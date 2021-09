18 Reuzegommers staan morgen terecht voor dood Sanda Dia: welke straf riskeren zij?

In Hasselt wordt morgen de inleidende zitting voor het proces rond de dood van Sanda Dia gehouden. Achttien leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom staan terecht. Wat is er gebeurd? Wie wordt vervolgd? En welke straf riskeren zij? Dit is het belangrijkste dat u moet weten over de zaak.

Wie is Sanda Dia?

Sanda Dia (20) uit Edegem was een van de drie studenten die zich begin december 2018 lieten dopen bij Reuzegom. Dia’s vader werd geboren in Mauritanië, hijzelf was actief bij de lokale voetbalploeg en deed het erg goed als ingenieursstudent aan de KU Leuven.

Zijn dood, en vooral de details die daarover bekend raakten, heeft heel wat commotie en verontwaardiging teweeggebracht. “We zijn allemaal misselijk van wat er gebeurd is, maar nu zijn we nog zekerder van ons stuk: hier moet rekenschap voor worden afgelegd”, vatten zijn vrienden samen in een interview in De Morgen.

Hoe is de doop van Reuzegom verlopen?

De doop van Reuzegom was een tweedaagse activiteit. De drie studenten werden tijdens de eerste avond, in Leuven, verplicht een liter gin te drinken en daarna halve liters bier. In het kot van Dia werden de waterkranen onklaar gemaakt zodat ze ’s ochtends moeilijk zouden kunnen herstellen van hun kater.

Een tweede deel van de doop vond op 5 december plaats in een chalet in Vorselaar. Daar moesten ze ‘schachtenpap’ drinken, een brouwsel van visolie uit een blender waar levende goudvissen, muizen en een aal in waren gemengd. Ze moesten ook alledrie een put graven die werd gevuld met ijswater, en daarin gaan staan, waarna de anderen die gebruikten als toilet, zo blijkt uit enkele details uit het onderzoek die uitlekten in Het Nieuwsblad.

Hoe is Sanda Dia gestorven?

Sanda Dia overleed aan de gevolgen van onderkoeling. Zijn lichaamstemperatuur was na diverse ‘dooprituelen’ op een gegeven moment gedaald tot 27 graden. Er gingen uren overheen voor iemand ertoe kwam om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, kregen alle betrokkenen opdracht om maximaal sporen te wissen, ook van het WhatsApp-groepje waarin beelden van de doop waren uitgewisseld en waarin iemand al had gestuurd: ‘Dees is erover.’ Ook in het kot van Dia werden alle sporen gewist. Hij overleed enkele dagen na zijn opname in een ziekenhuis in Edegem.

Welke leden worden vervolgd?

Alle achttien voormalige leden van studentenclub Reuzegom zullen voor de correctionele rechtbank verschijnen voor alle tenlasteleggingen. Niemand van hen heeft hoger beroep aangetekend. Veel ogen zijn gericht op Alexander G., alias Shrek, die de doop organiseerde. De toen 20-jarige student kreeg bij Reuzegom voldoende stemmen om te worden aangeduid als ‘schachtentemmer’ met de belofte: “Ik wil er echt een bruut jaar van maken, een gestoord bruut jaar.” Ook de toenmalige preses van Reuzegom, de destijds 21-jarige Jef J. alias Zaadje, staat terecht.

De Morgen maakte een overzicht van de verdachten. Opvallend: hun ouders zijn bijna allemaal succesvol als advocaat, magistraat, tandarts of zwembadbouwer. Ze zagen zichzelf als ‘de potentiële elite’ van Vlaanderen, zo blijkt uit een gerechtelijk document.

Waarvoor staan de Reuzegom-leden precies terecht? En welke straf riskeren ze?

De leden staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA aan de zijde van de burgerlijke partijen. De beklaagden riskeren celstraffen tot 15 jaar.

Wie verdedigt de nabestaanden van Sanda Dia?

De vader en enkele andere naasten van Sanda Dia worden verdedigd door advocaten Sven Mary en Elisa Van Bocxlaer, kondigden ze aan in een interview in De Morgen. “Voor dit dossier is er maar één woord. En als je het uitspreekt, ga je intuïtief meteen op zoek naar de overtreffende trap. Het woord is walging.”

Advocaten Sven Mary en Elisa Van Bocxlaer. Beeld © Stefaan Temmerman

Waarom was er veel kritiek op de KU Leuven?

Na de dood van Sanda Dia zette de KU Leuven de studentenclubs onder druk om eindelijk het doopcharter te ondertekenen. Rector Luc Sels dacht krachtdadig op te treden door procedures aan te scherpen in plaats van repressief op te treden tegen de vermoedelijke daders. Sommige betrokkenen kregen een taakstraf van 30 uur en moesten een paper schrijven.

Begin januari berichtte De Morgen dat zeven van de achttien studenten die betrokken waren bij het doopritueel geschorst werden door de KU Leuven. De studenten werden weggestuurd en mogen zich een aantal jaren niet meer inschrijven aan de KU Leuven, sommigen zelfs definitief.

Waarom gaat het proces pas drie jaar na de feiten van start?

De zaak kende al enkele keren oponthoud. De raadkamer zou begin september vorig jaar al beslissen, maar toen vroegen enkele advocaten bijkomend onderzoek. Weer negen maanden later was dat onderzoek klaar.

Maar bij de raadkamerzitting in juni diende advocaat Joris Van Cauter op het laatste nippertje een wrakingsverzoek in tegen de raadkamervoorzitter. Die zou volgens hem vooringenomen geweest zijn. Het Antwerpse hof van beroep volgde hem niet, maar het resultaat was opnieuw een maand vertraging.

Wat staat er vrijdag op de planning?

Vrijdag 24 september zal het dossier met achttien Reuzegom-leden in de Hasseltse correctionele rechtbank worden ingeleid. De leden van de studentenclub zullen zich moeten verantwoorden voor de fatale doop van Dia.

Vermoedelijk gaat het om een agendazitting, waarbij conclusietermijnen en uiteindelijk een pleitdatum zullen worden vastgelegd. Over de inhoud van het dossier zal het dus nog niet gaan.

Welke impact heeft de zaak Sanda Dia op studentendopen?

De discussie over de dopen is extra gevoelig nu de start van het academiejaar plaatsvindt aan de vooravond van het langverwachte proces rond Sanda Dia. Zo wil Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, strengere regels rond studentendopen. Hij wil een nieuw charter waarin duidelijk staat dat álle doopactiviteiten in de publieke ruimte moeten plaatsvinden. Dat zou het einde betekenen van de ‘schachtenverkoop’, een veiling in waarop studentenclubs hun vers gedoopte schachten tentoonstellen.

Door een misplaatste vorm van traditie worden nieuwe schachten elk jaar ook iets slechter behandeld, zei de Antwerpse rector onlangs bij Radio 1. Volgens Van Goethem zullen oudere studenten, die het jaar ervoor ‘gekocht’ werden en vernederende taken moesten uitvoeren, minstens hetzelfde eisen eens zij de ‘eigenaar’ zijn. In de plaats van de schachtenverloop pleit hij voor creativiteit en inventiviteit van de studentenclubs, zodat nieuwe studenten een warme verwelkoming kunnen genieten.