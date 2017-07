Zo beleven de elfjes Tomorrowland

Het tweede weekend van Tommorowland in Boom gaat vandaag zijn laatste dag in. Het festival is een enorm massagebeuren, ook achter de schermen. Er zijn elke dag zo'n 12.000 mensen aan het werk. De kleurrijk uitgedoste en knappe elfjes spreken waarschijnlijk het meeste tot de verbeelding. Wij mochten voor één keer mee in de coulissen kijken.

Terwijl de festivalgangers uitslapen, begint de dag voor de elfjes om 10 uur 's ochtends in de schminkstoel. Dan worden ze getransformeerd tot hét gezicht van Tomorrowland.



"We zijn precies als de Disney-meisjes, tussen de mensen, tussen het publiek. En natuurlijk tussen al die lichten en de mooie podia die er hier zijn", zegt Jennifer Baez Matos, "Veel mensen vragen ook voor foto's, iedereen wil op de foto staan met ons."



Ook alle kostuums maken ze hier zélf, voor in totaal bijna honderd sprookjesachtige figuren. Drie keer per dag trekt deze elfenparade langs het festivalterrein - àlles om de mensen hier dat magische Tomorrowland-gevoel te geven.



"Wij proberen hier de sprookjeservaring compleet te maken voor de mensen: naar iedereen te lachen, te wuiven, kusjes te gooien", zegt elfje Ellen Maes.