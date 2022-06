Waarom zijn er nu meer mensen met een allergie dan vroeger? ‘Klimaatverandering is niet de enige oorzaak’

De twee meest voorkomende soorten allergieën zijn voedsel- en inhalatieallergieën. Bij inhalatieallergieën kun je denken aan hooikoorts of huisstofmijt, maar ook aan haren en huidschilfers van dieren zoals honden en katten. Maar wat is nu precies een allergie?

“Simpel gezegd is een allergische reactie een fout van het immuunsysteem in het lichaam”, vertelt kinderarts en allergoloog Joyce Emons. “Normaal moet dat immuunsysteem ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën aanvallen, maar bij een allergie valt het systeem de eiwitten uit voedsel of uit de lucht aan.”

De allergische reactie wordt veroorzaakt door de zogenaamde mestcellen in je lijf. Ze danken hun naam aan het feit dat ze er een beetje ‘vetgemest’ uitzien. Mestcellen herkennen eiwitten afkomstig van bacteriën en virussen door middel van een soort antennes die op hun oppervlak zitten. Bij een allergie slaan die antennes ook aan op eiwitten uit stoffen waar je allergisch voor bent, de allergenen.

MEER POLLEN IN DE LUCHT

“Als dat gebeurt, dan wordt de mestcel actief en gaat deze onder andere histamine produceren. Dat stofje zorgt ervoor dat je een allergische reactie krijgt’’, vertelt Emons. Zo’n reactie is bij iedere allergie anders, maar je kunt denken aan huiduitslag, jeuk, zwelling van de tong en/of mond, tranende ogen, niezen, misselijkheid, braken, kortademigheid, flauwvallen of in de ergste gevallen zelfs de dood.

Hoe kan het nu dat in de laatste decennia meer mensen, met name kinderen, een allergie hebben gekregen? “Een belangrijke oorzaak is de klimaatverandering”, aldus de allergoloog. “Doordat het steeds warmer wordt, hebben we steeds langer mooi weer. Hierdoor gaan planten en bloemen eerder en langer bloeien en hebben we ook andere soorten planten. Als gevolg daarvan komen er meer pollen in de lucht waar mensen allergisch voor kunnen zijn.

“Daarnaast heeft ook het toegenomen CO 2 -gehalte in de lucht een effect. CO 2 in de lucht zorgt voor een verandering van de allergenen, waardoor mensen eerder een allergische reactie krijgen.”

SPRINKHAANALLERGIE

Maar klimaatverandering is niet de enige oorzaak. De huid- en darmbarrière speelt ook een belangrijke rol, vertelt Joyce Emons. “Dat is een complex systeem dat bestaat uit verschillende beschermingslagen in de huid en in de darmen. In die barrière bevinden zich onder andere goede bacteriën. In de loop der jaren gebruiken we meer zeep, parfums en schoonmaakmiddelen én eten we meer bewerkt eten. Daardoor schaden we deze bacteriën, hun leefmilieu en daarmee de barrière. Dat is onwenselijk, want deze barrière is juist belangrijk voor het voorkomen van allergieën.”

Tot slot eten we tegenwoordig ook veel meer verschillende producten, en dat vergroot de kans dat je ooit een keer iets tegenkomt waar je allergisch voor bent. Er zijn nu bijvoorbeeld mensen met een avocado-allergie, of zelfs een sprinkhaanallergie.