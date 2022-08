9 luie zomergerechten die na 30 minuten al op tafel staan

Geen tijd, geen inspiratie of gewoon te warm? We vinden al snel smoesjes om niet zelf achter het vuur te moeten staan. Maar lekker koken hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn, zo bewijzen ook deze negen zomergerechten.

1. Minder is meer: zomerse, gekonfijte tomatencouscous

Deze tomaatjes en hun verrukkelijke sap vrolijken elke maaltijd op Beeld Hannes Vandenbroucke

Minder is meer wanneer het op tomaten aankomt. Meer dan een flinke snuf fleur de sel en een straaltje lekkere extra vierge olijfolie heb je niet nodig om er het beste uit te halen. Zeker wanneer ze tijdens de zomermaanden in piekseizoen zijn. Haal de zoetste kerstomaten in huis die u kunt vinden en konfijt ze met wat smaakmakers zoals tijm, oregano en fijne plakjes knoflook in een royale hoeveelheid olijfolie tot ze zacht en juicy zijn. Wat je vervolgens uit de oven haalt zijn boterzachte tomaatjes in een hemelse saus van olijfolie, tomatensap en aromaten.

Deze tomaatjes en hun verrukkelijke sap vrolijken elke maaltijd op. Beleg er bruschetta’s mee, serveer ze over een bol smeuïge burrata, besprenkel de saus over spreads en dips of in dit geval: laat de couscous alle ­heerlijke sappen opslurpen. Er is niets wat deze tomaten niet kunnen.

Dit heb je nodig voor 4 personen

800 g kerstomaten / 150 ml olijfolie / 2 el balsamicoazijn / 4 tenen knoflook, in dunne plakjes / peper en zout / enkele takjes verse kruiden zoals tijm, rozemarijn of oregano / Voor de couscous: 300 g couscous / 50 g rozijnen / 3 el rodewijnazijn / 20 g platte peterselie, fijngehakt / 20 g koriander, fijngehakt / 100 g feta, verbrokkeld

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 180° C. Doe de kerstomaten in een ovenschaal en meng met olijfolie, balsamicoazijn, knoflookplakjes en takjes verse ­kruiden. Kruid met peper en zout.

2. Schuif zo’n 30 à 40 min. in de oven, of tot de tomaten zacht zijn.

3. Gaar de couscous volgens de ­instructies op de verpakking. Week de rozijnen een kwartiertje in de ­rodewijnazijn en hak ze dan grof.

4. Maak de couscouskorreltjes los met een vork en breng op smaak met peper en zout. Meng er de verse kruiden, rozijnen en de rodewijnazijn door, gevolgd door de helft van de tomaten en 100 ml van hun saus. Werk af met de overgebleven ­tomaatjes en de verbrokkelde feta.

Tip: maak je een grote hoeveelheid tomaten, bewaar de rest dan samen met de saus in een afgesloten potje in de koelkast. Werk eventueel af met extra olijfolie zodat de tomaatjes helemaal onder staan. Het blijft gemakkelijk twee weken goed.

Zomerfruit zoals bessen of sappige watermeloenpartjes maken het geheel fris en interessant. Beeld Hannes Vandenbroucke

Stap bij het samenstellen eens uit het vastgeroeste slaatjes-denkpatroon en kijk eerst en vooral goed rond in de keuken. Wat moet er dringend op? De kans is groot dat u het in uw slaatje kan verwerken. Een restje geroosterde wortelen of bietjes van de avond voordien, een pot gepekelde komkommer of een snee oud brood waarvan u krokante croutons maakt. Slaatjes zijn de ideale manier om voedsel­verspilling tot een minimum te beperken.

Vergeet ook de fruitschaal niet. Zomerfruit zoals bessen of sappige watermeloenpartjes maken het geheel fris en interessant. Als inspiratie geven we alvast dit recept mee voor een frisse salade met kip, watermeloen en Thaise dressing.

