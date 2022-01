Overheid raadt FFP2-maskers aan voor risicopatiënten: hoeveel beter zijn ze?

FFP2-maskers beschermen beter dan de chirurgische maskers die bijna iedereen in ons land draagt en nog beter dan stoffen maskers. De FFP2-maskers sluiten beter aan, bestaan uit vier tot vijf lagen en laten in beide richtingen minder aerosolen door, de minuscule druppels waarin het virus zich schuilhoudt.

Met een chirurgisch masker houdt u vooral de uitstoot van aerosolen tegen en beschermt u dus vooral anderen. Met een FFP2-masker beschermt u ook zichzelf veel beter. Volgens een studie van het Duitse Max Planck Instituut daalt de kans op besmetting tot 0,1 procent wanneer u in een besloten ruimte gedurende twintig minuten contact hebt met een besmet persoon die ook een FFP2-masker draagt. Als beiden een chirurgisch masker dragen is de kans op besmetting 10 procent, zonder maskers is dat bijna 100 procent.

Duurder

FFP2-maskers zijn wel een pak duurder. Om zeker te zijn van de kwaliteit – een CE-label is geen garantie – koopt u ze best bij een apotheek. Daar kosten ze ongeveer 2 euro per stuk, zes keer meer dan een chirurgisch masker. In Italië, waar het FFP2-masker verplicht is, heeft de overheid die financiële drempel verlaagd: een FFP2-masker heeft er nu een vaste prijs van 75 cent per stuk. Koop zeker geen FFP2-maskers met ventiel. Die laten de uitgeademde aerosolen door, u kunt er anderen nog altijd mee besmetten.

Bijkomend nadeel van de FFP2-maskers is het comfort. Ademen is iets moeilijker en omdat ze beter aansluiten voelt u ze ook beter zitten dan de lichtere chirurgische maskers. Voor viroloog Steven Van Gucht zijn de prijs en het comfort een reden om de FFP2-maskers niet te verplichten. “Dan riskeer je dat minder mensen een masker kunnen of willen dragen en dan zijn we nog slechter af.”