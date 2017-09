"Simplistisch en ongenuanceerd": vlees- en voedingsindustrie niet mals voor vernieuwde voedingsdriehoek

De nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen Febev vindt de vernieuwde voedseldriehoek die het Vlaams Instituut Gezond Leven voorstelde "simplistisch en ongenuanceerd". De organisatie is niet de enige die bedenkingen heeft.

In de vernieuwde voedseldriehoek worden vis, yoghurt, melk, kaas, gevogelte, en eieren in de lichtgroene categorie 'dierlijke producten' ondergebracht. Deze producten mogen maar in kleine porties gegeten worden, zo luidt de aanbeveling. Rood vlees behoort tot de oranje categorie, en mag "niet te veel" gegeten worden. Bewerkte vleeswaren krijgen geen plek in de voedingsdriehoek, maar worden in de restgroep erbuiten geplaatst. Zij zijn overbodig, en bij een te hoge consumptie zelfs schadelijk voor de gezondheid, klinkt het.

"Onnodig onderscheid" Febev vindt vooral het onderscheid tussen de dierlijke producten (in de lichtgroene categorie), en rood, onbewerkt vlees (in de oranje categorie) onnodig. "Alle afgeleide producten en verschillende soorten (van vis, gevogelte, kaas, enz.) lijken in dezelfde categorie als het basisproduct te zijn ondergebracht. Dezelfde nuance ontbreekt op vlak bewerkte (vlees)producten", argumenteert Febev. De federatie vraagt zich af of het voedingsmodel overeenkomt met de huidige wetenschappelijke inzichten. Share 'Vleeswaren horen wegens hun hoge voedingswaarde niet thuis in de restgroep'

Ook BAMST, de Belgische associatie voor Meat Science and Technology, noemt de nieuwe voedseldriehoek "overmatig gesimplificeerd". "Vleeswaren horen wegens hun hoge voedingswaarde niet thuis in de restgroep. Ze op dezelfde voet plaatsen van snoep en chips is onverantwoord", aldus BAMST. FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, plaatst net als Febev bedenkingen bij de wetenschappelijke basis van de driehoek. "Hoe verklaar je bijvoorbeeld dat alle verwerkte vleeswaren zonder enig onderscheid qua nutritionele waarde in dezelfde groep zitten? Is dit dan een vertaling van de adviezen van de Hogegezondheidsraad? ", vraagt Nadia Lapage, secretaris-generaal van FEVIA Vlaanderen, zich af.