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 el vissaus / 3 el limoensap / 1 Thais chilipepertje, fijngehakt / 2 tl suiker / teentje knoflook, tot moes geplet / olie / 300 g uitgebeende kippenboutfilet, in stukken / peper en zout / 50 g geroosterde, ongezouten pinda’s / 2 grote handen gemengde sla / 2 el sesamolie / 300 g watermeloen, in stukjes / ½ komkommer, in stukjes / ½ venkel, in flinterdunne plakjes / handvol muntblaadjes

Zo maak je het

1. Mix de vissaus met limoensap, chilipepertje, suiker en knoflook tot een vinaigrette. Zet opzij.

2. Verhit wat olie in een pan, kruid de kippenstukjes met peper en zout en bak aan beide kanten knapperig en goudbruin.

3. Hak ondertussen de pinda’s grof. Meng, eens je klaar bent om te eten, de sla met de sesamolie, peper en zout. Meng met je handen heel voorzichtig dooreen tot elk blaadje een laagje olie heeft. Voeg vervolgens de watermeloen, komkommer, venkel, kipstukjes, munt en de helft van de pindanoten toe. Overgiet met de dressing en meng opnieuw ­voorzichtig door elkaar.

4. Verdeel over twee borden, werk af met de overgebleven pinda’s en eet onmiddellijk op.

3. Op de barbecue of in de oven: geroosterde aardappelen met venkel en chili-venkelzaadolie

Dit gelaagde aardappelgerecht zet de pieper op een piëdestal. Beeld Hannes Vandenbroucke

Nu we onze vleesconsumptie steeds meer in vraag stellen, krijgen bijgerechten een belangrijkere rol toebedeeld. Laat op uw volgende barbecue dus groenten en aardappelen eens met de eer lopen.

Dit gelaagde aardappelgerecht bijvoorbeeld zet de pieper op een piëdestal. Door hem eerst net gaar te koken, dan voorzichtig te pletten onder je mes zodat de gladde, ronde patat veel randjes en kantjes krijgt, wordt hij in de oven (of op de barbecue) ultraknapperig. Serveer hem met een contrasterende textuur zoals zure room en werk af met een pittige chili-venkelzaadolie, een krachtpatser die uw smaakpapillen wakker maakt.

Dit heb je nodig voor 2 personen

400 g kleine vastkokende aardappelen / olijfolie / peper en zout / ½ venkel / 1 el wittewijnazijn / 100 g zure room

Voor de olie: 50 ml olijfolie / 1 el venkelzaad / ½ tl chiliflakes / 1 el wit sesamzaad / 2 lente-uitjes, versnipperd / peper en zout

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200 °C.

2. Spoel de aardappelen schoon en kook ze, met de schil en in hun geheel, in ongeveer 10 min. (afhankelijk van de grootte) in gezouten water net gaar. Giet het kookvocht af en laat even afkoelen.

3. Plet de aardappelen één voor één voorzichtig onder het lemmet van je mes een beetje plat en leg op een bakplaat. Besprenkel met olijfolie, peper en zout en rooster in 10 à 15 min goudbruin en krokant.

4. Verwarm de olie in een kleine sauspan over een laag tot middelhoog vuur en voeg het venkelzaad, chiliflakes en sesamzaad toe. Laat 1 min. pruttelen alvorens de versnipperde lente-uitjes toe te voegen. Laat nog 1 min. verder garen, tot het sesamzaad goudbruin is. Breng op smaak met peper en zout.

5. Schaaf met een mandoline (of snijd met een scherp mes) de venkel in dunne plakjes. Meng met de witte­wijnazijn en kruid met peper en zout.

6. Smeer de zure room in een dikke laag uit over een plat bord en leg er de venkel op, gevolgd door de aardappelen. Besprenkel met de chili-venkelzaadolie.

Tip: Geen zin om de oven aan te steken wanneer de barbecue al in vuur en vlam staat? Kook dan de aard­appelen zoals in het recept beschreven, maar bak ze op de barbecue in wat olie goudbruin en knapperig in een ovenbestendige gietijzeren pan.

