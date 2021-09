Je ‘coronacertificaat’ aanvragen: hoe doe je dat? En hoe werkt het?

Wat is een coronacertificaat?

Het Covid Safe Ticket is een document, zowel op papier als digitaal te verkrijgen, met daarop een QR-code met alle essentiële informatie. Je kan het krijgen als je volledig gevaccineerd bent, de voorbije zes maanden de ziekte al hebt doorgemaakt of een negatieve coronatest kan voorleggen.

In de praktijk gaat het om drie verschillende soorten certificaten:

- Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het Covid-19-virus. Dat moet gebeuren met een door Europa erkend vaccin. In de meeste gevallen is er ook een wachtperiode van een aantal weken na de tweede prik, omdat de bescherming dan pas optimaal is.

- Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een Covid-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Een PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor vertrek, een sneltest niet ouder dan 24 uur. Voor wie nog niet volledig gevaccineerd is, of wie nog niet de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, zijn er twee gratis PCR-tests voorzien.

- Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19 na een eerdere positieve Covid-19-test. In ons land worden een herstelcertificaat en een certificaat van 1 vaccindosis gelijkgesteld met een volledige vaccinatie.

Het is dus mogelijk dat je meerdere certificaten ontvangt, want voor elke test en elke vaccinatie (zowel je eerste als je tweede) ontvang je een afzonderlijk certificaat.

Hoe vraag ik het certificaat aan?

Er zijn een paar manieren om het certificaat aan te vragen. Via je smartphone kun je de officiële CovidSafe-app downloaden. Je moet er dan drie vragen beantwoorden die uitwijzen welke Covid-certificaten er voor jou beschikbaar zijn. Om die in de app te ontvangen, moet je je aanmelden met een digitale ID, zoals Itsme.

Wie liever de website gebruikt, kan terecht op www.covidsafe.be. Daar vind je de link naar de overheidswebsites waar je jouw certificaat kunt downloaden. Het is ook mogelijk het certificaat te laten opsturen naar je thuisadres, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je het document pas een week later krijgt.

Ten slotte is er ook een telefoonnummer waarop je een papieren document kunt aanvragen. Voor Vlaanderen is dat via het nummer 078/78.78.50, Brusselaars kunnen bellen naar 02/214.19.19.

Een afbeelding van de officiële CovidSafe-app, die je vanaf vandaag kunt downloaden. Beeld rv

Waar heb ik zo’n pas voor nodig?

Tot nu toe moet je enkel een Covid Safe Ticket voorleggen als je op reis gaat of een evenement wil bijwonen. De federale overheid en de deelstaten hebben vorige week echter beslist dat het gebruik van de coronapas ook breder mag worden ingevuld. Zo is Brussel van plan om de pas vanaf 1 oktober verplicht te maken voor wie op café, op restaurant of op bezoek in een ziekenhuis wil gaan.

De kans is groot dat ook Vlaanderen in bepaalde gemeenten en sectoren zal volgen. De vraag is nu vooral hoe breed Vlaanderen de coronapas zal inzetten. Opties zijn de zorg, de horeca, de discotheken en de sportclubs, waarbij de eerste twee het meest in het oog lopen.

Heb ik voor mijn kind een certificaat nodig?

Kinderen jonger dan 12 hebben geen coronacertificaat nodig om te kunnen reizen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar hebben wel een pas nodig. Omdat zij nog niet gevaccineerd kunnen worden, ontvangen zij een herstelcertificaat of een testcertificaat.

Elk EU-land kan wel andere voorwaarden opleggen aan kinderen tussen 6 en 18 jaar. De voorwaarden per land en regio vind je terug op reopen.europa.eu.

Welke informatie staat er op het coronacertificaat?

Op de ‘coronapas’ staan een unieke QR-code en enkele persoonsgegevens, zoals je naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over je vaccinatie of het resultaat van je coronatest. Om privacyredenen worden er geen andere gezondheidsgegevens meegedeeld. Die gegevens mogen bovendien ook niet worden opgeslagen door de landen die je bezoekt. Er is ook geen centrale EU-databank.

Vanaf wanneer is mijn certificaat beschikbaar?

‘s Ochtends je prik gaan halen en ‘s avonds met coronapas op vakantie vertrekken, zal niet mogelijk zijn. Er is vaak wat vertraging tussen het toedienen of testen en het registreren.

Het vaccinatiecertificaat is beschikbaar de ochtend nadat de vaccinatiecentra de gegevens hebben ingevoerd in de Vaccinnet-databank. Meestal voeren zij die data in op de dag van de vaccinatie zelf, maar dat kan ook enkele dagen later zijn.

Een testcertificaat is beschikbaar anderhalf uur nadat de labo’s de testresultaten hebben ingevoerd in de databank van Sciensano. Meestal valt dat moment ongeveer samen met het moment waarop je verwittigd wordt van de uitslag van je test.

Een herstelcertificaat is beschikbaar anderhalf uur nadat de labo’s de testresultaten van een positieve Covid-test ingevoerd hebben in de databank van Sciensano. Opgelet: ook al is het certificaat vanaf dat moment beschikbaar, toch zal het pas 14 dagen later geldig zijn.

Hoeveel kost het?

Het coronacertificaat is gratis. Ook worden er tijdens de maanden juli, augustus en september twee gratis PCR-tests ter beschikking gesteld van mensen die zich nog niet konden laten vaccineren of die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Daarbij geldt een maximum van 55 euro per test.

Hoe lang is het certificaat geldig?

Het vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig, vanaf de dag van de vaccinatie.

Een testcertificaat is 72 uur geldig, te tellen vanaf het moment van de test. Omdat labo’s tijd nodig hebben om de testen te verwerken en de resultaten te registreren, ontvang je meestal een certificaat dat nog 24 tot 48 uur geldig is.

Een herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na het moment van een positieve test, en blijft 180 dagen geldig te rekenen vanaf het moment van de test.

Waar kan ik met de coronapas naartoe reizen?

Het coronacertificaat is alleen geldig voor reizen binnen Europa. De Europese Commissie werkt wel samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om ervoor te zorgen dat het Europese certificaat ook elders in de wereld wordt erkend. De kans is wel erg groot dat populaire vakantiebestemmingen buiten Europa het certificaat zullen aanvaarden.

Experts raden reizen buiten Europa deze zomer nog altijd af. Binnen de EU staan alle landen ongeveer op het zelfde vaccinatieniveau en kunnen ze vrij gelijkaardige curves voorleggen. Dat is lang niet het geval in de rest van de wereld.