Dit moet u weten over de coronapas in Brussel

De federale overheid en de deelstaten hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten voor de uitbreiding van de zogenoemde coronapas. Al moet de finale beslissing wel nog afgeklopt worden op het Overlegcomité. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil het gebruik van de pas alvast verbreden vanaf 1 oktober.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Het CST is een bewijs van vaccinatie, negatieve test of recente infectie. Die wordt al gebruikt voor evenementen, in de cultuursector en om op reis te gaan. Sinds 1 september kan het CST ook ingezet worden voor binnenevenementen vanaf 200 personen en buitenevenementen vanaf 400 personen. Maar wie op café of restaurant gaat, hoeft (nog) niet zo’n coronapas voor te leggen. Net als het Europese coronacertificaat werkt het CST met een QR-code die u kan presenteren met uw smartphone, via de CovidSafeBE-applicatie.

Waarom wil de Brusselse regering de coronapas uitbreiden?

Met de uitbreiding van de coronapas beoogt de Brusselse regering voornamelijk een najaarsgolf tegen te houden. De vaccinatiegraad in de hoofdstad blijft namelijk een pak lager dan in de rest van het land. Brussel hoopt dat de pas een extra stimulans kan zijn voor Brusselaars om zich alsnog te laten vaccineren. Zo werden er na de aankondiging in Frankrijk van de coronapas in de horeca in 72 uur maar liefst 3 miljoen afspraken gemaakt.

Waar zal u een coronapas moeten voorleggen?

De invoer kan in sectoren als horeca, sport- en fitnessruimtes, discotheken en danszalen, conferentieruimtes en culturele ontmoetingsruimtes. Concreet zou de coronapas vereist worden in Brusselse bars, restaurants en nachtclubs voor iedereen vanaf 16 jaar. Om toegang te krijgen tot massa-evenementen, ziekenhuizen en verpleeghuizen zou de coronapas zelfs vanaf 12 jaar vereist worden.

Geldt de coronapas alleen in Brussel?

Het akkoord tussen de federale overheid en de deelstaten betekent niet dat de uitbreiding van de coronapas er voor het hele land komt. Wel geeft het de deelstaten de vrijheid om het CST autonoom in te vullen. In Brussel wordt er al langer gesproken over de coronapas voor verschillende sectoren, maar ook Vilvoorde denkt eraan om de pas te verplichten voor wie onder meer horeca- en fitnesszaken binnen wil.

Is de invoering vanaf 1 oktober een haalbare kaart?

Het samenwerkingsakkoord tussen verschillende overheden van ons land ligt nu klaar en wordt mogelijk vervroegd goedgekeurd op een digitaal Overlegcomité. Daarna moeten ook de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de verschillende parlementen hun goedkeuring geven. De deadline van 1 oktober wordt dus krap, maar niet onhaalbaar.