Reuzegom-leden verschijnen voor de rechter, ruim 3 jaar na de dood van Sanda Dia: dit moet u weten

In Hasselt gaat vrijdag de eerste zittingsdag van het proces tegen de leden van studentenclub Reuzegom van start, meer dan drie jaar na de dood van Sanda Dia (20). Waar ging het weer over en wat kunnen we verwachten van het proces?

Wie is Sanda Dia?

Sanda Dia (20) uit Edegem was een van de drie studenten die zich begin december 2018 liet dopen bij de studentenclub Reuzegom. Dia’s vader werd geboren in Mauritanië, hijzelf was actief bij de lokale voetbalploeg en deed het erg goed als ingenieursstudent aan de KU Leuven.

Zijn dood, en vooral de details die daarover bekend raakten, heeft heel wat commotie en verontwaardiging teweeggebracht. “We zijn allemaal misselijk van wat er gebeurd is, maar nu zijn we nog zekerder van ons stuk: hier moet rekenschap voor worden afgelegd”, vatten zijn vrienden samen in een interview in De Morgen.

Wat is er gebeurd?

Sanda Dia overleed op 7 december 2018, na een tweedaags ontgroeningsritueel van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom. Hij was toen 20 jaar. Dia en twee andere schachten moesten de eerste avond in Leuven onder andere een liter gin drinken en enkele halve liters bier. Het tweede deel van de doop vond de volgende dag plaats, in een chalet in Vorselaar.

Daar werden de drie verplicht ‘schachtenpap’ te drinken; een brouwsel van visolie met levende goudvissen, gemalen muis en een dito paling. Ze kregen ook de opdracht een put te graven. Die werd gevuld met ijswater. Het trio moest erin gaan staan en de Reuzegommers gebruikten de put vervolgens als toilet. Zijn lichaamstemperatuur zou na het laatste doopritueel gedaald zijn tot 27 graden. Er verstreken uren voor iemand ertoe kwam om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, kregen alle betrokkenen opdracht om maximaal sporen te wissen, ook van het WhatsApp-groepje waarin beelden van de doop waren uitgewisseld. In het studentenkot van Dia werden alle sporen gewist. Hij overleed enkele dagen na zijn opname in een ziekenhuis in Edegem. Volgens de experten overleed de jongeman aan een acuut hersenoedeem, veroorzaakt door te veel zout in zijn lichaam.

De chalet in Vorselaar, waar het tweede deel van de doop plaatsvond. Beeld Tine Schoemaker

Wat staat er vrijdag te gebeuren?

De achttien Reuzegommers die terechtstaan voor de dood van Sanda Dia verschijnen vrijdag voor de rechter. Naar verwachting zullen ze ook allemaal zelf aanwezig zijn in de rechtbank in Hasselt, al laten twee advocaten de aanwezigheid van hun cliënten nog in het midden.

Ze zullen individueel op de rooster gelegd worden over de omstandigheden die leidden tot de dood van Sanda Dia, op 7 december 2018. Wie welke rol speelde tijdens het doopritueel en hoe de achttien jongemannen erop terugkijken zal cruciaal worden. “Je kan een eindeloos gejammer van spijtbetuigingen en condoleances verwachten, maar hopelijk gaat het ook over het ontgroeningsritueel en wat eraan voorafgaat”, vertelt gerechtsjournalist Douglas De Coninck in een vooruitblik.

Ook de twee schachten die op 7 december naast de ingenieurstudent in de put stonden zullen aanwezig zijn, aan de kant van de burgerlijke partijen.

Waarvoor staan de Reuzegom-leden precies terecht? En welke straf riskeren ze?

De leden staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA aan de zijde van de burgerlijke partijen. Ze riskeren in theorie celstraffen tot 15 jaar.

Waarom heeft het meer dan drie jaar geduurd voor er een proces kwam?

Het gerechtelijk onderzoek heeft meer dan anderhalf jaar in beslag genomen. De raadkamer in Hasselt ging zich aanvankelijk in september 2020 buigen over de al of niet doorverwijzing van de achttien naar de rechtbank. Vijf Reuzegommers vroegen echter bijkomend onderzoek, vooral naar de medische kant van de zaak. Daarnaast werd de raadkamervoorzitter gewraakt en de neutraliteit van een van de rechters werd in vraag gesteld.

Wat gebeurt er nog na vandaag?

Vanaf komende maandag komen de burgerlijke partijen aan het woord, gevolgd door de advocaten van de verdediging die individueel zullen pleiten voor de achttien Reuzegommers. Het proces zal nog de hele volgende week in beslag nemen. Een volksjury zal er niet zijn omdat het om een correctioneel proces gaat.

Wie neemt het voor hen op?

Dit proces is een ‘sterrenparade’ van strafpleiters. De Reuzegommers die terecht staan, worden verdedigd door Tom De Meester, Walter Damen, Jan De Man, Louis De Groote, Eric Boon, Bart Herman, Pascal Nelissen Grade, Alex Buelens, John Maes, Pieter Helsen, Joris Van Cauter, Johan Platteau, Christian Clement, Jorgen Van Laer, Liliane Verjauw en de al vermelde Frédéric Thiebaut.

De burgerlijke partijen worden bijgestaan door Kris Luyckx (de twee andere schachten) en Nathalie Buisseret (de mama van Sanda Dia). Sven Mary, Sven De Baere, Stijn Butenaerts en Elisa Van Boxclaer treden op voor de vader van Sanda. Anthony Godfroid behartigt — via Gaia — de belangen van de door de blender gehaalde muis en aal.

“Ik ga die studenten gek maken”, zei Sven Mary eerder nog bij De Morgen.

Advocaat Sven Mary (r) naast zijn cliënt Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia. Beeld © Stefaan Temmerman

