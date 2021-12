Wanneer krijg ik mijn boosterprik? Krijg ik automatisch een uitnodiging? De antwoorden op de belangrijkste vragen

Tegen eind januari moet het gros van de volwassenen in Vlaanderen een boosterprik hebben gekregen. Er zijn echter nog een hoop vragen over die versnelde boostercampagne. Krijg ik automatisch een uitnodiging of moet ik mij sowieso inschrijven via QVAX? Wil die verkorte interval zeggen dat we om de vier maanden een nieuwe boosterprik krijgen? Wij beantwoorden de meest prangende vragen.

Hoe weet ik wanneer het mijn beurt is voor de derde prik?

Dat hangt af van de datum van uw tweede prik of de datum waarop u een vaccin van Johnson & Johnson heeft gekregen. Bij AstraZeneca blijft de termijn op minstens vier maanden, en bij Johnson & Johnson is dat twee maanden, gezien de lagere werking van dat vaccin. Wie een tweede prik kreeg met Pfizer of Moderna moest oorspronkelijk minstens zes maanden wachten, maar die wachttijd is nu ingekort naar vier maanden.

Volgt de uitnodiging automatisch of moet ik mij sowieso inschrijven via QVAX?

Wie sneller aan de beurt wil komen, schrijft zich best vandaag nog in op de website van de reservelijst QVAX. “Als uw interval van vier maanden voor Moderna of Pfizer verlopen is, schrijf u dan in op QVAX. De vaccinatiecentra kunnen u dan op basis van die lijst uitnodigen”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Al wordt uiteraard ook het klassieke uitnodigingssysteem verdergezet. Vanaf vrijdag 17 december zullen vaccinatiecentra mensen met het verkorte interval kunnen uitnodigen. “Maar dat vergt een aantal technische aanpassingen en die uitnodigingen komen niet van vandaag op morgen in de brievenbus terecht”, aldus Beke.

Waarom werd de wachttijd plots ingekort?

Voor de gevreesde omikronvariant. Volgens experten is een versnelde boostercampagne noodzakelijk om de transmissie van de besmettelijke omikron te reduceren. “Uit wetenschappelijk onderzoek van het Verenigd Koninkrijk blijkt bovendien dat het boostervaccin onze weerstand tegen symptomen met 70 procent kan doen stijgen", aldus Beke.

Waar zit het grootste effect in de versnelde boostercampagne?

Het verkorte interval zal vooral effect hebben bij twintigers en dertigers omdat hun boosterprik voordien gepland stond voor februari of maart. Door het interval van Pfizer en Moderna in te korten naar vier maanden, kan deze groep dus twee maanden vroeger een prik krijgen. “Daardoor worden alleen al deze week 2.061.465 Vlamingen “uitnodigbaar” en dat is toch een belangrijke impact”, zegt Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nu het interval ingekort is naar vier maanden, wil dat dan zeggen dat we ook om de vier maanden een nieuwe boosterprik moeten halen?

“Het is best mogelijk dat we ook een vierde prik zullen krijgen. Hoe die eruit zal zien, is nog moeilijk in te schatten momenteel”, zegt minister Beke. Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) treedt hem bij: “Er zijn verschillende scenario’s. Veel hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. Maar net zoals bij de griep zou het best kunnen dat we ook met coronavaccins in een griepscenario gaan terechtkomen. En dan zullen er telkens vaccins moeten worden gemaakt op maat van de varianten.”

Ik ben tweemaal gevaccineerd, maar recent hersteld van corona. Heeft het dan zin om zo snel al een boosterprik te halen?

“Het kan u alleen maar nog beter beschermen en nog beter uw immuniteit boosten”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Mensen die gevaccineerd zijn en corona hebben opgelopen hebben inderdaad al een betere bescherming en je zou dan kunnen redeneren dat die boosterdosis minder dringend is, maar het kan geen kwaad. En dat is toch belangrijk. We zitten met een omikronvariant die we niet goed kennen dus alle extra immuniteit is welgekomen. Met andere woorden: er is geen enkele reden om de uitnodiging af te slaan.”

Beschermt de boosterprik eigenlijk wel tegen omikron?