4. Krokant en uit de pan: pizza bianca met spinazie en salciccia

Kant-en-klaar is niet altijd des duivels. Het kan een interessant hulpmiddel zijn voor een haalbare maaltijd. Beeld Hannes Vandenbroucke

Pizzapuristen met een speciale houtoven in de tuin en 48 uur gerezen deeg: blader rustig door en ga verder met uw dag. Behoort u tot de groep die wel graag eens pizza eet, maar daar niet per se minstens een dag op voorhand mee van start wil gaan? Deze is voor u. Een smakelijke pizza met überkrokante bodem en originele topping. Van begin tot einde, klaar binnen het halfuur.

Dit heb je nodig voor 1 pizza

1 kant-en-klaar bolletje pizzadeeg met desem / olijfolie / 200 g jonge spinazie, gewassen / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / peper en zout / 100 g Italiaanse salciccia (of andere worst) / 1 bol mozzarella / 1 el venkelzaad / ½ el bloem / ¼ citroen

Zo maak je het

1. Haal het deeg zeer voorzichtig uit de verpakking en probeer het zo min mogelijk te bewerken om zo de luchtbellen (die zorgen voor een luchtige korst) zo intact mogelijk te houden. Dek af met een licht vochtige keukenhanddoek en laat minstens een half uur op kamer­temperatuur komen.

2. Verhit ondertussen wat olie in een pan. Stoof de spinazie en knoflook aan tot de spinazie volledig geslonken is. Doe in een vergiet en laat enkele minuten uitlekken. Duw er, eens de spinazie wat afgekoeld is, met je handen het overtollige vocht uit.

3. Snijd het omhulsel van de worst open, haal het vlees eruit en verdeel in kleine stukjes. Snijd de mozzarella in dunne plakjes. Plet in een vijzel het venkelzaad fijn.

4. Verhit de oven op de hoogst mogelijke temperatuur (230-250° C). Verhit in een ovenbestendige (het liefst gietijzeren) pan met dikke bodem een geut olijfolie over een middelhoog vuur.

5. Bestuif je werkoppervlak en je handen met een dun laagje bloem en vorm met je vingertoppen (niet met een deegrol!) een pizzavorm van het deeg. Laat de rand iets dikker. Neem de rand in je handen en draai de pizza rond tussen je handen zodat het deeg gelijkmatig uitrekt tot een pizzavorm. Probeer de grootte van je pan te benaderen.

6. Leg het deeg nu in één keer in de warme pan en duw met je vingers wat aan zodat de randen goed gevuld zijn. Laat 2 min. bakken en beleg vervolgens met de spinazie, worst, mozzarella en venkelzaad. Breng op smaak met peper en zout.

7. Til, met behulp van een vork, voorzichtig een stukje van de pizzabodem naar boven. Is deze krokant en goudbruin, schuif dande pan met pizza de oven in en laat nog 10 à 15 min. verder garen. Haal uit de oven, besprenkel met een beetje citroensap en snijd in stukken.

5. Van bij ons: inktvis met shiitake en limoen

Ruil die geïmporteerde zalm en gamba’s eens in voor lokaal gevangen inktvis. Zijn delicate smaak en snelle bereiding smaken beslist naar meer. Beeld Hannes Vandenbroucke

Dé gouden regel om een lekker malse inktvis op je bord te krijgen is de juiste garing. Dat kan op twee manieren: zeer kort en krachtig, óf laag en traag. Dit recept gaat voor de eerste, supersnelle methode. Hierbij is het uiterst belangrijk dat de pan groot genoeg is, zodat de inktvis plaats heeft, en dat je ze vervolgens loeiheet laat worden. Neem je een te klein exemplaar over een middelhoog vuur, dan eindig je gegarandeerd met een taai, gekookt resultaat.

Pas op het allerlaatste moment voeg je de smaakmakers toe zodat ze niet verbranden. Schep over een snede zuurdesembrood om al die heerlijke sappen op te vangen en duimen en vingers af te likken.

