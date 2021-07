Energieprijzen sterk gestegen: energiespecialist legt uit waarom en wat je er zelf aan kan doen

De prijsbewuste consument heeft het waarschijnlijk al gemerkt: je betaalt vandaag een pak meer voor gas en elektriciteit dan vorig jaar. De energiekosten zijn bij verschillende contracten zelfs bijna verdrievoudigd. ‘Al zal het effect op je energiefactuur lager liggen’, duidt energiespecialist van Mijnenergie.be Kristof De Paepe. Hij wijst op verschillende oorzaken en legt ook uit hoe je het effect van die prijsstijgingen zelf kunt uitvlakken.

Energiekosten versus totale factuurbedrag

Test-Aankoop wees eerder deze week op de spectaculaire prijsstijgingen op de energiemarkt. Al vraagt dat volgens Kristof De Paepe van prijsvergelijker Mijnenergie.be meteen ook om enige nuance. “De elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. De energiekosten vormen het deel van jouw factuur dat rechtstreeks naar de energieleverancier gaat en dat mee-evolueert met de markt. De huidige prijsstijgingen spelen zich af binnen die factuurcomponent.” De energiekosten zijn volgens de federale energieregulator CREG goed voor 27% van de elektriciteitsfactuur en 55% van de aardgasfactuur. “Wanneer de energiekosten verdrievoudigen, zal het effect op het totale factuurbedrag dus lager liggen”, duidt Kristof De Paepe.

Totale aardgasfactuur: + 43,44%

Dat blijkt ook uit de meest recente boordtabel van de CREG. Bij een doorsnee verbruik en een vast tarief steeg het totale factuurbedrag tussen mei 2020 en mei 2021 met 12,63% (van 833,72 euro naar 939,01 euro). Voor aardgas – met een groter aandeel energiekosten in de totale factuur - betaalde je in mei in totaal 1.093,89 euro, tegenover 762,61 euro een jaartje eerder of een stijging van 43,44%.

Ondanks die nuance is een prijsverhoging van meer dan vierhonderd euro voor de combinatie van elektriciteit en aardgas een harde noot om kraken. Kristof De Paepe: “De prijsstijging valt deels te verklaren als een correctie na de lage energieprijzen bij het begin van de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown viel het energieverbruik drastisch terug, waardoor de marktprijzen een forse duik namen. De energieprijzen bevonden zich dankzij de milde winter van 2019 bovendien al voor de gezondheidscrisis op een lager peil. Dat er nu een prijsstijging volgt, is dus niet geheel onlogisch.”

Koude lentetemperaturen

Kristof De Paepe signaleert nog enkele andere belangrijke oorzaken. “De lente liet dit jaar lang op zich wachten. In april bleef de gemiddelde temperatuur met 7,3 °C ruim drie graden onder het gemiddelde van de voorbije twintig jaar. In mei lag de gemiddelde temperatuur 2,3 graden lager. De hogere energievraag op frisse lentedagen bracht meteen ook hogere aardgasprijzen met zich mee.”

Dure CO2-emissierechten

Daarbovenop kennen de CO2-emissierechten een prijspiek. Europa kent bedrijven immers jaarlijks een bepaald aantal emissierechten toe. Hiermee mogen ze nog tot een bepaald niveau CO2 uitstoten. De financiële compensatie om meer of minder uit te stoten, gebeurt met de aankoop en verkoop van emissierechten. De hogere prijzen voor dergelijke emissierechten vertalen zich ook in de factuur voor de consument.

Hoe ga je het best om met de prijsstijging?

Wie tijdens de coronacrisis een contract voor enkele jaren heeft afgesloten, zit gebeiteld. Je geniet dan nog altijd van de lage marktprijzen van weleer. Koos je net zoals de meeste gezinnen voor een eenjarig contract, dan loopt dat waarschijnlijk binnenkort ten einde. De contractverlenging die je energieleverancier in dat geval voorstelt, is aangepast aan de huidige marktprijzen. Dat betekent dat je waarschijnlijk fors meer betaalt. Daarom is het raadzaam om na te gaan of een andere leverancier een goedkoper contract aanbiedt. Een energievergelijker vormt daartoe de snelste en gemakkelijkste weg.

Tip: Ga hier zelf na of je bespaart bij een andere leverancier.

Vast of variabel?

Bij de Marktmonitor van de Vlaamse energieregulator Vreg geeft 76% van de Vlaamse respondenten aan voor een vast energiecontract te opteren, tegenover 13% variabele contracten. De resterende 11% kent zijn contracttype niet. Bij een vast contract wijzigen de prijzen gedurende het contractjaar niet, terwijl bij een variabel contract een aanpassing op maand- of kwartaalbasis gebeurt. “Wie vorig jaar een variabel contract afsloot, deed waarschijnlijk geen goede zaak, aangezien de tarieven meermaals stegen”, legt Kristof De Paepe uit. “Nu liggen de kaarten anders. Bij een nieuw contract is het mogelijk interessant om te speculeren op toekomstige prijsdalingen. Al vallen fluctuaties op de energiemarkt, evenals economische en geopolitieke evoluties moeilijk in te schatten. Wie zekerheid verkiest, vindt in een vaste tariefformule een grotere gemoedsrust.”