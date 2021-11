Op één jaar 200 ongevallen met elektrische steps in Vlaanderen: met deze 8 tips houdt u het wél veilig

De elektrische step valt nu al niet meer te weren uit het stadsbeeld, maar sinds de nieuwe ongevallencijfers van deze week weten we ook dat het relatief nieuwe vervoersmiddel niet zonder gevaar is. We spraken met enkele verkeersexperts en sommen hieronder de belangrijkste veiligheidstips op voor u.

1. Blijf op het fietspad

De elektrische step valt in de categorie van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Maar eigenlijk betekent het gewoon dat je je hoort te gedragen zoals een fietser. Dat betekent onder meer dat je op het fietspad moet rijden en voorrang moet verlenen aan voetgangers. Een uitgebreide lijst met verkeersregels vind je hier.

De zaken liggen anders als je stapvoets zou rijden, dus 5-6 kilometer per uur. In dat geval volg je de wegcode voor voetgangers en mag je wel het voetpad gebruiken. Dan mag je ook aan de linkerkant rijden, als er geen fietspad voorzien is.

Groot verschil met fietsers: met een elektrische step mag je in geen geval sneller rijden dan 25 kilometer per uur.

2. Eerste keer op een e-step? Leer er mee manoeuvreren

Verkeersinstituut Vias leerde na een studie bij verschillende spoeddiensten dat de meerderheid van de ongevallen met e-steps voorkomen bij nieuwe gebruikers. Neem dus je tijd om te leren rijden en manoeuvreren met de step, net zoals je met een fiets hebt moeten leren rijden.

Er zijn talloze workshops te vinden, onder meer bij Vias, maar als je het zelf wil leren blijft het toch aan te raden om de bewegingen eerst onder de knie te krijgen op een afgesloten terrein. Net zoals je met een auto op een afgelegen parking zou oefenen.

Zo kan je bijvoorbeeld je remafstand oefenen, die langer is bij een nat wegdek of wanneer je over herfstbladeren rijdt; je kan hindernissen leren nemen door lichtjes door de knieën te buigen wanneer je over een heuveltje rijdt; en het is ook belangrijk om beide handen altijd op het stuur te houden.

3. Draag beschermingsmateriaal

Weinig adviezen worden zo bewust genegeerd als de oproep om een helm te dragen op de fiets. Ook bij elektrische steps is het niet verplicht, maar wordt het nog steeds stellig aangeraden om wel een helm te dragen. Ook handschoenen en pols-, knie- en elleboogbescherming zijn niet overbodig wanneer je 25 per uur rijdt.

Toegegeven, bij de deelsteps in de steden ligt het moeilijker omdat er geen helmen voorzien worden. Toch bestaan er ook draagbare alternatieven, zoals opvouwbare helmen.

Beeld BELGA

4. Zorg dat je zichtbaar bent op de weg

Net zoals fietsers ben je verplicht om verlichting te gebruiken als het donker is of bij mist. Er staan gewoonlijk lichten op de step vooraan en achteraan, maar het achterlicht hangt heel laag bij de grond. Draag dus een fluovestje wanneer het donker is en voorzie eventueel ook een extra licht. Met een goedkoop knipperlichtje aan je rugzak achteraan ben je al heel wat zichtbaarder.

5. Controleer je verzekeringen

Ongevallen met een elektrische step worden normaliter gedekt door je familiale verzekering, maar het is nog steeds aangeraden om de exacte voorwaarden te controleren bij je verzekeringsmakelaar. Zeker als het om een eigen step gaat, is het mogelijk dat bepaalde verzekeringsmakelaars er anders mee omgaan.

6. Stap enkel nuchter op de step

Zoals elke bestuurder mag je wettelijk 0,5 promille in het bloed hebben. Dat geldt voor gebruikers van de fiets, de auto en dus ook de step. Maar weet dat evenwicht op een elektrische step eens zo belangrijk is. Ga dus nooit onder invloed van drugs of alcohol de e-step op.

7. Rij niet met twee op één step

Het is niet expliciet verboden, maar met twee personen ben je niet in staat om de nodige handelingen goed uit te voeren en de step onder controle te houden. Ze zijn er ook niet voor gemaakt.

Het is wel mogelijk dat er enkele zaken verplicht gaan worden op de step binnenkort. Een interfederale werkgroep met alle ministers van Mobiliteit gaat de regelgeving rond e-steps nog bekijken. Onder meer een leeftijdsgrens, een éénpersoonslimiet en een helmverplichting liggen op tafel.

8. Plan je route

Stippel, indien mogelijk, je route op voorhand al uit. Nog veel meer dan fietsers worden steppers ongelooflijk verhinderd door bijvoorbeeld kasseien en andere oneffenheden in de weg. Kies dan liever een route die langer duurt, maar wel over goed berijdbare wegen gaat.

8,5. Extra tip voor de ouders (en Sinterklaas)

Voor de deelsteps die je in de steden ziet geldt gewoonlijk een minimumleeftijd van 18 jaar (afhankelijk van de aanbieder), maar voor een elektrische step an sich is er geen minimumleeftijd. Toch valt een elektrische step niet aan te raden als cadeau voor je 12-jarige.

Je zou je jonge kinderen (wellicht) ook niet op een bromfiets laten rijden. Net als een bromfiets kan een e-step 25 kilometer per uur halen, maar in tegenstelling tot de bromfiets is er geen helm of rijbewijs verplicht. Er zijn ook geen inschrijvingsbewijzen nodig waardoor je niet altijd zicht hebt op de kwaliteit van het voertuig.

Verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de stepgebruiker Mobiliteits­expert en docent Verkeerskunde aan Hogeschool PXL Kris Peeters voegt er nog aan toe dat we niet alle verantwoordelijkheid bij de gebruikers mogen leggen. “Ook wegbeheerders zijn verantwoordelijk. Door de groeiende populariteit van de elektrische step is het nu nóg belangrijker dat steden en gemeenten ervoor zorgen dat de wegen en fietspaden veilig berijdbaar zijn, dat putten en dergelijke zo snel mogelijk weggewerkt worden.”

Voor dit artikel hebben we onder andere advies gekregen van verkeersinstituten VIAS en VSV, stepwinkel My Mobelity en Mobiliteits­expert Kris Peeters.