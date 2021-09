Wat betekent het einde van de mondmaskers op school voor uw kind? 11 vragen beantwoord

Waarom gaan mondmaskers in het secundair onderwijs vanaf 1 oktober precies op de schop?

Weyts: “Uiteindelijk lopen kinderen en jongeren een heel klein risico om in geval van besmetting ernstig ziek te worden. Voor de meest kwetsbaren – onze senioren – komt er nu een extra beschermingslaag met de derde prik. De niet-gevaccineerde volwassenen maken daarentegen een bewuste keuze. We kunnen kinderen en jongeren niet de dupe laten zijn van de persoonlijke keuze van die volwassenen.”

Crombez: “Met 95 procent vaccinatie bij personeel en 68 procent bij leerlingen, is het duidelijk dat zij hun duit in het zakje hebben gedaan. Dat betekent dat de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober verdwijnt voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs en leraren in het basisonderwijs.”

De mondmaskerplicht vervalt op Vlaamse secundaire scholen. Geldt dat ook voor scholen in Brussel?

Crombez: “De vaccinatiecijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nopen tot extra voorzichtigheid. Daar verandert voorlopig niets. Ook voor het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs volgt nog verder overleg.”

De quarantainemaatregelen voor leerlingen jonger dan 12 jaar worden versoepeld. Stel dat twee leerlingen van het 5de leerjaar positief testen op corona, 20 klasgenoten en de leerkracht testen negatief: wie moet allemaal in quarantaine en hoelang?

Weyts: “Wanneer twee leerlingen van dezelfde klas binnen dezelfde week positief blijken te zijn, dan gaat de hele klas in quarantaine en wordt de hele klas op dag één van die quarantaine getest. Iedereen die dan negatief test, mag meteen weer uit quarantaine. Alleen wie positief test, blijft in quarantaine. Op dag zeven van die quarantaine volgt er dan een nieuwe test.”

Crombez: “ Een klas moet enkel tien dagen in quarantaine wanneer twee besmettingen binnen dezelfde week opduiken, niet meer binnen twee weken. Elke leerling van die klas - in het secundair onderwijs: elke gevaccineerde leerling - mag opnieuw naar school na de eerste negatieve test, er is dus geen tweede negatieve test op dag zeven meer nodig.”

Eén leerling van het vijfde leerjaar test positief, zijn zusje van het derde leerjaar laat zich testen en test negatief: wie moet in quarantaine?

Weyts: “De leerling die positief testte, blijft in quarantaine. Zus is hoogrisicocontact en moet getest worden. Het zusje mag na haar negatieve test uit quarantaine.”

Moeten ouders een mondmasker opzetten wanneer ze hun kind afzetten aan de schoolpoort bij het begin van de schooldag?

Weyts: “Buiten de schoolpoort spelen de regels die het lokaal bestuur heeft vastgelegd voor dat openbare domein. Ouders moeten daar dus een mondmasker dragen als de gemeente dat vraagt.”

Op de trein en op bussen van De Lijn is het dragen van een mondmasker verplicht, geldt die verplichting ook voor de schoolbus?

Weyts: “Ja, in het leerlingenvervoer gelden dezelfde regels als in het openbaar vervoer, er wordt geen onderscheid gemaakt.”

Wanneer buitenstaanders (ouders, mensen van het CLB, genodigden…) in de schoolgebouwen komen, moeten zij dan een mondmasker opzetten?

Weyts: “Alleen buitenstaanders die noodzakelijk zijn voor de organisatie van het onderwijs komen binnen de school. Het is de school die beslist welke buitenstaanders noodzakelijk zijn. Zij moeten vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen in secundaire scholen.”

Blijven mondmaskers verplicht voor leerlingen in praktijklessen zoals hout of grootkeuken?

Weyts: “Neen. In secundaire scholen vervalt de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober.”

Eind oktober zijn er steevast oudercontacten: is het de bedoeling dat ouders en leerkrachten een mondmasker dragen wanneer ze kind/leerling evalueren?

Weyts: “Ja, bij oudercontacten wordt er nog steeds een mondmasker gedragen.”

Kunnen leerlingen opnieuw met z’n allen in de grote refter boterhammen eten of blijft lunchen in kleinere klasgroepen de richtlijn?

Weyts: “We vragen nog steeds aan scholen om klasgroepen zoveel mogelijk te scheiden in de refter én om te werken met vaste plaatsen.”

Worden CO2-meters in klaslokalen verplicht?

Weyts: “CO2-meters zijn verplicht in alle lokalen waar ze nodig zijn. Het zijn de preventieadviseurs die in elke school deze afweging maken: zij kunnen een CO2-meter verplichten in elk lokaal waar ze vaststellen dat dit nodig is. Daarbovenop zal er nu een nog versterkt ventilatiekader uitgewerkt worden.”