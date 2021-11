Een verplichte boosterprik en tests om de 24 uur: dit zijn de regels voor wie naar Frankrijk wil reizen

Sinds de zomer is de gezondheidspas, de zogenoemde ‘pass sanitaire’, nodig om aan veel activiteiten in Frankrijk deel te nemen. Je moet bijvoorbeeld je QR-code tonen om naar een restaurant, bioscoop of museum te gaan, maar evengoed om een trein, langeafstandsbus of vliegtuig te nemen.

In de praktijk volstaat het om uw Covid Safe Ticket te laten zien. “De Europese Commissie heeft een portaaldienst opgezet waarmee alle certificaathandtekeningen in de hele EU kunnen worden geverifieerd”, aldus de EU-website.

Tests van maximaal 24 uur

Opgelet: terwijl in België toegediende vaccins de geldigheid van het pasje garanderen, veranderen de regels voor de tests. Terwijl in België een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud en een zelftest van minder dan 48 uur oud volstaan om de digitale code te krijgen, zijn deze termijnen in Frankrijk vanaf 29 november verkort. PCR- en zelftests moeten nu minder dan 24 uur voor binnenkomst in Frankrijk worden uitgevoerd om geldig te zijn.

Verplichte boosterprik

Maar ook voor wie gevaccineerd is, veranderen de Franse regels binnenkort. Een boosterprik zal voor iedereen verplicht zijn, zoniet zal uw QR-code niet langer geldig zijn.

Vanaf 15 december gaat dit al in voor 65-plussers. Met andere woorden, als u ouder bent dan 65 en uw boosterdosis niet hebt gekregen, zal uw QR-code niet langer geldig zijn zodra u de grens tussen België en Frankrijk oversteekt.

Vanaf 15 januari geldt voor iedereen ouder dan 18 jaar die Frankrijk binnenkomt deze regel: zes maanden na het tweede vaccin is een bijkomende prik verplicht om de gezondheidspas te kunnen behouden.

Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker zal verplicht zijn in de skigebieden, zowel in de skiliften als in de wachtrijen voor die liftjes.

Beeld AFP

Wat betekent dit concreet voor u?

Als u van plan bent om na bovenstaande data te gaan skiën, kan dit gecompliceerd zijn als u uw vaccinatieschema meer dan zes maanden geleden hebt voltooid. Hou de timing van uw vaccinaties en vakantie dus goed in de gaten.

Voor wie niet gevaccineerd is, wordt het een complexe vakantie. Aangezien een negatieve test slechts 24 uur geldig is, zal je dagelijks opnieuw een test moeten afleggen. Wie niet gevaccineerd is, moet voor elke test bovendien een vergoeding betalen, wat de kosten fors de hoogte in kan jagen.

Uitzondering voor grensbewoners

Voor al deze regels geldt echter een uitzondering voor niet-gevaccineerden die binnen een straal van 30 kilometer van de grens wonen en korter dan 24 uur in Frankrijk verblijven. Zij hoeven geen recente test te laten zien.

U kunt alle details over deze verstrengde maatregelen vinden op de officiële website van de Franse ambassade in België of op info-coronavirus.be en op de website van de Franse overheid: gouvernement.fr/info-coronavirus.