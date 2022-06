Goedkoper op vakantie met een hybride die sneller laadt? Zo (on)zinnig is dat

Voor veel automobilisten die voor hun gevoel nog niet klaar zijn voor volledig elektrisch rijden, kan een stekkerhybride een aantrekkelijke tussenvorm zijn. Zo’n plug-in hybride combineert – op papier tenminste – de voordelen van een brandstofauto (snel tanken, geen laadtijden) met die van elektrisch rijden. Dankzij een middelgroot accupakket kan je met een PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) de eerste kilometers van je reis volledig elektrisch afleggen.

Dat klinkt ideaal, maar de praktijk liet eerder zien dat een stekkerhybride pas écht zuinig en zinnig is, wanneer je heel trouw laadt zodra het kan. Wie het credo ‘parkeren is laden’ aanhoudt, kan een groot percentage van de dagelijkse kilometers afleggen zonder benzine te verstoken. Toen Nederland tussen de jaren 2013 en 2015 werd overspoeld door plug-ins vanwege de lagere fiscale bijtelling op die modellen, bleek de praktijk weerbarstiger. Menig plug-in hybride rijder bleek geen trouwe stekkeraar; zeker zonder eigen laadpaal kan het laden omslachtig zijn en is het aanlokkelijk om toch op de tankkaart van de baas te blijven rijden.

Trends in hybrides: grotere accu’s, sneller laden

Mede door die ervaringen twijfelen mensen aan het nut van een stekkerhybride. Tegenstanders claimen dat het beperkte elektrische rijbereik van een PHEV niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat om het gemiddelde brandstofverbruik te drukken. En toch zetten verschillende autofabrikanten onverminderd in op stekkerhybrides, waarbij twee recente ontwikkelingen te ontwaren zijn.

Ten eerste worden de accupakketten in dit type auto’s alsmaar groter. In 2015 had de toen mateloos populaire Mercedes-Benz C350e 6,5 kilowattuur aan accu’s onder zijn bagageruimtevloer liggen. Daarmee kon die auto volgens de folder zo’n 31 kilometer elektrisch rijden, al bleef dat in de boze buitenwereld vaak eerder steken op de helft. De hedendaagse versie – de nieuwste generatie heet C300e – sleept 25,4 kilowattuur mee, op papier goed voor een elektrisch bereik van 107 kilometer.

Dit is een CCS stekker: door twee stekkers te combineren kan een auto met gelijkstroom geladen worden. Beeld Daimler AG

De tweede trend is de opkomst van de zogenoemde CCS-aansluiting in plug-in hybrides. Tot voor kort kwam je zo’n voorziening alleen tegen op volledig elektrische modellen. De afkorting staat voor Combined Charging System; omdat er een tweede ‘stekker’ aan de standaard Type 2-plug is toegevoegd kan een accu significant sneller worden opgeladen.

Voorheen kon je een PHEV alleen aan een ‘standaard’ laadpunt koppelen en met wisselstroom laden (AC, Alternating Current) maar de CCS-lader maakt gebruik van gelijkstroom (Direct Current, ofwel DC). In normale mensentaal: door zo’n snellere aansluiting kan je ook terecht bij snelladers langs de snelweg, waar je tot wel vijf keer sneller kunt opladen. Momenteel vind je CCS-stekkers vooral nog in de duurdere modellen; onder meer Mercedes, Jaguar en Land Rover bieden ze aan.

Tijd voor een test: op naar Valence

Dat vraagt om een praktijktest. Op papier heeft een CCS-laadmogelijkheid vooral voordelen op langere ritten. Voor veel woon-werkverkeer is de standaard actieradius immers voldoende. Maar betekent zo’n snellere stekker in je auto dan ook dat je veel meer kilometers elektrisch kunt rijden? En dus geld kunt besparen omdat je minder brandstof hoeft te tanken, bijvoorbeeld onderweg naar je vakantieadres? Om de theorie van de fabrikanten tegen het licht te houden, zetten we koers naar de geliefde campingregio rondom Valence in Frankrijk. Wat scheelt het dan als je trouw snellaadt?

