"Scheurtjes in Belgische reactoren al ontdekt tijdens bouw"

Die scheurtjes werden indertijd idd vastgesteld. Maar het ging om een ander soort scheurtjes, op een heel andere plaats dan die van nu. — Jeroen Van Horenbeek(@ VanHorenbeek) 21/09/17 02:00

Al in april 1975 werden scheurtjes opgemerkt in bouwelementen voor de containers van de beide reactoren. In die containers bevinden zich onder meer de nucleaire brandstofelementen. Die bouwelementen werden destijds toch geplaatst, alhoewel ze volgens de inschatting van een Belgische experts niet beantwoordden aan de hoogste kwaliteit. Die scheurtjes werden indertijd inderdaad vastgesteld. Maar het ging naar verluidt om een ander soort scheurtjes, op een heel andere plaats dan die van nu.



In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is de bevolking al langer gealarmeerd over de situatie van Tihange, dat op 60 km van Aken ligt.



Volgens het Fanc is een sluiting van de twee reactoren vanwege die scheurtjes onnodig.