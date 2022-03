Oorlog Oekraïne zet begroting op losse schroeven: ‘Net zoals met corona gaan we apart budget creëren voor crisisuitgaven’

De oorlog in Oekraïne schudt de hele budgettaire huishouding van de federale regering door elkaar. Tegelijk vraagt de groene energieomslag handenvol geld. ‘Maar het kan niet de bedoeling zijn alles op zijn beloop te laten’, zegt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld).

De begroting van dit jaar stevent af op een tekort van 24,2 miljard euro voor alle overheden samen, zo becijferde het monitoringcomité, de groep topambtenaren die uitgaven en inkomsten tegen het licht houdt. Dat is 1 miljard beter dan vorig jaar in oktober uitgerekend. Alleen, het rapport is gebaseerd op de economische voorspellingen van het Planbureau van 24 februari. Die dag viel de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne binnen. De oorlog zet alle cijfers op losse schroeven, beseft De Bleeker. Toch moet de regering tegen eind deze maand haar cijfers op orde zetten.

Moeten we nu tevreden zijn dat het tekort afneemt?

“Dat resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen. Eind vorig jaar hebben we een enorm snelle heropleving gezien van de economie en dat heeft zich de voorbije maanden ook doorgezet. Het ging de goede kant op, maar die 24 miljard blijft natuurlijk immens.”

De meevaller had nog groter kunnen zijn. Alleen heeft de regering afgelopen dinsdag alweer 1,3 miljard uitgegeven om de energiefactuur te milderen.

“Let op, het is veel complexer dan de centen van de ene lijn in de tabel naar de andere te schuiven. Je moet het bredere plaatje bekijken. De hogere energieprijzen en bijbehorende inflatie houden risico’s in voor de overheid. De uitgaven gaan ook stijgen, alle uitkeringen en ambtenarenlonen gaan bijvoorbeeld omhoog.”

“Die accijnsverlaging en lagere btw op gas en elektriciteit kunnen daarom voor mij per definitie enkel tijdelijk zijn. In september moeten we dat opnieuw bekijken. Alleen weten we helemaal niet waar we dan staan. Momenteel ziet het er slecht uit, maar het is niet uitgesloten dat er binnen twee maanden een duurzaam vredesakkoord is in Oekraïne, waardoor de prijzen weer zakken.”

Intussen leidt de oorlog tot extra uitgaven: vluchtelingen moeten opvang krijgen en hebben recht op een equivalent leefloon, Defensie vraagt extra budget en bedrijven die in moeilijkheden komen hebben recht op tijdelijke werkloosheid.

“Inderdaad. De prognoses spreken over 200.000 vluchtelingen die naar ons land komen, sommige zelfs over 250.000. Voor Defensie is al extra geld voorzien, om aan onze NAVO-verplichtingen tegemoet te komen. Tegelijk zijn er ook de kosten het materiaal dat we leveren, zoals kogelvrije vesten. Sommige bedrijven kampen effectief al met leveringsproblemen. Zonnebloemolie wordt schaars, maar ook sommige metalen, zoals nikkel, zijn moeilijk te verkrijgen. Onze bedrijven laten we niet in de steek.

“Net zoals tijdens de coronacrisis gaan we daarom met de regering een Oekraïne-provisie creëren, een apart budget om alle crisisuitgaven op te vangen. Allicht zal die verschillende miljarden bedragen. We gaan ervan uit dat dat tijdelijke uitgaven zijn, alleen weet niemand hoe lang ze nodig zijn.

“Die uitgaven zijn van essentieel belang, maar toch wil ik benadrukken dat we de structurele hervormingen niet uit het oog mogen verliezen. De vergrijzingskosten gaan de komende jaren blijven stijgen, van 20 naar 23 procent van het bruto binnenlands product. Door de inflatie geven we dit jaar alleen al 1 miljard euro extra uit aan de pensioenen. Een grondige pensioenhervorming blijft nodig, en dan heb ik het niet enkel over de doelstelling om vrouwen een beter pensioen te geven. Ook zal ik er mee op toezien dat de hervormingen op de arbeidsmarkt effectief worden uitgevoerd.”

Intussen vragen ook de groenen zo’n 8 miljard euro investeringen om de energieomslag te maken. Wat is uw boodschap voor energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) morgen (vrijdag) op de kern?

“Ik herinner me nog een filmpje van een paar jaar geleden van de Europese Commissie, toen ik er werkte: de Europese Unie importeerde toen voor 1 miljard euro aan petroleum en gas. Per dag. Die bedragen zijn immens. Van die afhankelijkheid moeten we af. Daarom zijn er effectief investeringen nodig in groene energie nodig. Alleen wil dat niet zeggen dat we aan ieder project zomaar geld kunnen geven. Wat betreft de financiering kan het Europese relancefonds kan ons daarbij helpen.”

Maar het aandeel dat België krijgt, wordt intussen afgebouwd.

“Net door ons snelle economische herstel zullen we het allicht met een klein miljard euro minder aan Europese relancemiddelen moeten doen. Het is ook daarom dat we extra kritisch moeten kijken naar de projecten: welke zijn het meest doeltreffend? Welke zijn ook realistisch om uit te voeren? Je moet genoeg arbeidskrachten hebben én het materiaal moet voorhanden zijn. Ik hoor graag dat in de NMBS-stations voortaan ledverlichting moet komen. Die lampen moet je invoeren, allicht uit China. Tal van andere landen hebben gelijkaardige plannen. We moeten ook opletten dat we zelf geen schaarste gaan organiseren.”

Sinds 2018 hebben we nog geen enkele normale begroting gehad. Is het niet frustrerend om nu staatssecretaris voor Begroting te zijn?

(zucht) “Inderdaad. Ook nu wordt het een begrotingsoefening met veel onzekerheden. Na de coronacrisis lagen we op koers voor een tekort van 3 procent voor 2024, wat niet perfect is, maar wel aanvaardbaar binnen de Europese krijtlijnen. Of die ambitie nog haalbaar is, is nu moeilijk te zeggen, maar we moeten ze steeds in het achterhoofd houden. Het kan niet de bedoeling zijn alles op zijn beloop te laten.”

Deze oorlog lijkt meer ontwrichtend dan corona. De pandemie deed geen oogsten mislukken, alle infrastructuur was nog intact en bovendien bleven de economische verhouding min of meer gelijk.

“De laatste economische prognoses van de OESO stellen dat de groei voor ons land van 3 naar 1,5 procent gaan, maar dat kan de komende weken alweer veranderen. Er is grote onzekerheid, maar ik wil niet aan doemdenken doen. Ik ben vrij gerust dat de markten zich veerkrachtig zullen tonen. De VS voeren niets meer in of uit naar Rusland. Deze crisis kan ook kansen voor ons bieden.”