Zonder zorgen op skivakantie? Dit zijn de coronaregels in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland

Wie een skivakantie heeft geboekt, kan maar beter rekening houden met de verschillende coronamaatregelen die de Europese skigebieden hanteren. Welke regels gelden op dit moment in uw favoriete wintersportbestemming?

Frankrijk

Gevaccineerde reizigers die naar Franse skigebieden trekken, moeten niet alleen een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen, maar ook een verklaring op eer. Daaruit moet blijken dat u geen symptomen van Covid-19 heeft en dat u geen contact heeft gehad met een besmet persoon. Wie niet gevaccineerd is en ouder dan 12 jaar, moet naast de verklaring op eer een negatieve PCR-test of antigeentest van minder dan 24 uur voor het vertrek kunnen tonen.

Ongevaccineerde skiliefhebbers kunnen in Frankrijk echter niet deelnemen aan het openbare leven. Afgelopen weekend heeft het parlement er immers een wetsvoorstel goedgekeurd voor de introductie van de pass vaccinal vanaf 16 jaar. Die vervangt de pass sanitaire, het equivalent van onze Covid Safe Ticket, en geldt onder andere in restaurants, musea, theaters, openbaar vervoer en sportzalen. Een negatieve test is dus niet meer voldoende.

Om voor Frankrijk een geldig vaccinatiecertificaat te hebben, moeten volwassenen bovendien een boostervaccin gekregen hebben, uiterlijk 7 maanden na hun laatste prik of Covid-19-besmetting. Voorts is het verplicht om een mondmasker te dragen op openbare plaatsen, uitgezonderd kinderen jonger dan 6 jaar. In de horeca is het verboden om staand te consumeren.

Oostenrijk

Om de omikrongolf af te remmen, heeft Oostenrijk sinds 20 december de inreismaatregelen verscherpt. Concreet zijn alle reizigers vanaf 12 jaar onderworpen aan de 2G-regel en moeten ze bij binnenkomst dus een vaccinatie- of herstelbewijs, zoals het Covid Safe Ticket, kunnen voorleggen. Wintersporters die niet kunnen aantonen dat ze geboosterd zijn, moeten een negatieve PCR-test bij zich hebben. Let wel: die mag niet ouder zijn dan 72 uur bij binnenkomst. Heeft u wel een vaccinatie- of herstelcertificaat, maar geen bewijs van een boosterprik of negatieve PCR-test? Dan mag u Oostenrijk alleen binnenkomen als u zich registreert via het Pre-Travel-Clearance-formulier en onmiddellijk in quarantaine gaat totdat u een negatief PCR-testresultaat heeft ontvangen.

Let wel, vanaf 1 februari wordt de geldigheid van het vaccinatiebewijs teruggeschroefd van 9 naar 6 maanden voor wie ouder is dan 12 jaar. Met andere woorden: wie voor 1 september gevaccineerd is en sindsdien geen boosterprik heeft gekregen, mag het land enkel in met een bewijs van negatieve PCR-test die minder dan 72 uur oud is. Voor schoolgaande kinderen van 12 tot en met 15 jaar die nog niet volledig zijn gevaccineerd, heeft Oostenrijk de ‘Holiday Ninja Pass’ ingevoerd. Die vereist twee PCR-tests en één antigeentest per week. Deze zijn gratis en kunnen ter plaatse in de skigebieden worden afgenomen.

Wintersporters dienen bovendien een FFP2-mondmasker te dragen in alle openbare en gesloten ruimten. Let er dus op dat u zo’n masker in uw reiskoffer heeft. Buiten is het FFP2-mondmasker verplicht als een minimumafstand van 2 meter tot mensen uit een ander huishouden niet kan worden aangehouden, bijvoorbeeld bij het wachten op de kabelbanen of skiliften.

Italië

Alle inkomende reizigers in Italië moeten op voorhand het online Passenger Locator Form (PLF) invullen. Daarnaast heeft u ook een Europees digitaal coronacertificaat nodig dat aantoont dat u ofwel volledig gevaccineerd bent (9 maanden geldig) of u volledig hersteld bent van een coronabesmetting (6 maanden geldig). Tot 31 januari moeten reizigers daarbovenop een negatief resultaat van een antigeentest (minder dan 24 uur oud) of PCR-test (minder dan 48 uur oud) voorleggen. Wie dat niet heeft, moet vijf dagen in quarantaine.

Daarnaast is een vaccinatiebewijs van maximaal 9 maanden oud (6 maanden vanaf 1 februari 2022) of een herstelbewijs jonger dan 6 maanden verplicht voor onder meer skiliften, hotels en het openbaar vervoer. Kinderen van 6 tot 17 jaar moeten een negatief testresultaat kunnen voorleggen, maar moeten niet in quarantaine als hun ouders – of begeleidende volwassenen – een geldig vaccinatiebewijs hebben.

In Italië is het verplicht om een mondmasker te dragen in de openlucht of in openbare binnenruimtes, tot en met 31 januari. Op het openbaar vervoer, in bioscopen, theaters en sporthallen is bovendien het gebruik van een FFP2-masker verplicht, kinderen jonger dan 6 uitgezonderd.

Zwitserland

Wintersporters die naar de Zwitserse Alpen trekken, moeten het online PLF-formulier invullen. Iedereen ouder dan 16 jaar heeft bovendien een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud nodig, of een negatieve antigeensneltest van minder dan 24 uur. Het maakt niet uit of je daarbij ook een vaccinatie- of herstelbewijs kunt tonen. Wie niet beschikt over zo’n bewijs, moet zich tussen de vierde en zevende dag na aankomst opnieuw laten testen (PCR of antigeen). Het resultaat van deze tweede test moet aan het kanton van verblijf worden gemeld. Bij het inchecken in hotels of bij het kopen van een skipas zijn er controles op de verplichte test. Wie die niet kan voorleggen, riskeert een boete.

Restaurants en musea voeren in heel Zwitserland minimaal een 2G-beleid. Locaties mogen er ook voor kiezen om hun toegangscontrole tot ‘2G+’ op te voeren: wie nog geen booster heeft gehad, moet dan ook een negatieve testuitslag kunnen voorleggen. In skiliften, openbare binnenruimten en op het openbaar vervoer zijn mondmaskers verplicht vanaf 16 jaar.