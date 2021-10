Voor een weekendje Londen heeft u voortaan een reispas nodig, en daar zijn kosten aan verbonden

Wie heeft een internationaal paspoort nodig?

Iedereen die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk reist, heeft daar vanaf 1 oktober een internationaal paspoort voor nodig. Ook voor kinderen is de reispas vereist, en het maakt geen verschil of u met het vliegtuig, de trein, de boot of de auto gaat.

Een uitzondering is er voor mensen die ten laatste op 31 december 2020 al rechtsgeldig in het Verenigd Koninkrijk verbleven: zij kunnen het land in- en uitreizen met een identiteitskaart.

Hoe vraagt u uw reispas aan?

Een internationaal paspoort vraagt u aan bij de dienst Paspoorten van uw gemeente. Voor de aanvraag heeft u uw identiteitskaart en een pasfoto in kleur nodig. Vervolgens worden uw handtekening en twee vingerafdrukken geregistreerd.

Vraagt u een paspoort aan voor uw kind? Dan moet u met uw kind naar de gemeente gaan en het Kids-ID (als uw kind er een heeft) en een pasfoto meenemen. De paspoortaanvraag moet ondertekend worden door het kind zelf (vanaf 6 jaar) en door een van de ouders. Kinderen jonger dan 12 moeten geen digitale vingerafdrukken geven.

Hoeveel kost het?

De prijs voor een internationaal paspoort varieert van gemeente tot gemeente. Volwassenen betalen tussen 65 en 80 euro, minderjarigen ongeveer de helft. Via de website van uw gemeente of stad kunt u nagaan hoeveel u zult moeten betalen.

Hoelang op voorhand moet u uw reispas aanvragen?

Nadat u uw internationaal paspoort aangevraagd heeft, moet u rekening houden met een wachttijd van 5 werkdagen. In drukke periodes kan het echter langer duren. Vraag uw reispas dus zeker op tijd aan.

Kunt u zolang niet wachten? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure en ontvangt u uw paspoort binnen 24 uur. Houd er wel rekening mee dat de kosten dan stevig kunnen oplopen (vanaf 240 euro voor de dringende procedure en vanaf 300 euro voor de superdringende procedure).

Hoelang is uw reispas geldig?

Een internationaal paspoort is 7 jaar geldig voor volwassenen, en 5 jaar voor kinderen. Heeft u nog een geldige reispas van een vorige reis, dan kunt u daarmee naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

Een meevaller: sommige landen vragen dat uw paspoort nog minstens 6 maanden geldig is, voor het Verenigd Koninkrijk is dat niet het geval en mag u uw paspoort tot de laatste dag gebruiken.

Heeft u nu ook een visum en een internationaal rijbewijs nodig?

Neen. Voor een vakantie of kort verblijf van maximaal 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk heeft u geen visum nodig. Let wel op: dit geldt in principe niet voor werken en studeren in het Verenigd Koninkrijk, waarvoor u wel een visum moet aanvragen.

Reist u met de auto naar het Verenigd Koninkrijk, dan heeft u ook geluk: u hoeft geen internationaal rijbewijs aan te vragen. Indien uw auto voorheen verzekerd was in het Verenigd Koninkrijk, blijft die dekking normaal gezien ook gelden. Controleer voor afreis wel of het land niet doorkruist staat op uw verzekeringsdocument.

Wat verandert er nog voor toeristen?

Alcohol

Pech voor whiskyfanaten die flessen willen inslaan in een van de vele distilleerderijen in Schotland. Voor de brexit waren er bijna geen beperkingen op de hoeveelheid alcohol die u mocht meenemen zonder dat u daar invoerheffingen over moest betalen, maar sinds 1 januari 2021 gelden er strengere regels. Dat is ook het geval voor sigaretten, voeding, cash geld en andere producten zoals parfum en kleding. Een overzicht:

• Sterke drank: 1 liter per reiziger

• Bier: 16 liter

• Wijn: 4 liter

• Schuimwijn en likeur: 2 liter

• Sigaretten: 200 stuks

• Sigaren: 50 stuks

• Losse tabak: 250 gram

• Sigaartjes/cigarillo’s: 100 stuks

• Andere goederen: tot 300 euro per reiziger, of 430 voor reizigers over lucht of water. Sommige EU-landen hanteren een maximum van 150 euro voor reizigers onder de 15.

• Vlees, vis of zuivelproducten: mag u niet meer meenemen

Koopt u meer aan, dan moet u die goederen aangeven en mogelijk invoerrechten en btw betalen. Op de website van de Europese Unie vindt u meer informatie over wat u mag meenemen in uw reiskoffer.

Eerder inchecken

Sinds de brexit krijgt u helaas ook weer te maken met grenscontroles. Daarom wordt u wat eerder op het treinstation, de luchthaven of de ferryterminal verwacht. Dit geldt zowel voor de heen- als voor de terugreis.

Goedkopere vakantie

Sinds het brexitreferendum is het Britse pond minder stabiel. In vergelijking met pakweg tien jaar geleden staat het pond laag ten opzichte van de euro. Een vakantie in het Verenigd Koninkrijk is daardoor op dit moment wat goedkoper.

Roaming

We sluiten af met goed nieuws: de Belgische telecomproviders hebben beslist om (voorlopig) geen roamingkosten toe te passen voor reizigers in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat u, net zoals in de EU-landen, niet extra moet betalen om te telefoneren, sms’en of data te gebruiken. U betaalt hiervoor evenveel als in eigen land.