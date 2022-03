Weer een klap voor het Groot Barrièrerif, maar Australië wil nog altijd niet dat het officieel bedreigd erfgoed wordt

VN-conferentie over wereldzeeënverdrag zonder uitkomst afgerond

De vierde onderhandelingsronde van een VN-conferentie om een verdrag over de wereldzeeën te sluiten is zonder akkoord afgesloten. Het had de laatste conferentie moeten worden over dit onderwerp. Nu volgt een nieuwe, vijfde ronde in de zomer. Teleurstellend, vindt Will McCallum, hoofd Oceanen bij Greenpeace Verenigd Koninkrijk. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben geen positief effect op de onderhandelingen.

Een verdrag over de wereldzeeën is noodzakelijk om de oceanen te redden, vertelt McCallum. De wereldzeeën vallen buiten de nationale jurisdictie van landen, waardoor de gebieden niet beschermd kunnen worden tegen bijvoorbeeld overbevissing of diepzeemijnbouw. Minstens negentien landen en alle lidstaten van de Europese Unie hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat in 2030 zeker 30 procent van de oceanen beschermd moeten zijn. Op dit moment is minder dan 3 procent beschermd. Het verdrag is de eerste stap naar bescherming.

“Het gaat tijdens de onderhandelingen te veel over nationale belangen”, vindt McCallum. Hij ziet hoe landen hun mogelijkheid tot het gebruiken van een veto ook inzetten om hun onvrede te uiten over andere landen die betrokken zijn bij de onderhandelingen. De invasie van Rusland in Oekraïne en de oorlog vormen daardoor een extra horde. “We hebben politici en beleidsmakers nodig die voorbij hun eigen belangen kijken, en kijken naar de mensen die ze moeten beschermen.” (ANP)