“Ja, en dat wil ik toch nog eens onderlijnen”, zegt Van Damme. “Boostervaccinatie helpt ook tegen omikron, zo blijk uit onderzoek van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat zelfs over 70 tot 75 procent werkzaamheid voor symptomatische infecties. Tegen verwikkelingen zou het zelfs nog beter werken”, aldus de professor.

Tegen wanneer moeten in Vlaanderen alle boosterprikken gezet worden?

Tegen eind januari. Momenteel hebben al 1,9 miljoen Vlamingen een boosterprik gekregen en tot het einde van het jaar zijn er nog meer dan 507.000 afspraken voor een derde prik gepland. “Het streefdoel is om in januari nog eens 2,5 miljoen mensen een prik te zetten, zodat het gros van de volwassenen tegen eind januari een boosterprik heeft gehad”, zegt minister Beke. Dewolf voeg daaraan toe: “Dat wil zeggen dat we op weekbasis tussen de 700.000 en 800.000 prikken gaan zetten. Om je een idee te geven: op het piekmoment in het voorjaar werden er 660.000 prikken per week gezet, nu stijgen we daar zonder twijfel bovenuit.”

Aan welke leeftijdscategorie zitten we vandaag met de boosterprikken?

In de categorie 55-65 jaar worden op dit moment de derde prikken gezet. 81 procent van de 65-plussers in Vlaanderen is al een derde keer geprikt, en intussen kreeg ook al meer dan 20 procent van de mensen onder 65 jaar een derde coronavaccin.

Zijn de vaccinatiecentra klaar voor de versnelde boostercampagne?

“De meeste centra hadden een rustpauze voorzien tussen kerst en nieuw, maar zien het nu toch zitten om de campagne verder door te zetten in die periode”, stelt Beke. Volgens hem en het Agentschap Zorg en Gezondheid is het engagement in de centra groot. “Voor sommigen zal het problematischer zijn dan voor anderen om sneller te schakelen, maar het huiswerk zal gebeuren", besluit Beke. Dewolf treedt nog bij: “Vrijwilligers blijven nog steeds welkom, en ook voor de medische permanentie en het voorbereiden van de vaccins zijn er hier en daar nog kritische punten.” Daarbij benadrukken ze dat ook studenten geneeskunde of mensen met een medische achtergrond - denk maar aan laboranten of vroedvrouwen - mogen prikken. Ze zullen dan een opleiding krijgen.

Mogen vaccinatiecentra zelf beslissen of ze sluiten tussen kerst en nieuw?

Ja. Dat is een autonome beslissing. We raden aan om de communicatie van uw lokaal vaccinatiecentra te volgen.

Wat als mijn vaccinatiecentrum gesloten is met de feestdagen, mag ik dan in een ander vaccinatiecentrum mijn boosterprik gaan halen?

“Nee”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Op dit moment ben je verbonden aan het vaccinatiecentrum van je regio. Transfers zijn niet mogelijk. We zijn wel van plan om richting eind januari samenwerkingen tussen vaccinatiecentra op te starten als blijkt dat er grote achterstanden zouden ontstaan.”

Ik heb geen zin om tijdens de feestdagen ziek te worden van het boostervaccin. Kan ik ervoor kiezen om mijn derde prik uit te stellen?

Allereerst dit: volgens experten word je doorgaans minder ziek van het boostervaccin dan van je eerste twee prikken. “Er zit meer tijd tussen de vorige vaccinatie en de boostervaccinatie waardoor er minder nevenwerkingen zijn", verklaart Van Damme. Maar wie zijn of haar afspraak alsnog wil verplaatsen, kan dat doen. “Via de klassieke uitnodiging - brief of e-mail - kan je de afspraak verplaatsen. Via QVAX kan dat niet, daar is het te nemen of te laten”, zegt Moonens nog. Al raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid af om het boostervaccin te verplaatsen. “Enerzijds omdat je de campagne dan vertraagt, en anderzijds omdat het risico op covid nog altijd veel groter is.”

Hoelang blijft mijn coronapas geldig als ik mijn boosterprik niet haal?

Voorlopig is dat in ons land nog steeds 12 maanden, maar de kans is zeer groot dat ook die termijn wordt ingekort. Men probeert daar op Europees niveau een uniformiteit in te krijgen. In sommige landen is het bijvoorbeeld maar negen maanden geldig.