Van vervroegde kerstvakantie tot lockdown voor niet-gevaccineerden: zo wil Europa omikron indammen

Vervroegde kerstvakantie

De Europese gezondheidsorganisatie denkt dat omikron al binnen enkele maanden andere virusvarianten heeft weggeconcurreerd. België sluit kleuter- en basisscholen al een week voor de kerstvakantie, per 18 december. De Denen besloten donderdag om de basisscholen al vanaf 15 december te sluiten. In Nederland moet nog een besluit worden genomen over een vervroegde vakantie; het adviesorgaan Outbreak Management Team adviseerde het eerder deze week aan het kabinet.

De maatregel heeft niet alleen te maken met de nieuwe omikronvariant maar is er vooral op gericht om de golf van besmettingen naar beneden te krijgen en de zorg te ontlasten.

Lockdowns voor niet-gevaccineerden

In een poging om de huidige besmettingsgolf te stoppen en een nieuw omikrongolf te voorkomen proberen landen van alles om de vaccinatiegraad te verhogen. Zo gaan in Slovakije, met 1.328 besmettingen per 100.000 inwoners een van de grootste coronabrandhaarden in Europa, de lockdownmaatregelen alleen nog gelden voor niet-gevaccineerde inwoners. De vaccinatiegraad is met iets meer dan 43 procent van alle volwassenen zeer laag.

Oostenrijkers moesten de afgelopen weken een geldige reden hebben om hun huis te verlaten. Vanaf zondag geldt die verplichting alleen nog voor mensen die geen prik hebben gehad. Deelstaten mogen er wel voor kiezen om de lockdown voor iedereen te laten gelden, zo heeft Opper-Oostenrijk aangekondigd om die tot zeker 17 december in stand te houden. Om de lage vaccinatiegraad van 67 procent van alle volwassenen verder op te krikken bereidt Oostenrijk ook een wet voor om een vaccinatieplicht mogelijk te maken.

Een man wandelt langs een gesloten kerstmarkt in Salzburg, Oostenrijk. Beeld EPA

Mondkapjes en andere losse maatregelen

De meeste Europese landen lijken nog voorzichtig met het instellen van verregaande maatregelen om omikron zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Veel leiders proberen zo min mogelijk vrijheidsbeperkingen op te leggen. Zo heeft de Engelse premier Johnson zich aan een belofte te houden: eerder zei hij dat er hoe dan ook geen nieuwe lockdown komt deze winter. Maar inmiddels gaat de omikronvariant van het virus flink rond in het land. De overheid vreest dat omikron binnen drie tot vier weken de overhand heeft.

Om toch iets aan de opmars van de nieuwe variant te doen grijpt Johnson terug op een aantal beperkte maatregelen. Een mondkapjesplicht gaat weer gelden in publieke ruimtes, zoals winkels en het openbaar vervoer. Daarnaast roept de regering op zoveel mogelijk thuis te werken.

Ook andere landen kiezen voor enkele losse maatregelen. Zo mogen inwoners van Noorwegen niet meer dan tien gasten in huis uitnodigen. Vanaf middernacht geldt een alcoholverbod in horeca van het land. Tijdens de feestdagen mogen huishoudens wel tot twintig gasten uitnodigen.