De Mercedes-Benz GLE 350e aan een snellaadpaal van Ionity in Frankrijk. Beeld Roland Tameling

De rit leggen we af met de Mercedes-Benz GLE 350e Coupé, die volgens de fabrikant tot 93 kilometer volledig elektrisch kan rijden op zijn accupakket van 31,2 kilowattuur. Volgens de officiële WLTP-verbruiksmeting verbruikt de Mercedes gemiddeld 1 liter op 100 kilometer. Maar die meting is gedaan bij lage snelheden in een laboratorium en niet op de Franse Autoroute met 130 kilometer per uur. Want dat is de afspraak: we rijden gewoon met het verkeer mee en gaan niet onrealistisch tussen vrachtwagens hangen om zo veel mogelijk elektrisch te rijden.

Al snel blijkt snelwegtempo funest voor de elektrische reikwijdte. Hoewel de GLE volgens Mercedes-Benz tot een snelheid van 140 kilometer per uur zuiver op stroom kán rijden, kost het simpelweg te veel energie om de 2.525 kilo zware en 1.77 meter hoge SUV op stoom te houden. De door de boordcomputer voorspelde 79 kilometer halen we bij lange na niet. Nu zou een snelle stop ervoor kunnen zorgen dat we de accu’s weer vol hebben, maar dat zou de gang meteen uit de reis halen. Wel houden we ongeveer elke twee uur een pauze, zoals dat om veiligheidsredenen wordt aangeraden bij lange ritten.

Na een laadbeurt is de boordcomputer nogal optimistisch met 79 voorspelde elektrische kilometers. Beeld Roland Tameling

CCS-laden: dat gaat niet héél snel

Op Aire de Capellen Sud, de bekende tussenstop in Luxemburg, gaat de Mercedes wel aan de laadpaal. Aanbieder Chargy stuwt het percentage in ruim 27 minuten van 5 procent naar de volle 100, waarbij de laadpaal maximaal 51 kilowatt afgeeft. Hier komt nog een beperking van plug-in hybrides aan het licht: ze kunnen bij lange na niet zo snel laden als veel volledig elektrische modellen. De GLE Coupé redt maximaal 60 kilowatt per uur, terwijl de beste EV’s op dit moment al ver over de 200 kilowatt zitten. Zou je bijvoorbeeld een Tesla Model Y of een Hyundai Ioniq 5 aan de juiste laadpaal koppelen, ‘tank’ je zomaar 400 kilometer bij in het krappe halfuur dat we nu hebben stil gestaan.

Op zich is het een kleine moeite om even de stekker in te pluggen tijdens een pauze. Een plasje, kopje koffie en een rondje lopen later en je kunt verder op stroom. De volgende tegenvaller merk je echter een kilometer of vijftig later: zo langzaam als de energie in de accucellen stroomde, zo snel verdwijnt het weer zodra je de route vervolgt. Op het moment dat de elektromotor de taken weer over geeft aan de benzinemachine in de neus van de Mercedes, rollen we net de grens met Frankrijk over ten hoogte van Thionville. Op de 409 kilometer die de reis nu heeft geduurd, hebben we hooguit 90 kilometer zonder uitstoot gereden. Over de hele reis bekeken komt het percentage elektrische kilometers op ongeveer een kwart, waarbij we elke stop hebben geprobeerd te laden.

Ditmaal duurde het 27 minuten om de accu's weer helemaal vol te laden. Prima als je toch moet lunchen, maar het is minder snel dan je hoopt. Beeld Roland Tameling

Geprobeerd inderdaad, want onderweg ondervind je als elektrisch rijder nog altijd obstakels. Zo blijkt met name in Frankrijk niet elke paal in werking óf niet te activeren met de laadpassen die wij bij ons hebben. Dan kan de laadpoort dus weer onverrichter zake dicht en ben je blij dat je op benzine door kunt. Die irritatiemomentjes zorgen bovendien voor wat nonchalance: na twee weigerende palen groeit de neiging om gewoon maar door te rijden.

De laatste geplande stop op de terugweg is veelzeggend: terwijl de GLE voor het Fastned-station op Hazeldonk-Oost stopt, blijken alle laadpunten bezet door volledig elektrische auto’s. Het is al donker, dus we rijden toch maar door naar ons eindpunt alwaar de Mercedes trouw aan de laadpaal gaat. Want hoewel de toegevoegde waarde van de CCS-poort tijdens deze lang reis niet is bewezen, is het accupakket van de GLE groot genoeg om vrijwel al onze dagelijkse ritten elektrisch af te leggen. En dat is best een goed gevoel in zo’n enorme auto.