"Sociaal roken even slecht voor je gezondheid als dagelijks roken"

"Alles mag, maar met mate." Het is een advies dat vaak gegeven wordt bij alles wat niet echt gezond is. Of het nu om een zak chips, glas wijn of een stuk chocoladetaart gaat, voor de meeste mensen is het eenvoudiger en redelijker om het product slechts in beperkte mate te consumeren dan het meteen helemaal te laten. En voor de meeste producten is het ook effectief een goede optie die de gezondheid niet echt zal schaden. Maar voor sigaretten gaat die logica niet op, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Hart- en vaatziekten

De studie van de Ohio State University is de eerste in zijn soort die de bloeddruk en het cholesterolgehalte van een roker vergeleek met die van een occasionele roker. Om het risico op hart- en vaatziekten te vermijden, is de enige juiste optie om nooit te roken of er helemaal mee te stoppen.



Bijna 40.000 mensen werden onderzocht over een periode van vier jaar. De occasionele rokers die onderzocht werden, waren "individuen die niet dagelijks roken maar die wel regelmatig roken in bepaalde sociale situaties." Uit de studie bleek dat sociale rokers evenveel kans lopen op te hoge cholesterol en te hoge bloeddruk, met praktisch geen enkel verschil tussen beide groepen. Te hoge cholesterolgehaltes en bloeddruk kunnen dan weer leiden tot hart- en vaatziektes.



De kans op kanker werd in de studie niet onderzocht, maar het is al bekend dat roken gelinkt kan worden aan wel 30 verschillende soorten kanker.