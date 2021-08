Bedwantsen of vlooien? Wat te doen bij deze hardnekkige insecten

1. Huisstofmijt

Wat is het?

Een mijt van 0,3 millimeter met acht poten. Een huisstofmijt leeft twee à drie maanden en voedt zich met huidschilfers. Ze is dan ook graag bij in de buurt van mensen, liefst waar het gezellig, warm en een tikkeltje vochtig is. Matrassen en hoofdkussens zijn een huisstofmijt’s favoriete biotoop.

Wat doen ze?

Hoewel zo’n huisstofmijt genoeg heeft aan huidschilfers, kunnen ze toch heel erg irriteren. Vijf tot tien procent van de bevolking heeft zelfs een huisstofmijtallergie. Niet voor de mijt zelf weliswaar, maar voor de uitwerpselen.

Hoe zijn ze te herkennen?

De huisstofmijt kan niet met het blote oog gezien worden. Maar de klachten die bij de allergie horen, treden wel snel op. Die gaan nogal breed en worden vaak gecombineerd. Een loopneus of verstopte neus, een kriebelhoest, rode ogen, eczeem? Het kan allemaal met dit minuscule beestje te maken hebben.

Hoe zijn ze te vermijden?

Goeie ventilatie, de kamer verluchten en het bed opengooien is essentieel. Was beddengoed elke week op 60° en gooi ook kussens en dekbed nu en dan in de wastrommel. Vermijd stofhaarden en dweil regelmatig.

Dit zegt de expert

“Je kan insecticide verstuiven over je matras. Dat doodt alles, maar wij hoeven zelden tussen te komen bij huisstofmijt. Wie ­allergisch is, beschikt meestal over de nodige antiallergiehoezen en -slopen en vermijdt tapijten en textiel in de slaapkamer. Sommige mensen kopen zelf een toestel om regelmatig hun matras te stomen. Daarna moet je je matras natuurlijk goed laten drogen en buiten laten verluchten.”

De huisstofmijt Beeld Getty Images/Science Photo Libra

2. Vlooien

Wat is het?

Een paar horrorfeiten: een vlo legt tijdens haar acht maanden lange leven wel tweeduizend ­eitjes. De poppen van vlooien kunnen bovendien tot twee jaar lang sluimeren. Vlooien komen meestal voor in huizen waar katten en honden ­verblijven. Het komt er dus op aan om huisdieren bijzonder goed te behandelen, zodat die vieze beesten geen kans krijgen.

Wat doen ze?

Vlooien bijten. Ze doorboren de huid van mensen en zoogdieren om bloed op te zuigen. Het zijn bloedparasieten. En dat klinkt al net zo vreselijk als hun beten jeuken. Als katten of honden opvallend vaak krabben, dan is de kans groot dat het zover is.

Hoe zijn ze te herkennen?

Een vlooienbeet is een jeukbult met een herkenbaar rood stipje in het midden. Ze komen vaak voor op de onderbenen, rond de enkels of onder de broeksriem. Een belangrijk verschil met muggenbeten, die overal aangetroffen kunnen worden.

Hoe zijn ze te vermijden?

Een dierenarts geeft aan wanneer katten en honden behandeld moeten worden, en de behandeling wordt best niet uitgesteld. Wees voorzichtig met vlooienbandjes, want die bevatten heel wat insecticide. Toch vlooien? Grijp dan meteen in. Als ze intussen over het hele huis zitten, dan zal voor het grote, professionele geweld geopteerd moeten worden.

Dit zegt de expert

“Eerlijk, ik ben ook geen fan. Wie binnenstapt in een huis met vlooien wordt namelijk meteen ­besprongen. De meeste oproepen krijgen we na de vakantieperiode, wanneer veel mensen hun kat een tijdje buiten laten zitten. Als je weinig tapijten en lederen zetels hebt, dan kan je al veel vlooien wegdweilen en stofzuigen. Wij pakken vlooien aan met insecticide. De behandeling werkt tot zes weken na en er volgt nog een tweede ronde.”

De vlo Beeld Getty Images

Even ongediertebestrijding bellen Boek je weinig resultaat met de oplossingen uit de apotheek of supermarkt? Dan moet je grof geschut inschakelen en een gespecialiseerde firma laten komen. Sommige werken met ecologische producten, andere komen met anonieme bestelwagens voor discretie. Het hangt er maar van af wat je belangrijk vindt. Bij een eerste contact kader je het probleem, daarna volgt een inspectie en een offerte (prijzen starten vanaf 250 à 300 euro voor twee behandelingen). Elke situatie en elke soort ongedierte vraagt een andere aanpak. Laat het niet op zijn beloop: hoe langer je wacht, hoe groter de plaag wordt.

3. Bedwantsen

Wat is het?

