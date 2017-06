"Geslacht speelt wel degelijk een rol in wetenschappelijke proeven"

Wat dierenproeven betreft, bleek uit een internationale doorlichting in 2011 en 2012 dat 22 procent van de wetenschappers het geslacht van de dieren niet vermeldde. Van degenen die dat wel deden, gebruikte maar liefst 80 procent alleen mannelijke dieren en amper 3 procent beide geslachten.

Ook wat menselijke klinische proeven betreft is er dezelfde problematiek. Zo'n twintig jaar geleden werden er in Amerika voorschriften opgesteld die vereisen dat beide geslachten worden opgenomen in die proeven. Maar in 2006 nog bleek dat slechts 41 procent in de proeven vrouwen waren. Er is wel vooruitgang te merken: in 1970 was het aandeel vrouwen amper 9 procent.