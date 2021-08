Vrouwelijke sterren ontpoppen zich als toponderneemsters: ‘Onzeker werkveld dwingt hen om veelzijdig te zijn’

“Een unieke kans om meer verhalen te vertellen over vrouwen en om meer vrouwelijke regisseurs in te huren.” Reese Witherspoon (45) kon haar enthousiasme deze week maar moeilijk verbergen toen ze de verkoop van haar geesteskind Hello Sunshine aankondigde. De Amerikaanse richtte het productiehuis in 2016 op toen ze na een carrière van meer dan 20 jaar steeds moeilijker rollen kon versieren en bouwde het bedrijf op korte tijd uit tot de verantwoordelijke voor succesreeksen als The Morning Show en Little Fires Everywhere.

Witherspoon is daarbij niet de enige vrouwelijke entertainer die er de afgelopen jaren in slaagde om een succesvol zakenimperium uit te bouwen. Popzangeres Rihanna bracht bijvoorbeeld al vijf jaar geen album meer uit, maar wordt ondertussen wel rijk door het succes van haar cosmeticabedrijf Fenty Beauty. Volgens zakenmagazine Forbes komt het overgrote deel van haar fortuin van 1,4 miljard euro voort uit de verkoop van producten als eyeliner en lippenstift.

Onzekere sector

De redenen waarom vrouwelijke entertainers als Witherspoon en Rihanna zich naast hun eigen carrière steeds vaker op een andere branche toeleggen, zijn erg verschillend en hebben lang niet altijd met louter financiële belangen te maken. In de eerste plaats is het veld waarin acteurs en muzikanten opereren bijzonder onzeker en zorgen de voorkeuren van studiobonzen er vaak voor dat vrouwen sneller afgeschreven worden dan hun mannelijke collega’s. Een onderzoek aan de Clemson University toonde onlangs aan dat de speelkansen voor acteurs in Hollywood toenemen tot ze 40 worden, terwijl actrices al na hun 30ste minder rollen toebedeeld krijgen. Een bevraging bij honderden vrouwen uit de muziekindustrie door onderzoekers van de University of Southern California toonde dan weer aan dat 38 procent van de bevraagden leeftijdsgebonden discriminatie ervoer.

Popzangeres Rihanna wordt vooral rijk door het succes van haar cosmeticabedrijf. Beeld Photo News

In die context hoeft het niet te verrassen dat vrouwen nadenken over strategieën om hun succes op lange termijn te verzekeren zonder een beroep te moeten doen op het beoordelingsvermogen van derden.

Een van de eerste en belangrijkste vrouwelijke sterren die er in slaagde om buiten de showbusiness een indrukwekkend zakenimperium uit te bouwen, is Dolly Parton. De countryzangeres en actrice staat bekend als een intelligent ondernemer en wist tijdens haar decennialange carrière vaak goede keuzes te maken. Toen haar platenverkoop aan het eind van de jaren tachtig tijdelijk stokte, kocht ze de aandelen van een kleinschalig pretpark in haar geboortestreek Tennessee. De plek werd prompt tot Dollywood omgedoopt en werd een van de belangrijkste aanwinsten in haar vastgoedportefeuille. In de jaren nadien investeerde ze namelijk in tientallen restaurants, hotelketens en theaters die ze telkens sterk aan haar identiteit linkte. Parton vormde zichzelf om tot een merk en zag daarmee een extra mogelijkheid om zichzelf voortdurend te promoten. Vandaag is ze honderden miljoenen euro’s waard.

Lacune in de markt

De strategie waarbij entertainers hun eigen identiteit vermarkten en zo reclame maken voor hun ‘belangrijkste’ bezigheden, duikt de laatste jaren steeds vaker op. “Vroeger maakten sterren reclame voor bepaalde spullen, vandaag zijn ze zelf het product”, zei John Demsey van cosmeticabedrijf Estée Lauder onlangs aan The New York Times. De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow, die een Oscar won voor Shakespeare in Love, is daar een goed voorbeeld van. In 2008 richtte ze Goop op, een nieuwsbrief met tips en verhalen uit haar eigen leven die sindsdien uitgroeide tot een wellness- en lifestylemerk met een eigen webshop. Met Goop wil Paltrow de barrière tussen zichzelf en haar fans wegnemen: ze deelt haar recepten, raadt de producten aan die ze zelf leuk vindt en verkoopt ondertussen kaarsen die volgens haar naar haar genitaliën ruiken.

Het is uiteraard niet zo dat alle ondernemende Hollywood-sterren enkel een zaak buiten de showbusiness runnen omdat ze hun financiële belangen op lange termijn willen veiligstellen. Enkelen van hen vullen een lacune in de markt en richten zich tot een groep die grote bedrijven vaak moeilijk kunnen bereiken of zelfs bewust vergeten. Actrice Jessica Alba, die rollen had in blockbusters als Fantastic Four, speelt met haar bedrijf The Honest Company bijvoorbeeld in op de vraag naar ethisch consumentisme. Na de geboorte van haar eerste kind merkte ze op dat er weinig ecovriendelijke kinderspullen beschikbaar waren. Met de financiële winsten die ze als actrice boekte, kon ze een eigen productielijn uitwerken en de spullen meteen promoten bij haar fans. Daardoor groeide The Honest Company uit tot een miljardenbedrijf.

Rihanna, ten slotte, brengt evenmin beautyproducten uit omdat haar carrière in het slop zit. De Instagram-pagina van de zangeres, waarop ze dikwijls foto’s van haar producten plaatst, wordt iedere dag overspoeld door reacties van wanhopige fans die om een nieuw album vragen. “Fuck you”, reageerde de zangeres in januari bits op een van die berichten. Een ondernemer moet prioriteiten stellen.