Wat is teelbaltorsie? ‘Vooral jongens in de puberteit en jongvolwassenen hebben er last van’

Een teelbal die om zijn eigen as is gedraaid. Een extreem pijnlijke aandoening – zo blijkt uit het getuigenis van Wouter (26)* – die voorkomt bij 1 op de 4.000 jongemannen. Maar hoe herken je teelbaltorsie? En wat zijn de mogelijke gevolgen? Wij vroegen het aan urologe Mieke Waterschoot (UZ Gent). ‘Het is belangrijk dat je bij een vermoeden onmiddellijk naar het ziekenhuis gaat.’

Wouter ondervond enkele maanden geleden aan den lijve hoe een teelbaltorsie voelt. “Ik was rustig aan het thuiswerken achter mijn bureau. Toen ik mij wilde verzetten op mijn stoel, voelde ik plots een korte en felle pijnscheut in mijn teelbal. Die pijn ging weer weg, dus ik maakte me op dat moment geen zorgen. Twee uur later kwam de pijn echter terug. Zo hard dat ik zelfs een beetje misselijk begon te worden. Bovendien was mijn balzak op dat moment ook een beetje gezwollen. Ik belde naar mijn huisarts, en die raadde me aan om onmiddellijk naar spoed te gaan. Daar namen ze binnen het kwartier een echo. De diagnose? Een gedraaide teelbal.”

Bij een teelbaltorsie zit de zaadstreng om zijn eigen as gedraaid, waardoor de bloedvoorziening naar de teelbal wordt afgesnoerd”, vertelt urologe Mieke Waterschoot (UZ Gent). “Het komt vooral voor bij jongens in de puberteit en jongvolwassenen. Gemiddeld zo’n 1 op de 4.000 jongemannen heeft er last van. Ook kan het voorkomen bij een foetus tijdens de zwangerschap. Al zien we de gevolgen daarvan pas na de geboorte.”

Waarom doet het pijn?

“Door de draaiing wordt de bloedvoorziening naar de teelbal afgesloten. Vaak zit de testikel dan ook wat hoger en dwars”, zegt Waterschoot. “Meestal liggen hormonale invloeden hier aan de oorzaak. De weefsels worden flexibeler, waardoor de zaadstreng gemakkelijker rond zijn as kan draaien.”

Bij een teelbaltorsie zit de zaadstreng om zijn eigen as gedraaid. Beeld Shutterstock / Vinichenko Ihor

“De afsluiting zorgt voor een acute pijn in de bal, en een trekkende pijn naar de lies toe. De pijn kan zo extreem worden dat je zelfs misselijk wordt en moet braken. Als je deze symptomen ondervindt, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Een teelbal zonder bloedtoevoer kan namelijk binnen de zes uur afsterven. Bij een hele sterke draaiing kan dat zelfs nog sneller zijn.”

Hoe behandel je het?

“Eerst en vooral proberen we klinisch te kijken of de teelbal hogerop en gefixeerd zit in de balzak. Als we niet volledig zeker zijn, nemen we een echo om te zien of er nog bloeddoorstroming is in de bal. Daarna kijken we via een chirurgisch onderzoek ter hoogte van de balzak of de teelbal gered kan worden. Dit gebeurt via een insnede in de balzak. We draaien de bal opnieuw juist en als deze nog goed doorbloed is, zetten we hem vast aan de wand. Zo kan de bal in de toekomst niet meer opnieuw draaien.”

“Als de teelbal is afgestorven, zal hij worden weggenomen. Maar geen paniek, ook met één teelbal kan je nog steeds vader worden. Bovendien zal je libido hierdoor niet afzwakken. We zullen wel altijd aanraden uit voorzorg de andere teelbal te laten fixeren tijdens dezelfde ingreep. Dat wil zeggen dat we de andere teelbal met een draadje vastzetten aan de wand. Zo kan die bal niet meer om zijn eigen as draaien.”

“Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een kleine ingreep. Het is enkel belangrijk om je edele delen niet te overbelasten. Verricht dus geen grote inspanningen, ook niet in bed”, zegt Waterschoot al lachend. Wouter bevestigt dat: “De operatie viel inderdaad mee. Al had ik zeker geluk gehad, want mijn teelbal was maar liefst drie keer om zijn as gekeerd. Voor alle zekerheid heb ik beide teelballen laten fixeren. Zo is de kans veel kleiner dat zoiets in de toekomst nog eens zal voorvallen.”

*Wouter is een schuilnaam. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.