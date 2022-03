Zo krijgt u het Saharazand zonder krassen en strepen van uw auto

Waarom moet je je wagen eigenlijk wassen?

“In de lucht en de regen zitten een pak stoffen die schadelijk zijn voor de lak van een wagen. Hetzelfde geldt voor uitwerpselen van vogels. Als je die er te lang op laat liggen, tasten ze de laklaag aan. Haal die dus zo snel mogelijk weg, maar voorzichtig. Duiven eten voor hun spijsvertering ook steentjes. Als je de uitwerpselen er gewoon gaat afwrijven met een doek, maak je een hoop krassen. Je moet ze dus losweken en voorzichtig afspuiten. Anders doe je meer kwaad dan goed.”

“Voorkomen is trouwens beter dan genezen. De laatste jaren worden steeds vaker keramische coatings aangebracht op de carrosserie. Die vormen een extra beschermlaag op je lak, en stoten alle vuil af. Je moet je wagen dan jarenlang niet grondig wassen, maar om de zoveel tijd eens afspuiten om het merendeel van het vuil te verwijderen. Zo’n coating kun je niet zelf aanbrengen, dat gebeurt bij een professional. Als je een nieuwe wagen koopt, kun je er meestal voor kiezen om 400 à 500 euro extra te betalen voor die beschermlaag. Dan ben je voor een paar jaar gerust. Je kunt die laag er achteraf ook op laten leggen, maar hoe nieuwer de wagen hoe beter.”

Stel dat je die investering niet wil maken: hoe was je je auto dan het best?

“Zelf je auto wassen, met water en zeep, is nog altijd de beste methode. Al zijn er verschillende zaken om op te letten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je genoeg water gebruikt. Voor je begint met zeep, moet je goed spoelen, liefst onder hoge druk. Ik gebruik zelf een hogedrukreiniger en zet die op de middelste stand. Hou de spuit van je hogedrukreiniger zeker niet te dicht, maar bewaar een halve meter tot een meter afstand van je wagen. Anders zou je schilfers lak kunnen afspuiten. Zorg ervoor dat ongeveer 80 procent van het vuil zo wegvloeit.”

“Je kan uiteraard ook een gewone tuinslang gebruiken, maar die spoelt minder grondig én verbruikt meer water. Gebruik bij voorkeur alleszins regenwater dat je zelf oppompt: daar zit geen kalk in. Bovendien moeten we tijdens droge periodes opletten met ons kraantjeswater. Dat is het voordeel van de carwashcentra: die recycleren hun water vaak voor 90 procent. Zo verbruiken ze heel weinig water per wagen.”

Hoe zepen we zelf onze wagen in?

“Gebruik zeker de juiste zeep. Afwasmiddel voor de vaat is niet geschikt voor je auto, de detergenten halen eventuele beschermlagen op je carrosserie weg. Kies liever voor een speciale autoshampoo met wax. Die koop je bij je garagehouder of bij gespecialiseerde winkels. Zo’n shampoo is niet goedkoop, maar je hoeft maar een klein beetje per keer te gebruiken. De wax beschermt je carrosserie, wat zeker interessant is als je auto geen keramische coating heeft.”

“Let erop dat je bij het inzepen proper materiaal gebruikt. Een klassieke spons is dus uit den boze, want daar kruipt veel stof en ander vuil in. Als je dan gaat smeren, riskeer je krassen te maken. Gebruik liever speciale poetsdoeken met microvezels. Die beschermen de lak van je auto en laten sowieso geen krassen achter. Ik gebruik graag handschoenen van microvezels. Spoel die tijdens het inzepen tussendoor af en toe uit in je emmer.”

“Ook je emmer moet schoon zijn. Vuile emmers zitten vol stof en zand, dus het is geen goed idee om daar je poetsdoek in te steken. Gebruik bij voorkeur een grid-emmer. Zo’n emmer heeft een roostertje, dat werkt als een dubbele bodem. Alle vuiligheid zinkt zo naar beneden, waardoor je water schoon blijft.”

Hoe maak je je velgen schoon?

“Voor velgen bestaat er speciale velgenspray, die roest en remstof zeer snel oplost. De meeste sprays kleuren paars als de werking gebeurd is. Nadien moet je ze met de hogedrukreiniger afspuiten. Je kunt eventueel een velgenborstel in microvezel gebruiken voor de hoekjes en kantjes.”

Wat met onze ‘poetsbewegingen’?

“Poets van boven naar beneden. Onderaan kleeft de meeste vuiligheid en die wil je echt niet uitsmeren over de rest van je auto. De bodem en wielkasten kun je ook mee afspuiten met de hogedrukreiniger. Onder je wagen kruipen om met de hand de bodem te poetsen hoeft niet. Ik raad aan om in plaats daarvan één keer per jaar, na de winter als er zout is gestrooid, met een bodemprogramma in de carwash de bodem te reinigen.”

“Was je auto trouwens in de schaduw, niet in het felle zonlicht, om de wagen zonder strepen te kunnen opdrogen. Gebruik daarvoor ook een microvezeldoek. De binnenkant geef je een stofzuigbeurt. Heb je leder in je interieur, voed dat dan twee keer per jaar met een speciale crème. Neem het stof af van het dashboard. De vensters aan de binnenkant kuis je gewoon met het product dat je gebruikt voor vensters in huis.”

De carwash is zuiniger voor het milieu zei u daarnet. Waarom is een bezoek aan de carwash dan geen goed idee?

“Als je op de juiste manier zelf je wagen wast, vermijd je krassen. De doeken en borstels van een carwash zijn beter dan vroeger, hoor je vaak. Maar als je - zeker met een donkere wagen - naar de carwash gaat, krijg je zogenaamde swirls op je carrosserie. Als je auto dan in de zon staat, zie je kringen. Daar heb je geen last van als je met de hand wast. Schadelijk voor roest is dat niet, maar mooi evenmin. Om die kringen weer weg te krijgen moet je wagen gepolijst worden. Dat zijn kosten die je liever vermijdt. Veel mensen kijken daar wel over, natuurlijk, maar wij die elke dag met auto’s bezig zijn niet.”

Laten we het nog even financieel bekijken. Wat is duurder: de carwash of zelf wassen?

“Een gemiddelde carwashbeurt, afhankelijk van het programma, kost 15 à 20 euro. Toch zeker als je een resultaat wil gelijkaardig aan dat wanneer je zelf je auto zou wassen. Doe je het zelf, moet je ongeveer de helft rekenen per wasbeurt, gezien de producten en het poetsmateriaal dat om de zoveel tijd aan vervanging toe is. Je verbruikt zo’n 50 liter per keer, maar regenwater kost niets. Het grote verschil is de tijd. In de carwash ben je op tien minuten klaar. Als je zelf je auto deftig wil wassen, ben je al snel anderhalf uur bezig.”