‘Extra belastend is dat de overeenkomst met Cohen getekend werd in het Oval Office, met Trump als president’

Het proces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is gisteren officieel begonnen met het voorlezen van de aanklacht in de rechtbank in New York. Zeer verhelderend, vond buitenlandjournalist Maarten Rabaey. ‘Deze juridische aanklachten zullen als een zwaard van Damocles boven Trumps campagne blijven hangen.’

Goeiemorgen Maarten. Wat onthoud je van gisteren in de rechtszaal?

“Het was een interessante dag omdat we voor het eerst inkijk gekregen hebben in de feitelijke aanklacht. Dat was zeer verhelderend. Twee opvallende zaken: de aanklacht gaat over 34 felony charges, toch zwaardere misdaden waar meestal een celstraf of enorme boetes opstaan, eerder dan de verwachte misdemeanors, die je als lichtere misdrijven kan omschrijven.

“Verzwarende omstandigheid is dat Trump volgens de aanklager een misdrijf pleegde - namelijk zijn boekhouding vervalsen - om een zwaardere misdaad te verbergen: het omkopen van een getuige om een negatieve impact op de verkiezingen te verhullen. De aanklager ziet ook een crimineel patroon.

“Openbaar aanklager Alvin Bragg focuste zich op de 420.000 dollar die Trump uitbetaalde aan zijn voormalige advocaat Michael Cohen in elf maandelijkse betalingen in 2017. Het misdrijf is dat dit geld frauduleus werd ingeboekt als juridische betalingen vanwege de Trump Organization, terwijl een deel daarvan 130.000 dollar zwijggeld was dat Cohen al had uitbetaald aan pornoactrice Stormy Daniels om een affaire met Trump stil te houden.

“Dat is trouwens niet het enige zwijggeld dat betaald is. Behalve voor Stormy Daniels waren er ook betalingen aan voormalig Playboy-model Karen McDougal, die 150.000 dollar kreeg, en aan een portier van de Trump Tower in 2018 die te veel had gezien. Wat extra belastend is: die overeenkomst met Cohen werd ondertekend in het Oval Office, waar Trump toen al zat als president. Het was dus niet langer de burger Trump toen het misdrijf werd gepleegd, wat alles toch zwaarwichtiger maakt.

“Het belangrijkste, omwille van de mogelijk politieke gevolgen, vind ik dat Bragg aanvoert dat Trump de verkiezingswet van de staat New York schond. Volgens die wet is het een misdaad om ‘met onwettige middelen samen te spannen om een kandidatuur te promoten’. Daarmee heb je toch een politiek feit.”

Hoe luidt Trumps verdediging op al deze aanklachten?

“In de rechtszaal heeft Trump niet veel meer gezegd dan ‘niet schuldig’. Op voorhand had hij al uitgehaald naar de aanklager en de rechter, maar hij zal in de toekomst zijn toon toch moeten milderen. De rechter heeft hem gisteren tijdens de voorgeleiding ook gewaarschuwd dat dergelijke uithalen bestraft kunnen worden. Die kunnen gezien worden als ‘minachting van het hof’. Als hij zo blijft doorgaan, riskeert Trump een gag order, een verbod om in de media over de rechtszaak te praten.”

Trump gaf na afloop een speech, niet in New York maar thuis in Mar-a-Lago. Wat zei hij daar?

“Trump schreeuwt zijn onschuld uit, en haalt uit naar justitie. Hij heeft naar eigen zeggen enkel geprobeerd om de Verenigde Staten en het Amerikaanse volk te beschermen.

“Dat hij niet voor de rechtbank sprak, was volgens mij om veiligheidsredenen. Er waren honderden voor- en tegenstanders opgedaagd aan de rechtbank. De Secret Service, die hem als oud-president nog altijd beveiligt, zal geoordeeld hebben dat het niet opportuun was om te spreken voor die twee groepen, waarvan je niet weet wie zich daar precies allemaal in ophoudt.”

Donald Trump tijdens de persconferentien in Mar-a-Lago. Beeld AFP

Hoe gaat deze zaak nu verder?

“Binnen een maand is er nog een hoorzitting. Daar zal normaal gezien de procesdatum worden vastgelegd, wellicht pas in 2024. Dat wil dus zeggen dat het proces over de beïnvloeding van de vorige verkiezingen vermoedelijk zal plaatsvinden tijdens de campagne voor de komende verkiezingen.

“De verdere timing van de zaak is politiek relevant. Als het proces loopt tijdens de voorverkiezingen van 2024 zal het de keuze voor de Republikeinse kandidaat beïnvloeden. Als Trump wordt veroordeeld zal dit zijn aanhangers versterken in hun geloof dat hij politiek wordt vervolgd en zijn tegenstanders dat hij het ambt van president niet waardig is, met alle gevolgen van dien voor spanningen op straat. Maar als Trump zou worden vrijgesproken zou dit zijn campagne vleugels kunnen geven. De aanklager in New York wist waar hij aan begon, maar waar dit zal eindigen is onbekend terrein.”

Je verwijst naar de presidentsverkiezingen. Speelt alle aandacht voor deze zaak momenteel niet in Trumps voordeel?

“Je merkt dat hij nu al zijn politieke campagne ent op de vervolging van justitie tegenover zijn persoon. Hij probeert zijn achterban aan te tonen dat justitie gepolitiseerd is. Maar Trump heeft als president justitie net meer gepolitiseerd dan wie ooit. Hij heeft bijvoorbeeld enkele zeer conservatieve rechters benoemd in het Hooggerechtshof, die vervolgens het recht op abortus ondergraven hebben.

“Nu gaat Trumps versie er nog in als zoete koek bij zijn aanhangers, maar in debatten met Democraten zal zijn claim van een gepolitiseerde justitie niet lang standhouden.

“Wat voor mij de belangrijkste conclusie is: Trump is niet langer onaantastbaar. Deze aanklacht geeft veel munitie aan zijn tegenstanders om hem te ondermijnen, vooral omdat er nu wordt aangevoerd dat hij in 2016 samenzweerde om misdrijven te begaan met als doel de verkiezingen te beïnvloeden en dan als president een constructie uitdokterde om frauduleus zwijggeld te betalen. Er komen later mogelijk ook nog andere aanklachten wegens beïnvloeding van het verkiezingsresultaat in Georgia bij, en dan is er nog Trumps rol bij de bestorming van het Capitool.

“Deze juridische aanklachten zullen als een zwaard van Damocles boven zijn campagne blijven hangen. Zijn communicatiestrategen proberen dit nu uit te buiten. Er zijn al T-shirts gemaakt met een mugshot van Trump, en ze verkopen nu als zoete broodjes onder zijn hardcore aanhangers, maar zal dit ook nog zo zijn in 2024? De weg naar het Witte Huis ligt voor hem vol juridische obstakels en de Amerikaanse kiezers zien dat ook. Een presidentskandidaat die enkel over zijn eigen juridische miserie kan praten kan zich niet concentreren op wat er echt telt: de economie en koopkracht van de huishoudens.”

Hoe reageren de andere Republikeinen?

“ Nu schaart iedereen zich nog achter Trump, maar hoe lang nog? Ik ben nu vooral benieuwd hoe zij zich de komende weken zullen uitspreken. Je ziet toch dat er hier en daar al een barstje komt. De andere kandidaten bij de Republikeinen zullen uiteindelijk toch ook willen praten over inhoud. Als de campagne voor de Republikeinen voortdurend enkel gaat over die rechtszaak: daarmee win je geen verkiezingen.”