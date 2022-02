Nu de btw op elektriciteit tijdelijk omlaag gaat: moet u uw voorschotfactuur verhogen om zo meer profijt te halen?

Tussen maart en juli daalt de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Op die manier wordt de fors gestegen energiefactuur gedrukt. Maar kan u nog meer voordeel halen uit die tijdelijke btw-verlaging, door in die periode uw voorschotfactuur te verhogen bijvoorbeeld?

Dat de energieprijzen de voorbije maanden door het dak gingen, hoeven we u niet meer te vertellen. Gisteren bereikte de federale regering na lang onderhandelen een akkoord om de facturen te verlagen. Een van de aangekondigde maatregelen is een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit: tussen 1 maart en 30 juni 2022 bedraagt die btw 6 in plaats van 21 procent.

Omdat heel wat mensen graag hun winst optimaliseren, rees de vraag of het verstandig is om van die lagere btw gebruik te maken door in die periode de voorschotfactuur te verhogen. De redenering: dan betaalt u een groter deel van uw jaarkosten voor elektriciteit aan 6 procent, wat op het einde van de rit een pak scheelt.

Vraag is nu: klopt dat wel? Het korte antwoord: neen.

Er is ook een langere uitleg. Dat zit zo: de slotfactuur wordt opgemaakt op basis van uw reële verbruik. Of u nu een voorschotfactuur krijgt in de periode waarin de tijdelijke btw-verlaging van kracht is of daarbuiten, maakt geen verschil. Hoeveel u in de maanden maart tot en met juni effectief verbruikt, zal bepalen hoeveel u uiteindelijk betaalt. “Je zou ervoor kunnen kiezen om in die maanden meer te betalen aan 6 procent, maar op het einde wordt dat altijd gecompenseerd”, zegt Eric Houtman, ombudsman energie.

De leverancier kan immers zien welk deel van uw verbruik in februari viel, en welk deel in maart. Hoe wordt dat berekend? Wel, er is een klein verschil tussen wie een digitale meter heeft, en wie een analoge. Een digitale meter registreert het precieze verbruik. Klaar. Bij een analoge meter wordt gewerkt met standaardverbruiksprofielen. Dat zijn curves die per kwartier van een volledig jaar het verbruik weergeven voor een bepaald type klanten. “Die verbruiksprofielen zijn zeer accuraat”, zegt Houtman. “In 99,9 procent van de gevallen komt dat overeen met het reële verbruik.”

In theorie zou een consument met een analoge meter de berekening van de energieleverancier kunnen betwisten, en zeggen dat in de maanden maart tot en met juni een groter deel van zijn of haar totaalverbruik heeft plaatsgevonden, waardoor het bedrag naar beneden zou moeten. Houtman acht de kans dat een consument in dergelijk geval gelijk krijgt echter “bijna nihil”, gezien de grote accuraatheid van de verbruiksprofielen.

Slotfactuur

Ook de timing van uw eindafrekening maakt op de lange termijn geen verschil. Stel dat u op 1 april van dit jaar uw jaarlijkse meterstanden moet doorgeven, dan zal u één maand elektriciteit aan 6 procent btw betalen, en de overige elf maanden aan 21 procent. Krijgt u uw slotfactuur in augustus, dan omvat die de volle periode van btw-verlaging. Maar op het einde van de rit wordt dit allemaal gecompenseerd. Het juiste btw-tarief zal op het juiste moment van verbruik worden geplakt. In bovenstaand voorbeeld zal u dan bij de factuur van april 2023 een verlaagd btw-tarief zien voor de maanden april, mei en juni 2022. Het enige verschil is dan dat u de verlaging pas wat later voelt in uw portefeuille.