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 middelgrote pijlinktvissen of zeekatten / olijfolie / 1 Thais pepertje, fijngesneden / 2 lente-uitjes, in stukken / 150 g shiitakes / peper en zout / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / sap van ½ limoen / 10 g koriander, fijngehakt / brood en salade om te serveren

Zo maak je het

1. Neem de kop van de inktvis vast en draai voorzichtig, tot de kop loskomt. Trek vervolgens de kop en ingewanden uit de inktvis. Snijd de tentakels los, net onder de ogen. Haal het hard, rond bekje, dat tussen de tentakels zit, eruit. Gooi het bekje, de kop met ogen en de ingewanden weg. Haal vervolgens de harde pin (of in het geval van zeekat, de schelp) uit de inktvis en verwijder het paarse membraan (vel) en de vleugels. Spoel nu de inktvis en tentakels onder koud stromend water proper en haal alles wat nog achtergebleven is eruit, zodat u een mooie, witte inktvistube hebt. Snijd de propere inktvis in fijne reepjes, dep zeer goed droog en kruid met peper en zout.

2. Verhit wat olie in een grote pan over een middelhoog vuur. Bak de shiitakes kort gaar. Kruid met peper en zout en haal uit de pan. Houd warm.

3. Voeg opnieuw wat olie toe aan de pan en stoof het Thais pepertje en de lente-ui 1 min. aan. Draai het vuur hoog en voeg de inktvisreepjes toe. Roerbak in 1 à 2 minuten gaar. Haal de pan van het vuur en voeg knoflook, limoensap, koriander en shiitake toe. Meng goed dooreen.

4. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Besprenkel met een geutje olijfolie en serveer met een stuk (geroosterd) zuurdesembrood en frisse salade.

6. Ideaal troostvoer voor een gebroken hart: misoboterpasta met paddenstoelen

Dit recept is opgedragen aan een lezer die met liefdesverdriet kampte. Leren koken, zo ontdekte hij, kan helend zijn wanneer het leven niet op rollen gaat. Beeld Hannes Vandenbroucke

Deze pasta is voor iedereen die opziet tegen koken of denkt dat vers eten klaarmaken veel te moeilijk is. De spaghetti met misoboter en paddenstoelen staat op tafel in de tijd die het kost om pasta al dente te koken. Met een beperkte ingrediëntenlijst en enkele eenvoudige handelingen creëer je ultieme smaakmaximalisatie.

Het is vooral de intense misoboter die met de credits gaat lopen. Maar het samenspel van crunchy noten, pittige chiliflakes, vlezige paddenstoelen en fris citroensap brengt deze pasta volledig in balans. Miso koop je in de biowinkel, de Aziatische kruidenier of online. Je vindt de gefermenteerde sojabonenpasta tegenwoordig zelfs in de rekken van grote supermarkten.

Dit heb je nodig voor 2 personen

200 g spaghetti / 400 g konings- of gewone oesterzwammen / snuf chiliflakes / 40 g wal- of pecannoten, gehakt / teentje knoflook, tot moes geplet / 30 g boter / 1 el witte (shiro-)miso / 1 el citroensap / zout en zwarte peper

Zo maak je het

1. Kook de spaghetti in gezouten water net al dente. Snijd de paddenstoelen in stukken en bak samen met de chiliflakes en gehakte noten in wat olie over een middelhoog vuur goudbruin. Kruid met peper en zout.

2. Draai het vuur wat lager, voeg het tot moes geplette teentje knoflook toe en roerbak 30 seconden alvorens de boter en miso aan de pan toe te voegen. Meng tot de boter net gesmolten is en blus met citroensap en 100 ml kookvocht van de pasta. Laat eventjes zacht inkoken tot je een smeuïge saus hebt.

3. Draai het vuur heel laag en voeg de uitgelekte pasta toe aan de pan. Meng ongeveer 1 min. heel goed dooreen zodat elk sliertje een mooi laagje saus heeft en de saus bijna volledig opgenomen is. Voeg tijdens het mengen eventueel nog enkele eetlepels extra pastakookvocht toe mocht de saus iets te droog worden.

