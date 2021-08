Barça moest kiezen: de Super League of Lionel Messi

Lionel Messi lijkt deze keer écht op weg naar de uitgang in Camp Nou. Barcelona moest een financiële keuze maken: de Super League laten varen, of zijn superster. Het werd die laatste. ‘Al was Messi wellicht sowieso te duur geworden.’

“Lio wilde blijven, en ook wij wilden dat hij bleef.” De persconferentie van Barça-voorzitter Joan Laporta, een dag na de bom in de voetbalwereld, moest één zaak duidelijk maken: dit is niet onze schuld. Donderdag bracht de Spaanse krant Marca het nieuws dat de wegen van Lionel Messi (34) en Barcelona definitief scheiden. Tientallen fans zakten meteen in rouwstemming af naar Camp Nou, zeventien seizoenen lang de speeltuin van de allerbeste voetballer ter wereld.

Dat de onderhandelingen met Messi, wiens contract in juli was afgelopen, niet tot een goed eind werden gebracht, is terug te leiden tot vele redenen met één gemene deler: geld. Wanneer voorzitter Laporta het heeft over een “vreselijke erfenis”, heeft hij het niet over de 672 doelpunten in 778 wedstrijden van ‘De Vlo’. Of de 35 trofeeën, waarvan vier Champions Leagues, die Barcelona won in het tijdperk-Messi.

Barcelona zit al een tijd in vieze financiële papieren, met een schuldenberg die op 1,2 miljard euro wordt geschat. De conclusies van een audit zouden cijfers hebben blootgelegd die “nog veel erger waren dan initieel gedacht”, stelt Laporta.

Super League

De salarislast is astronomisch in de Catalaanse hoofdstad. 110 procent van de clubinkomsten. Die waren volgens het jaarlijkse Deloitte Money League-rapport door de pandemie in 2020 met 125 miljoen euro gezakt. Messi, wiens monstercontract in juli afliep, zou bereid geweest zijn om ‘slechts’ de helft te gaan verdienen. Dat zou nog steeds zo'n 70 miljoen euro per jaar betekenen.

Voorzitter Joan Laporta reageerde vandaag op een persconferentie. Beeld EPA

Barça richtte zich bovendien initieel op een contract van twee seizoenen dat over vijf jaar uitbetaald zouden worden. Dergelijke constructies mochten allemaal niet baten: de club zou verzaken aan de financiële fair play regels (FFP) van La Liga, die strenger zijn dan de Europese regels om de schuldenbergen van de topclubs drastisch te verkleinen.

Er is simpelweg te veel overtollig vet bij Barcelona. Grootverdieners zoals Griezmann, Dembélé, Coutinho of Umtiti zou de club maar wat graag zien vertrekken, maar geen enkele club heeft trek in een transfer. Salarisreducties brachten ook geen soelaas. Zelfs zonder Messi zit de club aan een salarisvolume van 95 procent van de clubinkomsten.

“Uit de verklaringen van Laporta kun je afleiden dat de financiële situatie van de club erg penibel is”, zegt sporteconoom Thomas Peeters (Erasmus Universiteit Rotterdam). Nochtans leek er een reddingsboei te zijn uitgeworpen. Eerder deze week lekte via Reuters uit dat het private-equitybedrijf CVC Capital een lucratieve deal met La Liga had beklonken. In ruil voor 2,7 miljard euro privékapitaal, te verdelen onder de clubs en te investeren volgens een vooraf vastgelegde verdeelsleutel, zou CVC Capital onder meer beslag kunnen leggen op 11 procent van de tv-rechten voor de komende vijftig jaar.

Het palmares van Messi bij Barcelona. Beeld DM

De 42 La Liga-clubs moeten daarover nog stemmen. Barcelona zou binnen de deal aanspraak gemaakt hebben op zo’n 250 miljoen euro, waarvan 15 procent direct in het elftal te investeren viel. Maar aan die zuurstoffles hangt een keerzijde: het zou de collectieve verkoop van tv-gelden via La Liga voor de komende halve eeuw verankeren.

En dat bemoeilijkt een andere ambitie: een supercompetitie met Europese topclubs. Meteen ook de reden waarom Real Madrid en voorzitter Florentino Pérez, een van de gangmakers van de Super League, hevig in het verzet treedt tegen de plannen van CVC Capital. In het Super League-plannetje dat in april op tafel kregen de twaalf vaste topclubs elk 260 miljoen euro startgeld. Evenveel als nu, en no strings attached.

De keuze voor Barcelona lijkt de volgende te zijn geweest: de Super League definitief laten varen of superster Messi vaarwel zwaaien. “We kunnen geen beslissing nemen die de club op die manier zou aantasten”, was Laporte duidelijk: de club staat boven alles en iedereen. “Zelfs boven de beste speler ter wereld.” Al zegt Peeters meteen ook dat Messi “wellicht sowieso te duur was geworden”.

Het toont wel dat het idee van de Super League springlevend is, ondanks de hevige kritiek die er eerder dit jaar kwam. “Wellicht komt die er niet in de voorgestelde vorm, maar de deur willen ze ook niet sluiten”, zegt Peeters. “La Liga is simpelweg te klein geworden. Ook Italië zit met hetzelfde probleem. De Premier League heeft de rest op een afstand gereden. Het is begrijpelijk dat ze daaraan iets willen doen.”

PSG

De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren: volgens een aantal buitenlandse media wist Barcelona al langer dat Messi onhaalbaar was, en waren de onderhandelingen een pr-actie om de fans niet tegen de borst te stoten. Intussen zou Messi de nacht hebben doorgebracht in het Parijse hotel Le Royal Monceau, claimen bronnen.

Messi arriveerde op zijn dertiende bij FC Barcelona, waar hij in 2004 debuteerde. Beeld AP

Paris Saint-Germain zou meteen na het aangekondigde afscheid gesprekken met Messi hebben aangeknoopt hebben. Eigenaar Nasser Al Khelaifi heeft zijn zinnen gezet op een trio Mbappé, Messi en Neymar, maar ook dat zal een ingewikkelde financiële puzzel zijn volgens de FFP-regels.

“Verder zie ik alleen een club in Qatar of de Verenigde Staten in staat om het loon van Messi te dragen, zelfs al is hij transfervrij”, zegt Peeters. Voor La Liga is het in elk geval een verliesoperatie. Na eerder Neymar en Cristiano Ronaldo verliest ze nu haar laatste kroonjuweel. Dat doet de marktwaarde van de competitie natuurlijk ook geen deugd.