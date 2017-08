"Mona Lisa weigerde met Medici's naar bed te gaan"

Lisa Gherardini was 24 toen meester Leonardo da Vinci aan haar portret begon. Voor het boek Mona Lisa: The People and the Painting wilden kunsthistoricus Martin Kemp en zijn Italiaanse collega Giusseppe Pallianti in de eerste plaats begrijpen hoe het schilderij tot stand kwam.

Waarschijnlijk was het de vader van Leonardo, een succesvolle Florentijnse advocaat, die de schilder in contact bracht met Francesco del Giocondo, de echtgenoot van Lisa. Francesco moet een erg kleurrijk figuur geweest zijn, zo blijkt uit de archiefdocumenten die de kunsthistorici bestudeerden. Hij was een zakenman en geldschieter, die in allerlei winstgevende zaken handel dreef, van zijde tot slaven.