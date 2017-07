"Depressie bij muzikanten wordt veroorzaakt door de muziekindustrie"

Bij het onderzoek 'Can Music Make You Sick?' van Help Musicians UK werden 2.211 mensen ondervraagd die in de muziekindustrie werken, van muzikanten tot roadies.



Bij het onderzoek gaven ook 71.1% van de ondervraagden aan dat ze geloven ooit een angst- of paniekaanval te hebben gehad. In het Verenigd Koninkrijk lijdt bijna 20% van de volwassenen aan angstaanvallen of depressie. Dat betekent dat muzikanten drie keer zoveel kans hebben om mentale klachten te hebben dan de rest van de bevolking. Volgens de onderzoekers zou in de muziekindustrie werken een invloed hebben op het mentale welzijn van mensen.



Volgens de onderzoekers vinden muzikanten steun in het maken van hun muziek. De werkomstandigheden om een carrière in de muziekindustrie uit te bouwen is echter destructief. "Het enige dat bij muzikanten depressie veroorzaakt is de muziekindustrie zelf", schreef een van de respondenten. Iemand anders schreef "Ik vind dat muziek me enorm hard helpt wanneer ik me angstig of depressief voel... [maar] de stress om in de muziekindustrie te zitten is voor mij de oorzaak van onzekerheid dat tot stress, angst en depressie leidt".



Andere zaken die volgens de onderzoekers bijdragen tot mentale problemen zijn onder andere het gebrek aan erkenning, het gebrek aan transparantie in contracten en fysieke gevaren door een muziekcarrière (zoals bijvoorbeeld repetitive strain injury). Vrouwen in de muziekindustrie hebben nog extra klachten, onder andere seksisme en zelfs aanranding.