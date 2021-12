Dé cocktail van het eindejaar: waarom iedereen plots espresso martini's drinkt

Verwarrende tijden vragen om een bijpassende mix. De espresso martini ging het voorbije jaar weer vlot over toog en tong. Maar wat is er nu juist zo bijzonder aan deze cocktail?

Al sinds het waanzinnige opzet dat je naast een hardwerkende professional ook een aangenaam persoon moet zijn is de mensheid op zoek naar de mortel die de kloof tussen deze twee realiteiten dicht. Een middel dat energie en joie de vie tegelijkertijd geeft, dat zorgt voor een buzz en een boost en liefst van al nog een beetje legaal is. Deze zoektocht lag onder meer aan de wieg van de wodka Redbull, de rumcola en een bizarre mix van whiskylikeur en Monster die in de Gentse Overpoortstraat niet al te omfloerst een daaimodderfokker genoemd wordt.

Het is dan ook niet zo vreemd dat in 2021, het jaar waarin iedereen elkaar aanmaant om ‘wakker te worden’ en de wereld collectief, maar wel al dansend, aan traumaverwerking doet, de combinatie uppers met downers weer terrein wint in de vorm van de espresso martini. De cocktail op basis van espresso, koffielikeur en wodka zag in de jaren tachtig het levenslicht in Londen, toen een model vroeg om “a drink that will wake me up, and then fuck me up”. Barman Dick Bradsell had zich al de hele dag geërgerd aan het koffiegruis naast de espressomachine en kwam op het idee om een bakje troost te mengen met een shotje alcohol. Wodka was een dankbaar blanco canvas qua smaak en door zijn lage aantal calorieën sowieso al populair bij modellen.

Na de hoogdagen van de jaren negentig verdween de espresso martini van het toneel, maar zoals dat gaat met everything nineties wordt ook dit relikwie vandaag weer in de armen gesloten. Het drankje staat weer overal op de kaart, is een meme op social media en ‘espresso martini’ werd het afgelopen jaar tot 300 procent meer vermeld in barreviews op Yelp in vergelijking met drie jaar geleden.

Ook bij ons wint het drankje weer aan terrein, weet mixologist Ben Belmans, godfather van de Belgische cocktailscene. In zijn Antwerpse bars BelRoy’s gaat de espresso martini vlot over toog en tong. “We zien mensen binnenkomen die nog nooit eerder bij ons zijn langs geweest en toch zonder nog maar naar de kaart te kijken een espresso martini bestellen. Dan weet je dat iets verf aan het pakken is”, aldus Belmans.

Het gitzwarte goud dat met een schuimkraag in een iconisch martiniglas geserveerd wordt is wat barpersoneel een ‘what’s that?’-drankje noemt: wanneer je er eentje aan iemand overhandigt, vraagt plots iedereen aan de bar wat je net hebt gemaakt. Het ziet er fascinerend genoeg uit om de interesse te wekken, en de ingrediënten zijn vertrouwd genoeg om het ook effectief te proberen. Vooral het mooie schuim, verkregen door de natuurlijke vetten in de koffie, maakt van de espresso martini een stijlvolle booster.

Wie zich dit eindejaar wil oppeppen voor de feestdagen, en zich tegelijkertijd wil verdoven voor de horror die daar soms mee gepaard gaat, doet er dus goed aan een espresso martini te drinken. Verwacht u echter niet aan dat andere alcoholische drankje met koffie. “De espresso martini is in het gat gesprongen dat de irish coffee heeft nagelaten”, zegt Belmans. “Bovendien kan een irish coffee ook zwaar op de maag liggen door de room, waar een espresso martini de perfecte mix is voor mensen die houden van koffiebeleving in hun cocktail, maar daarna nog willen kunnen gaan dansen.”