Vlaming verbruikt gemiddeld 27 liter per dag onder de douche: zo kan het zuiniger

Een hittegolf breekt aan en de langdurige droogte zet de watervoorziening onder druk. De Droogtecommissie roept daarom op om zuinig met water om te springen, maar hoe begint u daar precies aan?

Met een gemiddeld kraanwaterverbruik van 74 kubieke meter op jaarbasis (of 89 liter per persoon en per dag) toonden Vlaamse gezinnen vorig jaar dat ze zuiniger zijn dan alle andere Europese families. Die spaarzaamheid komt goed van pas nu ons land met de gevolgen van langdurige droogte kampt. De drinkwaterbedrijven laten weten dat ze nog een voorraad tot eind dit jaar hebben, maar elke druppel telt.

Wie graag een steentje bijdraagt, begint het best in de douche. Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen dat iedere Vlaming daar gemiddeld 27 liter per dag voor nodig heeft. De douche heeft binnen huishoudens de grootste impact op het waterverbruik en er zijn op zich weinig inspanningen nodig om daar iets aan te veranderen. Door simpelweg korter te douchen kan u al tot tien liter water per minuut besparen. Daarnaast kunnen investeringen in de badkamer nog meer soelaas bieden. Een waterbesparende douchekop biedt bijvoorbeeld hetzelfde comfort als een regulier exemplaar, maar ondertussen stroomt er wel 6 tot 7 liter minder water door de kraan. Een mengkraan verspilt dan weer minder water dan aparte kranen voor koud en warm. Wie water wil besparen in de badkamer, blijft ten slotte beter weg van het ligbad. Dat kan namelijk meer dan 100 liter water bevatten.

Na de douche verbruiken gezinnen de grootste hoeveelheid water wanneer ze het toilet doorspoelen. Daar gaat iedere dag gemiddeld 19 liter aan op. De Vlaamse Milieumaatschappij raadt daarom aan om het klassieke spoelsysteem te vervangen door een systeem met een spaartoets. In een ouder toilet stroomt telkens wanneer iemand doorspoelt 9 tot 12 liter water weg, maar dat is niet altijd nodig. 30 procent van de Vlamingen heeft nog geen spaarknop en kan dus per gezinslid nog 20 liter per dag uitsparen. Voor wie in tijden van stijgende levensduurte geen financiële middelen wil of kan vrijmaken, is er nog steeds de vertrouwde truc met de gevulde waterflessen en stenen. Door die voorwerpen in de spoelbak van het toilet te plaatsen, kan er sowieso minder water wegstromen.

Beeld Getty Images

Kleine inspanningen kunnen samen een mooi resultaat opleveren. 35 procent van de Vlaamse gezinnen wacht bijvoorbeeld niet tot de wasmachine volledig volgeladen is om het toestel aan te zetten. Dat stuwt niet enkel de energiefactuur nodeloos de hoogte in, maar ook het waterverbruik neemt daardoor snel toe. De wasmachine staat daarom op de derde plaats wanneer het over watergebruik in huishoudens gaat. Dezelfde strategie is trouwens toepasbaar op de vaat. Of de afwas nu met de hand of via een machine gebeurt, sowieso is het beter om die klus in één keer te klaren. Wanneer dat gebeurt, helpt het verder om erop te letten dat er niet te veel water uit de kraan wegstroomt. Terwijl u twee borden inzeept en een glas afdroogt, is er al snel 5 liter weggevloeid. In droge periodes is dat nog minder wenselijk.

Ieder huishouden heeft baat bij energie- en waterzuinige toestellen, maar daar is natuurlijk een prijskaartje aan verbonden dat niet voor iedereen realistisch is. Een regenton en een regenwaterput zijn gelukkig relatief goedkoop en helpen om water te recupereren. Regenwater kan zo onder meer gebruikt worden in de wc, in de wasmachine of om planten te besproeien. Want voor dat laatste is evenmin vers getapt kraanwater nodig. De Vlaamse Milieumaatschappij raadt sowieso aan om alleen te sproeien als het langdurig droog is. Het is namelijk logisch dat een gazon er in de zomer soms wat geler uitziet en dat herstelt zich achteraf behoorlijk snel. Mensen met groene vingers die zich toch zorgen maken over hun siertuin kunnen inheemse planten kopen. Die zijn beter aangepast aan het Belgische klimaat. Een andere mogelijkheid is om houtsnippers of grasmaaisel op de grond te storten, zo blijft die makkelijker vochtig.

Een laatste tip om water te besparen, is om niet altijd de makkelijkste oplossing te kiezen. Het kan bijvoorbeeld verleidelijk zijn om de auto met de tuinslang te wassen, maar daardoor gaat er snel veel water verloren. Een emmer met een spons en zeep zijn minstens even efficiënt, al kost dat weliswaar meer tijd. Vanuit een positief oogpunt kan zo’n tragere aanpak gelukkig binnen een hippe ‘onthaastingkuur’ kaderen. En u wordt wat bruiner als u langer aan de slag bent.

Beeld Getty Images