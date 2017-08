"Moeilijk om malafide burn-outcoaches eruit te halen zolang er geen medische duidelijkheid is"

Het zal binnenkort mogelijk zijn om een klacht in te dienen tegen burn-outcoaches die onterecht medische diagnoses stellen, onethisch te werk gaan of patiënten aan het lijntje houden voor geldgewin. Een nieuwe belangenvereniging (Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches of VESB) wil charlatans een halt toeroepen en richt een tuchtorgaan op.



Arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstad) staat volledig achter de doelstelling om malafide burn-oucoaches aan te pakken. Maar hij plaatst wel een aantal praktische kanttekeningen. "Zo bestaat er al wel wat regulering. Men moet opletten dat men niet dubbelop gaat werken", klinkt het.



Daarnaast is het volgens Denys de vraag hoe de belangenvereniging gaat bepalen wie erkend kan worden en wie niet. "Zonder het fenomeen van burn-out te ontkennen of minimaliseren, kan je toch zeggen dat er geen medische overeenstemming bestaat over burn-outs. Zolang die onduidelijkheid over het ziektebeeld er is, lijkt het me moeilijk om te gaan selecteren", aldus Denys. "En op die manier kunnen mensen die uitgesloten worden hun uitsluiting wellicht juridisch aanvechten", waarschuwt Denys nog.