4. Verdeel de pasta over borden en kruid royaal met versgemalen zwarte peper.

7. Klaar in 15 minuten: panzanella (oftewel tomatensalade)

Een licht ongemakkelijk gevoel je bij de zoveelste kant-en-klare maaltijd deze week? Met deze 15-minuten panzanella hebt u geen enkel excuus meer. Beeld Hannes Vandenbroucke

We hebben het te druk om te koken, zo denken we vaak. Maar geen tijd om te koken is relatief, aangezien je zelf kiest waaraan je je kostbare tijd besteedt. Het is kwestie van prioriteiten stellen. En koken zou ergens bovenaan op je prioriteitenlijstje moeten staan, want je zorgt ermee voor je zelf én de anderen.

Begin gemakkelijk zoals met deze panzanella, ofte tomatensalade. Vijftien minuten minder lang scrollen en hij staat op tafel. Beloofd.

Dit heb je nodig voor 4 personen

1 rode ui, in dunne halve maantjes / 2 el rodewijnazijn / 1 kg tomaten, in hapklare stukken / fleur de sel / 250 g ricotta / 20 g basilicumblaadjes / zeste van 1 biocitroen / zwarte peper en zout / gezouten boerenboter / 4 grote, dikke sneden (zuurdesem-) brood / 8 ansjovisfilets / ½ teentje knoflook / ¼ tl chiliflakes / 100 ml extra vierge olijfolie / enkele takjes oregano (of extra basilicumblaadjes)

Zo maak je het

1. Week de ui 10 min. in de azijn.

2. Doe de tomaat in een vergiet en besprenkel royaal met fleur de sel, meng en laat 10 min. uitlekken.

3. Mix met een staafmixer of hakmolentje de ricotta met de basilicumblaadjes en citroenzeste glad. Breng op smaak met peper en zout.

4. Verhit een klontje boter in een pan en bak het brood aan beide kanten goudbruin en krokant. Haal uit de pan en laat even afkoelen alvorens het in grove stukken te scheuren.

5. Haal de ui uit de azijn en zet apart. Mix met een (staaf)mixer de azijn

met de ansjovisfilets, knoflook, chiliflakes en olijfolie tot een vinaigrette. Breng op smaak met peper en zout.

6. Besmeer een grote serveerschotel (of individuele borden) met een dikke laag basilicumricotta.

7. Meng de ui met tomaten, ­oreganoblaadjes, zuurdesembrood en ­vinaigrette en leg deze ­tomatensalade op de ricotta. Serveer onmiddellijk.

Wie online al eens inspiratie voor een veganistisch recept zocht, kwam zeker al tal van gerechten met jackfruit tegen. De plantaardige community heeft dit exotische ingrediënt volledig omarmd en tot vegan pulled pork gebombardeerd. U weet wel, die andere hype die jaren geleden uit de BBQ-staten van Amerika kwam overwaaien. Het is niet zozeer de smaak, wel de textuur van jackfruit die aan pulled pork doet denken. Zo kan je het ingeblikte, onrijpe fruit eveneens tot ‘draadjes’ uiteentrekken. Kruid het tijdens het opbakken met dezelfde specerijen­mix en je zou zweren dat er vlees in de pan ligt.

Pikant, vullend, veggie en uit het vuistje. Deze burrito met jackfruit is hét krachtvoer dat je door een lange zomerdag sleept.

Dit heb je nodig voor 2 personen

1 blik jackfruit (ongeveer 280 g uitgelekt gewicht) / olie / ½ rode ui, versnipperd / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / 1 el tomatenconcentraat / 1/2 tl gerookt paprikapoeder / 2 tl komijnpoeder / peper en zout / 1 el honing / 2 grote wraps / 2 el gemalen (vegan) kaas / je favoriete pikante saus

Voor de komkommersalade: ½ komkommer, in halve maantjes / ½ rode ui, versnipperd /15 g koriander, fijngehakt / 1 el limoensap / 2 el olijfolie / peper en zout

Zo maak je het

1. Snijd de kern van de jackfruit en hak in kleine stukjes. Trek met je handen (of met twee vorken) het vruchtvlees tot draadjes uiteen. Spoel onder stromend water en laat goed uitlekken.

