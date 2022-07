‘Het is echt superbelangrijk om deze zomer zo weinig mogelijk gas en elektriciteit te verbruiken’: hier kan u op letten

De komende weken wordt het aanhoudend droog en warm, en net zoals het kwik stijgt ook ons elektriciteitsverbruik. En in een krappe markt betekent dat dat elektriciteit flink duurder wordt. Joannes Laveyne, energie-expert van de UGent waarschuwt voor energieverslindende airco’s en hoe die de energievoorraad voor deze winter kunnen hypothekeren.

De kerncentrales van Doel en Tihange leveren ongeveer de helft van de elektriciteit en 18% van de energiebehoefte in ons land. Een deel van de elektriciteit die in België wordt verbruikt, wordt rechtstreeks ingevoerd uit onder meer Frankrijk. “Momenteel bestaat er grote onzekerheid over de Franse nucleaire centrales”, zegt Laveyne.

“Wanneer het nu aanhoudend droog blijft, komt de koeling van die centrales in het gedrang. Veel Franse kerncentrales staan namelijk diep in het binnenland en zijn afhankelijk van het water van rivieren om gekoeld te worden. Bij weinig neerslag en veel verdamping is er te weinig doorstroming op de rivieren om die kerncentrales volledig te koelen, waardoor er minder kan en mag geproduceerd worden. In een zeer krappe markt zoals vandaag heeft dat tot gevolg dat de prijzen zeer sterk zullen stijgen.”

Tegelijk verbruiken we tijdens een hittegolf veel meer elektriciteit dan anders. Dat komt door aircosystemen die de voorbije jaren steeds populairder zijn geworden. “Vooral goedkope aircotoestellen vreten energie”, zegt Laveyne. Als de zon overuren klopt, kun je je airco laten draaien op de energie die wordt geleverd van je zonnepanelen. “Maar die panelen werken minder efficiënt als het warm is. Het rendement daalt met een halve procent per graad boven de 20 graden”, zegt Laveyne.

“Wat je ook ziet tijdens warme dagen: het waait erg weinig, waardoor we nog minder hernieuwbare energie produceren. Normaal gezien zijn er voldoende reserves om dat op te vangen, maar je mag niet vergeten dat we ook met een gascrisis zitten die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Gas is ontzettend duur en wordt op dit moment vooral gebruikt om naar de gasvoorraden in Frankrijk en Duitsland te sturen. Die voorraden zijn nodig voor de winter, door de blokkade van het Russische gas raken die nu niet gevuld.”

Ook in de zomer draaien er in België twee à drie gascentrales om elektriciteit te produceren. “Iedere kilowattuur elektriciteit die we niet gebruiken, is eigenlijk extra gas dat we kunnen opslaan in de buurlanden”, zegt Laveyne.

“Het is echt superbelangrijk om deze zomer zo weinig mogelijk gas en elektriciteit te verbruiken. Ook al betekent dat dat je een beetje moet afzien in deze hoge temperaturen, het zal ons wel helpen om deze winter niet in de koude te zitten. Het stoort me enorm dat de federale regering niet sneller met een actieplan op de proppen komt. In Duitsland hebben ze wel al draconische maatregelen getroffen. De straatverlichting wordt ’s nachts gedoofd en in overheidsgebouwen blijft de airco uit. Gewoon omdat de Duitse regering beseft dat iedere kilowattuur die nu wordt gespaard, gunstig is voor het najaar.”

“Onze regering zegt dat de bevoorrading is verzekerd, dat we nog maar voor 4% afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat klopt, maar ons land heeft wel zeer weinig opslag, waardoor we voor ons piekverbruik afhankelijk zijn van die Duitse en Franse voorraden. Contractueel is dat verzekerd, maar gesteld dat dat gas er niet is, zitten we echt met een serieus probleem. In Frankrijk ziet het er nu al slecht uit. Het is bijzonder dat iedereen daar zo kalm bij blijft. Het is nochtans nu al duidelijk dat de Fransen deze winter een tekort aan elektriciteit zullen hebben en er zal moeten afgeschakeld worden.”