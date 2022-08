Op steeds meer plaatsen duiken blauwalgen op: hoe herken je ze en wat moet je doen bij huidcontact?

Blauwalgen komen vooral voor op water waar er weinig stroming is en bij warm weer. Bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag kunnen er giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bestempelt blauwalgen als een hardnekkig probleem. Er moet dan ook sterk worden ingezet op de verbetering van de waterkwaliteit, vindt de VMM.

Hoe herken je blauwalgen?

Blauwalgen drijven boven op het water of zitten als vlokken in het water. Bij bloei vormen de bacteriën een (blauw)groene tot roodbruine olie- of verfachtige laag die op het wateroppervlak drijft of er net onder zweeft. Ook wanneer je wit of blauw schuim aan de waterkant ziet, is er sprake van blauwalgenbloei.

Archieffoto van blauwalgen op het kanaal Ieper-IJzer. Beeld Henk Deleu

Zijn blauwalgen schadelijk?

Via huidcontact, door water in te slikken of door heel kleine waterdruppels in te ademen, kan ons lichaam in contact komen met de gifstoffen van blauwalgen. Dit kan leiden tot diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Ook voor dieren kunnen de gifstoffen schadelijk en zelfs dodelijk zijn. Laat kinderen dus niet aan de waterrand spelen en vermijd waterrecreatie in de buurt van drijflagen van blauwalgen. Je houdt ook best huisdieren weg van het water.

Ik had contact met blauwalgen. Wat nu?

Bij huidcontact neem je best zo snel mogelijk een douche. Als je huid irriteert of je wordt misselijk, neem je best contact op met de huisarts.

Waar zijn blauwalgen gespot?

Onmogelijk om alle waterlopen en -plassen in Vlaanderen met blauwalgen op te lijsten. Onze regiojournalisten brachten een aantal plekken met besmet water echter wel onder de aandacht de afgelopen dagen. Zo geldt er sinds het voorbije weekend een recreatieverbod op de Maasplassen van Heerenlaak in Maaseik door blauwalgen. Nadat er eerder al blauwalgen waren gespot op verschillende plaatsen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, zijn er nu ook waargenomen in de visvijvers aan Oosteinde en de Kleiputstraat in Beerse. Op het Kempisch Kanaal tussen Bocholt en Herentals geldt eveneens een oppomp- en recreatieverbod. Ook daar doken op verschillende plaatsen blauwalgen op.