2. Meng voor de komkommersalade de komkommer met rode ui, koriander, limoensap, olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Laat even marineren.

3. Verhit wat olie in een pan en stoof de ui en knoflook 1 min. aan over een laag vuur alvorens het vuur wat hoger te draaien en jackfruit en tomaten­concentraat toe te voegen. Kruid met gerookt paprikapoeder, komijnpoeder, peper en zout en roerbak 5 min. Voeg de honing toe en bak nog 1 min. verder.

4. Verdeel de jackfruit over de wraps en werk af met gemalen kaas en een eetlepel komkommersalade. Rol de wrap strak op (maak er een pakketje van). Veeg de pan proper met wat keukenpapier, verhit opnieuw wat olie en bak de burrito’s aan beide kanten goudbruin en krokant. Eet met je favoriete pikante saus en de overgebleven komkommersalade.

9. Makkelijker dan u denkt: Koreaanse croque met zelfgemaakte kimchi

Gesmolten kaas en pittige kimchi helpen je gegarandeerd door die lange namiddag vol deadlines. Beeld Hannes Vandenbroucke

Kimchi is een pittig gefermenteerde kool die in Korea verheven is tot de belangrijkste culinaire traditie. Zo werd de bagage van de eerste Zuid-Koreaanse astronaut die naar de ruimte vloog gevuld met een speciaal voor dat doel ontwikkelde kimchi. De Zuid-Koreaanse regering spendeerde jaren én miljoenen aan onderzoek om een kimchi te maken die de ruimtereis zou overleven.

Lijkt zelf Chinese kool fermenteren u meerdere bruggen te ver? Dit kimchi-recept toont dat het gecontroleerd laten rotten van kool absoluut niet moeilijk is en tal van gerechten interessanter maakt, zelfs een boterham met kaas. Wie echt snel moet zijn kan ook voorgemaakte kimchi in de Aziatische supermarkt vinden.

Zelf kimchi maken

1 Chinese kool (ongeveer 1 kg) / 50 g zeezout / 6 lente-­uitjes / 5 tenen knoflook, gepeld / duimgroot stuk gember, geschild en in stukken / 1 peer (of appel), in stukken / 2 el gochugaru (Koreaanse chiliflakes) / 2 el vissaus / 1 grote wortel (of een handvol radijzen of stuk daikon)

1. Snij de Chinese kool in de lengte in kwarten en vervolgens in stukken van 2 à 3 cm. Doe samen met het zout in een grote mengkom en masseer het zout goed in de kool zodat die zijn vocht vrijlaat. Laat het zout minstens 2 uur tot een nacht trekken. Spoel ­vervolgens de kool zorgvuldig af in een vergiet en laat goed uitlekken.

2. Snij de lente-ui in ringen en mix de helft samen met de knoflook, gember, peer, gochugaru en vissaus tot een dikke pasta.

3. Schil en snij de wortel in plakjes van 0,5 cm en meng samen met de overgebleven lente-ui en de gochugarupasta door de Chinese kool.

4. Doe de kimchi in een afsluitbare pot en druk goed aan zodat de groenten onder het vocht komen te staan. Voeg eventueel een klein beetje water toe zodat alles zeker onderstaat en er geen lucht aan de groenten kan.

5. Laat de kimchi nu enkele dagen fermenteren. Proef elke dag en zodra hij de gewenste zuurtegraad heeft, zet je hem in de koelkast (hoe langer uit de frigo, hoe zuurder). Dat kan al na drie dagen, maar alles hangt af van je persoonlijke smaak. In de koelkast blijft kimchi, in een goed afgesloten pot, maanden goed.

Croque met kimchi

2 sneden (zuurdesem)brood / 2 sneetjes kaas / 2 el kimchi / handje rucola / 1 el mayonaise

1. Beleg een boterham met kaas, kimchi en rucola. Leg er de tweede snede bovenop en besmeer beide kanten met mayonaise.

2. Verhit een pan over een laag tot middelhoog vuur en bak de croque aan beide kanten goudbruin, tot de kaas gesmolten is. Serveer onmiddellijk.