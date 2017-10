"Neem slaap au sérieux"

Wie maar zes uur per etmaal slaapt, schaadt zijn gezondheid, meent de Amerikaanse neuroloog Matthew Walker. Hij pleit voor minstens acht uur, en terecht. "Als slechte nachten jaren aanhouden, kunnen er ernstige lichamelijke klachten volgen", zeggen ook experts bij ons.

Zeven, acht, negen. Over het aantal uren slaap dat een mens nodig heeft, is al veel inkt gevloeid. Een nieuwe aanleiding is het boek Why We Sleep van expert Matthew Walker. Slaap moet een prioriteit worden, willen we een lang en gezond leven leiden, schrijft hij daarin. Wie systematisch minder dan zeven uur slaapt, hypothekeert volgens de man zijn toekomst. Hij baseert zich daarvoor op verschillende internationale onderzoeken. "Al na één nacht van vier of vijf uur slaap, dalen je natuurlijke kankerwerende cellen met 70 procent", beweert hij.