Hoe begin je met beleggen? ‘Ook met een beperkt bedrag kan je al beginnen’

Wie zijn spaargeld nog laat verkommeren, kan overwegen om in aandelen te beleggen. Traditioneel parkeert de Belg zijn geld op spaarboekjes. Maar de lage rente, de inflatievrees, nieuwe producten en meer tijd doen de koudwatervrees voor de beurs verdwijnen. Dit moet u weten.

Is vandaag een goed moment om naar de beurs te stappen?

De Pauw: “Sowieso is het interessant om te starten met beleggen. De combinatie van een lage rente op de spaarrekening en de toenemende inflatie, zorgt ervoor dat je koopkracht verliest als je momenteel enkel spaart. Beleggen kan je meer rendement opleveren. Al is het goed om altijd een spaarbuffer voor onvoorziene uitgaven aan te houden.”

“Belangrijk is dat je belegt met geld dat je op korte termijn niet nodig hebt. Zo ben je nooit verplicht om te verkopen op een minder interessant moment. De beurzen namen de voorbije tijd wat gas terug, wat een interessant instapmoment kan zijn. Het motto bij uitstek is vooral om gespreid in de tijd in te stappen. Zo vermijd je dat je instapt op een hoogtepunt of volledig instapt als de koersen nadien nog lager gaan.”

Vanaf welk bedrag loont het de moeite? Is 500 euro inleggen al voldoende?

“Beleggen kan op vele manieren. Je kan starten met een beleggingsplan van bijvoorbeeld 25 euro per maand. Belangrijk is ook hier om een beetje te kunnen spreiden. Heb je maar een beperkt bedrag beschikbaar zoals 500 euro, dan kunnen trackers of beursgenoteerde fondsen een interessante manier zijn om meteen gespreid te beleggen. Wil je daarbij wat hulp, dan kan bijvoorbeeld ook een slimme beleggingsassistent als Matti van Bolero je een portefeuille voorstellen met verschillende trackers, al vanaf 1.000 euro.”

“Als je op de beurs start met individuele aandelen, is het goed om al meteen een paar aandelen te kunnen kopen, zodat je wat spreidt en niet al je geld in één enkel aandeel steekt. Starten met 2.000 à 3.000 euro kan zeker.”

Hoe kies je de beste aandelen als beginner?

“Maak je huiswerk. Volg het beursnieuws via de krant of via een online beleggingsplatform. Beleg in zaken die je kent of die je begrijpt. Blindelings een tip volgen van iemand, zonder te weten wat het bedrijf waar je je centen instopt, doet, is af te raden.”

“Je kan je abonneren op een beleggingsblaadje om tips te vergaren, financiële websites volgen of een rekening openen bij een online beleggingsplatform als Bolero waar je bijvoorbeeld ook aandelentips- en analyses krijgt van beursexperts.”

Bij welke financiële instellingen kan je terecht als je wil beleggen? Wat zijn de verschillen?

“Er zijn verschillende manieren om te beleggen, via fondsen die beheerd worden door de bank of door zelf aan de slag te gaan op de beurs in aandelen. Zo heeft elke financiële instelling een breed gamma aan beleggingsproducten.”

“Maar er is ook een brede waaier aan online beleggingsplatformen. Sommige richten zich meer naar ervaren beleggers of traders. Andere bieden een breed informatieaanbod en regelmatige opleidingen, wat voor startende beleggers een must kan zijn om de beurs beter te leren kennen.”

Moet je er dan de hele tijd mee bezig zijn?

“Absoluut niet, het hangt er wat van af hoe je wilt beleggen. Als je bijvoorbeeld op de beurs belegt in zogenaamde waardeaandelen en op lange termijn, dan kan je gerust één keer per week even naar je portefeuille kijken.”

“Ben je meer bezig met speculatieve of volatiele producten die al eens bokkesprongen durven te tonen, dan is het aangewezen om er vaker mee bezig te zijn als je niet voor onaangename verrassingen wil staan.”