles kapot. #Irma #SintMaarten — Steven Bakker(@ Kolpen) 06/09/17 02:00

Uitgaansverbod ©REUTERS De Franse autoriteiten hadden vandaag een uitgaansverbod uitgevaardigd in het Franse deel van Sint-Maarten en het Franse Caribische eiland Saint-Barthélémy. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs heeft gelast dat niemand op deze eilandjes zich op straat mag begeven. Sint Maarten telt ongeveer 78.000 inwoners.

Categorie 5 Miami-Dade County will begin evacuating people with special needs on Wednesday in preparation for Hurricane Irma https://t.co/eREuPNCgph pic.twitter.com/SjKUcfGdzr — CNN Breaking News(@ cnnbrk) 05/09/17 02:00 How much damage do Category 5 winds do compared to Category 1 winds? There's a visualization for that (and it's not pretty) pic.twitter.com/GaO3jbp2QE — Brian L Kahn(@ blkahn) 06/09/17 02:00 Volgens meteorologen wordt Irma de krachtigste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Weerplaza verwacht dat de windsnelheid uitschieters zal hebben tot 350 kilometer per uur.



De orkaan van categorie 5, de hoogste categorie, is ook over het eiland Barbuda getrokken. Berichten over schade of mogelijke slachtoffers is er voorlopig niet. De autoriteiten hadden de ongeveer 1.700 inwoners van Barbuda gevraagd binnen te blijven.



Ook over Antigua, het eiland dat naast Barbuda ligt, is er voorlopig geen informatie. Irma trok ongeveer 65 kilometer ten noorden van het eiland voorbij. Op de verdere koers van de orkaan liggen Anguilla, Montserrat en St Kitts en Nevis. Er zijn ook orkaanwaarschuwingen voor de Nederlandse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, de Franse overzeese gebieden Saint-Martin en Saint-Barthélemy, de Britse Maagdeneilanden, de Amerikaanse Maagdeneilanden en delen van Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. #Irma - images of Saint Barts #HurricaneIrma pic.twitter.com/iUV7LuWqI8 — Kevin W.(@ kwilli1046) 06/09/17 02:00

Maagdeneilanden en Puerto Rico I have declared a state of emergency for every FL county to help state, federal and local governments work together as we prepare for #Irma. — Rick Scott(@ FLGovScott) 03/09/17 02:00 Inwoners van Puerto Rico zetten zich schrap. ©REUTERS Later deze week dreigt Irma ook de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden te treffen. In Puerto Rico is vandaag al de oostkust bereikt en worden hoge windsnelheden verwacht.



Ricardo Rossello Nevares, de gouverneur van Puerto Rico, heeft de mogelijkheid voorzien om opvang te bieden aan 62.000 mensen. Ook roept hij de bevolking op zorg te dragen voor buren die nood zouden hebben aan bijstand, in het bijzonder oudere mensen.



Op vraag van de gouverneur heeft president Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen voor Puerto Rico. Hij deed dat ook voor andere Amerikaanse territoria op de route van Irma, zoals de staat Florida en de Maagdeneilanden. Het uitroepen van de noodtoestand maakt het mogelijk bijkomende hulp vrij te maken. Wat eerste foto's vanuit het Franse deel van St Maarten. Deel twee van #Irma is nu gaande (via Kevin Carty) pic.twitter.com/hVaAzxliLS — Michel Spekkers(@ spekkers) 05/09/17 02:00

Florida This is not evolving well for us #Florida #Irma #hurricane #hurricaneIrma pic.twitter.com/qLdQqM6HLt — James Wieland(@ SurfnWeatherman) 03/09/17 02:00 Share 'Het ziet ernaar uit dat het iets zou kunnen worden dat niet goed is. Geloof me, niet goed' 'President Donald J. Trump Approves Emergency Declarations' ¿¿https://t.co/xSHSyNkvuP ¿¿https://t.co/UbBSFOhMM7 ¿¿https://t.co/xWOfp9Z9iR pic.twitter.com/qoJOM54Gy8 — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) 06/09/17 02:00 Daarnaast is er volgens NHC ook een "toenemende kans" dat het Amerikaanse schiereiland Florida tegen het einde van de week met de orkaan te maken krijgt. Maar het is "nog te vroeg om te bepalen welke onmiddellijke impact Irma zal hebben op het Amerikaanse vasteland", klinkt het nog.



Toch heeft Rick Scott, gouverneur van Florida, intussen de noodtoestand afgekondigd. Zo kan de lokale overheid alle noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de komst van de orkaan, die tegen het einde van de week de Amerikaanse staat zou kunnen bereiken.



Amerikaans president Trump noemde de situatie "niet goed". "Er is een nieuwe en waarschijnlijk recordorkaan op weg naar Florida en Puerto Rico en andere plaatsen", zei de president in het Congresgebouw tegen reporters. "Het ziet ernaar uit dat het iets zou kunnen worden dat niet goed is. Geloof me, niet goed." Trump heeft voor de Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico en Florida de noodtoestand uitgeroepen in verband met de orkaan Irma. Hierdoor komen onder meer federale gelden vrij waarmee de bevolking en de autoriteiten kunnen worden geholpen.

TUI laat vluchten naar Caraïben doorgaan Orkaan Irma, gefotografeerd vanuit de ruimte. ©EPA BREAKING NEWS: #Hurricane #Irma has destroyed the Island of #SaintMartin. #Theworldfacepic.twitter.com/CzivBZDoxX — Theworldface(@ the_worldface) 06/09/17 02:00 Buitenlandse Zaken raadt reizigers die van plan zijn de Dominicaanse Republiek, Haïti, Cuba, Jamaica en de Amerikaanse staat Florida aan te doen om hun reis indien mogelijk uit te stellen. "Het is raadzaam contact op te nemen met uw reisbureau en/of luchtvaartmaatschappij, aangezien vluchten uitgesteld of geannuleerd kunnen worden indien de weersomstandigheden en/of beschadiging van de infrastructuren de luchtvaartverkeer verhinderen", klinkt het op de website van Buitenlandse Zaken. "Voor mensen die al ter plaatse zijn wordt het aangeraden om zich goed over de situatie te informeren ter plaatse en de instructies van de plaatselijke autoriteiten op de voet te volgen."



Reisorganisator TUI Belgium laat zijn vluchten naar het Caraïbische gebied de komende dagen gewoon doorgaan. Reizigers die dat willen, kunnen hun reis tot 10 september wel kosteloos omboeken.



Verschillende vluchten van TUI Belgium zetten de komende dagen koers naar het Caraïbische gebied. Deze namiddag vertrekt al een vlucht naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Vrijdag staat er een vlucht op het programma naar Cancún in Mexico en Varadero in Cuba. Zaterdag vliegt TUI Belgium opnieuw op Punta Cana en op Miami.



"Bij geen enkele van deze vluchten is de landing voorzien op de dag dat de orkaan Irma over de regio zou trekken. De vluchten gaan dus door zoals oorspronkelijk gepland", zegt TUI Belgium in een persbericht. De reisorganisator blijft het traject van de orkaan en de situatie ter plaatse monitoren. Van zodra de aanpak wijzigt, worden de klanten op de hoogte gebracht, klinkt het.