Een parasiet met een stamboom. De bedwants is namelijk al sinds 1758 gekend. En dat met zijn bescheiden formaat van 5 à 6 millimeter. Ze hoppen vrolijk mee in de valies, want ze kunnen tot een half jaar overleven zonder eten. 1-0 voor de bedwants.

Wat doen ze?

Een bedwants verlaat een keer per week zijn schuilplaats om op rooftocht te trekken, meestal ’s nachts. Op het menu? Mensenbloed. Ze lopen over het bed om hapjes te nemen daar waar een mens het bed raakt.

Hoe zijn ze te herkennen?

Bedwantsen spotten is moeilijk, hun beten zijn dat wel. Ze lijken op muggenbeten, maar zitten op een rijtje. Meestal drie op een rij: ontbijt, lunch en diner dus.

Hoe zijn ze te vermijden?

Als bedwantsen hun weg eenmaal naar een huis gevonden hebben, Is het moeilijk om er van af te raken. De beesten zijn door de jaren heen resistent geworden voor insecticiden, dus professionele verdelgers moeten komen helpen. Wie tijdens een logement bedwantsbeten spotte, kan zijn kleren het best 48 uur laten overnachten in de diepvries.

Dit zegt de expert

“We bestrijden ze eerst met een stoompistool. Voor één kamer duurt zo’n ­behandeling tussen drie uur en een dag. Daarna moet alles nog goed drogen. Vaak combineren we die warmtebehandeling met nog een extra ronde insecticide. We plannen ook meerdere behandelingen in, met verschillende producten. Zo stijgt de kans dat je ze allemaal te pakken krijgt.”

De bedwants Beeld Getty Images

4. Zilvervisjes

Wat is het?

Kleine, razendsnelle insecten, 10 à 12 millimeter groot, met voelsprieten en een zilverachtige kleur. Ze kunnen drie jaar oud worden en twintig eitjes per dag leggen. Een Bijbelse plaag dus. Ze houden van vocht (bijvoorbeeld in nieuwbouwhuizen), maar ook van de warmte van een bed.

Wat doen ze?

Zilvervisjes zijn niet kieskeurig. Ze genieten van kruimels en restjes, maar ook papier en behang vinden ze smakelijk. En in nood gaan ze maandenlang in hongerstaking. Zilvervisjes bijten niet, maar ze durven wel minuscule gaatjes in kleren te maken, net als in boeken, behang, schilderijen en zelfs ­pleisterwerk.

Hoe zijn ze te herkennen?

Bij te veel licht lijken zilvervisjes op een vluchtende zilverflits. Wanneer dat opgemerkt wordt, zijn er zilvervisjes in de ruimte aanwezig.

Hoe zijn ze te vermijden?

Dat kan met middelen van de apotheek of drogist. Professionele hulp is wel nodig wanneer de klachten aanblijven.

Dit zegt de expert

“Opnieuw moet je uitzoeken waar die vochtminnende insecten ­vandaan komen. Daarna behandelen we en geven we tips om het probleem in de toekomst te ­voorkomen.”

Het zilvervisje Beeld Getty Images

5. Kakkerlakken

Wat is het?

Een kakkerlak kan tot 8 centimeter groot worden en is razendsnel, tot 5 km/uur. Sommige soorten kunnen ook vliegen. Kakkerlakken overleven al 200 miljoen jaar dankzij hun talent om zich te verbergen. Bovendien zijn het geen lastige eters, ze zijn met alles tevreden. En sommige soorten kunnen wel 40 dagen overleven zonder hapjes.

Wat doen ze?

Kakkerlakken bijten niet. Ze bezorgen wel direct koude rillingen en kunnen ziekteverwekkers meedragen. Hun uitwerpselen, speekselsporen en vervellingshuidjes kunnen ook tot allergieën, astma of eczeem leiden.

Hoe zijn ze te herkennen?

Kakkerlakken houden van warme, vochtige plekken en zijn dus fan van keukens en badkamers. Denk aan kieren in metselwerk of een gaatje onder de oven. Ze verplaatsen zich enkel ’s nachts. Ze schieten dus snel weg wanneer er te veel licht is. Overdag een kakkerlak gespot? Dan is er waarschijnlijk een plaag gaande.

Hoe zijn ze te vermijden?

Een jonge kakkerlak is ongeveer 1 millimeter groot en raakt sowieso ongezien binnen. Wanneer een kakkerlak gespot wordt is professionele hulp meteen nodig.

Dit zegt de expert

“Tegenwoordig werken we met kleine lokpuntjes. We zetten ze in het hele huis op plaatsen waar we ze verwachten. De eerste kakkerlak sterft, de kakkerlak die hem komt oppeuzelen sterft ook, enzovoort.”