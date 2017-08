Fipronilcrisis Plus

"Nee, we moeten ons echt geen zorgen maken over besmette eieren"

Toxicologen verwachten geen gezondheidsschade door fipronil

Dat er fipronil in eieren is beland, is onrustwekkend omdat het verboden is in de pluimveesector. Maar over de eieren op zich hoeven we ons geen zorgen te maken. Zo reageren enkele vooraanstaande toxicologen op de eiercisis.