Kan Taiwan zichzelf verdedigen? ‘China zou de klus binnen enkele weken kunnen klaren’

Waarom wordt Taiwan een ‘afvallige provincie’ genoemd door China?

Om de huidige relatie tussen China en Taiwan volledig te begrijpen zouden we zeer diep in de geschiedenisboeken moeten graven, maar we moeten slechts naar 1949 om de essentie te begrijpen. Dat jaar kwam er een einde aan een decennialange burgeroorlog tussen Chinese nationalisten en communisten. De nationalisten, onder leiding van Chiang Kai-shek, vluchtten naar het eiland Taiwan en bouwden daar hun staat uit als de Republiek China. De communisten, onder leiding van Mao Zedong, riepen zichzelf op het vasteland uit tot de Volksrepubliek China. Beiden zien zichzelf sindsdien als het échte China.

Taiwan was op dat moment nog maar net opnieuw in Chinese handen, nadat de Japanse kolonisator zich had teruggetrokken aan het einde van de Wereldoorlog. De nationalisten uit het vasteland hebben het eiland vervolgens met harde hand ingenomen, vertelt onderzoeker Steven Langendonk (KU Leuven): “Op korte tijd, en op een behoorlijk brutale manier, bouwden de Chinese nationalisten Taiwan uit tot een militaire staat. Die harde nationalistische lijn heeft, in afnemende mate weliswaar, geduurd tot de democratisering van Taiwan in de jaren ‘70 en ‘80.” Langendonk benadrukt dan ook dat het een misvatting is dat dit altijd al een strijd is geweest tussen democratie en communisme.

Maar het vasteland ziet het eiland (en de bevolking) dus nog steeds als een onderdeel van China. De Taiwanezen beargumenteren dan weer dat ze nooit deel uitmaakten van de Volksrepubliek China. En dat brengt ons bij het Eén China-beleid.

Wat houdt het Eén China-beleid in?

Sinds de jaren ‘70 hanteren de VS een Eén China-beleid in hun relatie met de twee staten. Dat betekent dat de VS de Volksrepubliek China, onder leiding van de Communistische Partij, erkennen als de enige wettelijke vertegenwoordiger van China én dat de Volksrepubliek Taiwan als onderdeel van China beschouwt.

Mede door dat beleid werd de druk op Taiwan verhoogd om haar VN-zitje af te geven aan de Volksrepubliek. Er zijn intussen ook nog maar enkele (kleine) landen die nog officiële diplomatieke relaties onderhouden met Taiwan.

Nancy Pelosi en de Taiwanese president Tsai Ing-wen in Taipei. Beeld AP

“Taiwan zit sinds het Eén China-beleid in ambigue zone”, zegt Langendonk. “Vooral door de Chinese druk zijn er minder landen die Taiwan erkennen, maar tegelijk hebben de grote Westerse landen steeds hun relatie met Taiwan onderhouden.” Zo valt het op dat de VS net nauwere banden onderhouden met Taiwan naarmate hun relatie met China erop achteruit gaat.

De KUL-onderzoeker vergelijkt het met een officieuze erkenning en legt uit dat dit net de reden is waarom China er zo zwaar aan tilt als een belangrijke politicus er op bezoek gaat, en zo dus diplomatieke erkenning geeft aan Taiwan. “China gaat immers niet uit van een Eén China-beleid, maar van een Eén China-principe - dat er echt maar één China is en dat dit de basisnorm in internationale politiek is.”

Kan Taiwan zichzelf verdedigen als de situatie escaleert?

“Het Taiwan van vandaag, zelfs met de Amerikaanse wapenleveringen, is niet in staat om zichzelf te verdedigen”, zegt Langendonk. “Al heeft China er wel baat bij om een escalatie op de lange baan te schuiven. Want hoe meer China in staat is om hun vloot en oorlogscapaciteiten uit te bouwen, hoe sterker hun positie wordt.”

De onderliggende vraag is vooral: hoe moeilijk kan Taiwan het hen maken? China heeft immers veel te verliezen, en een traag offensief zou reputatieschade en politieke implicaties met zich meebrengen. “Als het enkel om Taiwan ging, zou China de klus binnen een paar weken kunnen klaren”, schat de KUL-onderzoeker. “Maar bij een echt conflict is de kans groot dat er steun komt van de VS, en zo zou het conflict serieus kunnen uitlopen.”

Die steun is echter niet gegarandeerd. Want ondanks het omstreden steunbezoek aan Taiwan van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi, zijn de VS niet verplicht om tussenbeide te komen. “In het kader van de Taiwan Relations Act houden de Amerikanen zich enkel gereed om Taiwan te verdedigen.” Eigenlijk wil dat zeggen dat het Witte Huis pas op het moment zelf de beslissing zal nemen. Een houding die de VS destijds hebben ingenomen deels zodat Taiwan geen overmoedige beslissingen zou nemen en hen zo tot actie zou dwingen. Op die manier weet Peking ook niet exact wat er hen te wachten staat in Taiwan.

Heeft een escalatie in Taiwan ook een impact op ons?

Menselijk leed blijft uiteraard de grootste risico bij dergelijke conflicten, maar ook economisch gezien is Taiwan bijzonder belangrijk voor de rest van de wereld. Geen enkel land ter wereld produceert immers meer chips dan Taiwan. Zo is het bedrijf TSMC op zichzelf al verantwoordelijk voor de helft van de wereldwijde productie van halfgeleiders.

Men zou hier de parallel kunnen trekken met de graanindustrie van Oekraïne, maar volgens de China-expert moeten we vooral niet in de kramp schieten: “Want China heeft er weinig voordeel bij om de globale chipindustrie op een dergelijke manier te ontwrichten.”