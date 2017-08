"België en Nederland mogen niet in 'blame game' terechtkomen"

De Commissie reageert zo op de beschuldiging van Belgisch minister van Landbouw Denis Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dat de informatiedoorstroming vanuit Nederland serieuze gebreken zou hebben vertoond. "Onze noorderburen zouden al in november 2016 weet gehad hebben van de aanwezigheid van fipronil in eieren", verklaarde Ducarme gisteren in de Kamer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft die claim al weerlegd door te stellen dat het giftige product in stallen was aangetroffen, niet in eieren.



De Commissie roept de lidstaten nu dus op de beschuldigingen achterwege te laten. "Er moet op een vastberaden, gecoördineerde en transparante manier worden samengewerkt en niet worden overgegaan tot een 'blame game'", aldus woordvoerder Daniel Rosario. "De Europese burgers verwachten dat van ons, en dat is precies wat we zullen doen."



De Commissie is ook bereid om met de lidstaten de discussie aan te gaan over de lessen die kunnen worden getrokken uit het schandaal. Begin september komen de Europese landbouwministers samen in de Estse hoofdstad Tallinn. De fipronilcrisis zal er ongetwijfeld bovenaan de agenda staan.