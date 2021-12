Wat heeft 2022 voor uw portemonnee in petto? Uw loon stijgt, maar de prijzen ook

Wat met uw loon?

Veel werknemers kunnen op 1 januari toosten op een hoger nettoloon, al blijft dat natuurlijk relatief. De stijging is vooral te danken aan de inflatie. Die groeide in december (onverwacht) verder naar 5,7 procent, het hoogste peil sinds juli 2008. Het leven is de voorbije maanden een pak duurder geworden.

Sectoren die hun loon in januari zien toenemen zijn onder meer die van de IT- en consultancybedrijven of callcentra (+ 3,6 procent), de horeca (+ 3,2 procent), de voeding (+ 3,2 procent), de internationale logistiek (+ 4 procent) en de elektriciens (+ 4 procent). Door het overschrijden van de spilindex in december stijgen ook de uitkeringen (in januari) en de lonen van het overheidspersoneel (in februari) met 2 procent.

Daarnaast is er ook een fiscale wijziging. Twee maatregelen - minder bedrijfsvoorheffing inhouden op lonen en de belastingschalen indexeren - zorgen zowel in de private als publieke sector voor een iets hoger nettoloon. Reken op minstens 20 euro extra per maand.

Kunt u nog een huis kopen?

In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis het afgelopen jaar met liefst 7,6 procent in vergelijking met 2020, blijkt uit de nieuwe Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. De laatste maanden is er wel een tendens van minder transacties, en dus (eindelijk) wat afkoeling.

“Dat kan gunstig zijn voor de prijs, want er komt opnieuw ruimte om te onderhandelen”, zegt Bart van Opstal (notaris.be). De trend geldt volgens hem in het hele land, en is dus niet gelinkt aan de veranderde Vlaamse registratiebelasting vanaf 2022. De registratierechten voor de enige en eigen gezinswoning gaan van 6 naar 3 procent, voor een tweede woning gaat het tarief van 10 naar 12 procent.

Een daling van de prijzen zit er volgens van Opstal echter niet meteen in, al zeker niet voor het middensegment - denk aan de gegeerde bureauruimte en een tuin of terras. Vanaf 2022 zijn banken wel verplicht om een hypotheeklening te koppelen aan een schatting, als tegengewicht voor de (te) hoge prijzen.

De vraag is of dat jonge kopers niet nog verder uit de markt duwt. Het afgelopen jaar lag het aantal kopers onder de dertig liefst anderhalve procent lager tegenover 2020. Eén ding ligt al zeker vast: de premie voor uw brandverzekering stijgt op 1 januari met 5,6 procent.

Dalen de energieprijzen weer?

De vraag van elf miljoen Belgen. De recentste cijfers van energieregulator CREG tonen een elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin van 1.319 euro, en een gasfactuur van 2.709 euro. Dat laatste is net geen verdrievoudiging op jaarbasis. De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaan op 1 januari alvast nog maar eens omhoog.

Wanneer de Nationale Bank voorspelt dat de inflatie tegen eind volgend jaar daalt naar minder dan 2 procent, dan veronderstelt ze dat de gasprijzen vanaf de lente fors dalen. Alleen durft geen enkele expert daarvoor de hand in het vuur te steken.

Er zijn positieve signalen. Piekte de prijs per megawattuur aardgas voor volgend jaar tien dagen geleden nog op ruim 180 euro, een recordniveau, dan zit die prijs vandaag alweer ruim onder de 100 euro. Of de eindgebruiker dat meteen zal zien op de rekening, is echter heel onzeker. Dat ook de prijzen voor contracten met levering in 2023 en 2024 omhoog zijn geschoten, geeft volgens de federatie van energieleveranciers Febeg aan dat de krapte wel eens lang kan aanhouden.

Wat is het verdict aan de kassa?

Voor heel wat basisproducten in de supermarkt worden jaarlijks nieuwe contracten onderhandeld. Dat betekent dat de gestegen productiekosten - grondstoffen, verpakkingen of transport - dus nu pas met de consument vereffend worden. De hoge graanprijzen, bijvoorbeeld, kunnen ervoor zorgen dat u in 2022 misschien best wat minder pasta eet.

Dat de productieketen wereldwijd in de knoop zit, is voor andere producten al verrekend, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. Verergeren doen de containerprijzen of schaarste aan mocrochips niet meer, stelt hij, maar wegebben ook niet. Voor zetels of auto’s ziet hij eerder prijzen op een hoog plateau. “En je zal nog steeds lang moeten wachten.”

Dat de prijzen van grondstoffen zoals hout of ijzer weer wat dalen, is wel een kleine opsteker. Anderzijds heeft het voorbije jaar, met wereldwijd heel wat mislukte oogsten, aangetoond hoe het veranderende klimaat zijn tol begint te eisen.

Met hoeveel procent onze kassa-uitgaven exact stijgen, is volgens Simonts koffiedik kijken. Daar is vooral de vraag: hoeveel wordt doorgerekend aan de consument? “Maar dat het straks duurder wordt, daar hoef je niet aan te twijfelen.”

Zijn er zekerheden?

Voor een aantal producten en diensten is al duidelijk dat 2022 een stijging in prijs betekent. De autokeuring in Vlaanderen slaat op, de prijs voor de goedkoopste zegel bij Bpost stijgt naar 1,16 euro per stuk (+8 procent), Proximus en Orange trekken de maandelijkse prijzen van enkele bundels omhoog met 1 à 2 euro en voortaan betaalt u bij heel wat banken net een tikkeltje meer voor uw zichtrekening.

Het scheelt allemaal kleine slokjes op de borrel, misschien zelfs een ballon van 8 euro in Plopsaland. Om het op zijn Gert Verhulsts te zeggen: “Wat koop je daar tegenwoordig nog voor?” Helaas - voor een grote groep mensen - veel te weinig.